Керівництво Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має продемонструвати відкритість і готовність до парламентського контролю. Вони повинні прийти на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та відповісти на всі запитання народних депутатів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив політолог Артем Бронужков.

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ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану викликала керівників НАБУ та САП Семена Кривоноса і Олександра Клименка на засідання 23 листопада. Нардепи хочуть заслухати пояснення очільників антикорупційних органів після інформації, оприлюдненої генерал-майором СБУ Сергієм Дукою.

Він під час засідання ТСК у середу повідомив про кримінальні справи, які розслідував його департамент, де фігурували як керівники НАБУ і САП, так і деякі детективи НАБУ. Окрім того, він підтвердив інформацію про те, що в одній із справ фігурує дружина керівника антикорупційної прокуратури. Також Дука повідомив, що працівники НАБУ і САП за рік так і не пройшли поліграф, як це передбачено законодавством.

Під час засідання у середу також піднімалось питання негативного впливу публікації фільмів про розслідування справ НАБУ на міжнародні переговори України.

НАБУ і САП мають бути готовими до відкритого діалогу

За словами експерта, діяльність антикорупційних органів перебуває під особливою увагою суспільства. Гучні розслідування, публічні конфлікти між правоохоронними структурами та представниками влади, а також протести навколо антикорупційної системи свідчать про високий суспільний запит на прозорість та підзвітність відповідних інституцій.

Ми бачимо, що ці історії активно обговорюються, люди виходили на протести, суспільство дуже гостро реагує на будь-які прояви корупції. Тому, на мою думку, керівники НАБУ і САП мають бути готовими відкрито артикулювати свою позицію, пояснювати свої дії та відповідати на питання, які виникають до їхньої діяльності – зазначив Бронужков.

Політолог звернув увагу на те, що суспільство має право отримати відповіді на запитання щодо діяльності антикорупційних органів.

Тим більше, що НАБУ саме часто використовує публічність, медійність і суспільний резонанс як інструмент у своїй роботі, коли йдеться про гучні антикорупційні справи, підозрюваних та фігурантів проваджень. Тому в ситуації, коли до діяльності самого антикорупційного органу виникають питання, було б логічно очікувати від його керівництва такої ж відкритості. Вони мають прийти на засідання ТСК, озвучити свою позицію і дати відповіді на питання, які ставлять народні депутати. Не думаю, що тут має бути якась проблема, якщо орган декларує прозорість і готовність до суспільного діалогу – наголосив експерт.

Водночас Бронужков переконаний, що предметом суспільної уваги мають бути не лише гучні затримання, оголошення підозр чи медійний супровід кримінальних проваджень, а й конкретні результати антикорупційної роботи, зокрема судові рішення у відповідних справах.

Хотілося б, щоб антикорупційна діяльність не обмежувалася гучними заявами, публічними кампаніями та медійним супроводом справ, а давала реальні, відчутні результати, зокрема у судах. Українське суспільство має право бачити не лише затримання, підозри чи резонансні розслідування, а й кінцевий результат цієї роботи – підкреслив політолог.

На думку експерта, антикорупційні органи повинні звітувати про свою роботу.

Особливо зараз, під час повномасштабної війни, коли корупція безпосередньо впливає на обороноздатність держави, ефективність використання ресурсів та довіру до інституцій, хотілося б бачити значно вищу ефективність у боротьбі з нею. І саме тому представники антикорупційних органів повинні не лише публічно говорити про свою роботу, а й бути готовими звітувати за неї та відповідати на незручні запитання – резюмував Бронужков.

Додамо

В пʼятницю стало відомо, що директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко не зможуть особисто прийти на засідання ТСК 23 листопада, оскільки перебуватимуть у відрядженні.

Голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко у відповідь на це запропонував керівникам антикорупційних органів долучитися до засідання онлайн.