Американський актор Маколей Калкін, який прославився роллю Кевіна Маккалістера у культовій різдвяній комедії "Сам удома", повернеться до франшизи через 34 роки після виходу другої частини. Кіностудія Disney розробляє нове продовження, до якого долучилися Сет Роген та Еван Голдберг. Про це повідомляє E! News із посиланням на Deadline, пише УНН.

Деталі

За інформацією журналістів, 46-річний Калкін знову зіграє Кевіна, але цього разу вже дорослого. Сценарій створюватимуть Роген і Голдберг, які також виступлять продюсерами стрічки.

В основу майбутнього фільму ляже ідея самого Калкіна. Водночас Disney поки офіційно не прокоментувала інформацію про проєкт.

Про що може бути новий "Сам удома"

Раніше актор розповідав, що хотів би показати Кевіна батьком, який виховує сина та через постійну роботу приділяє йому недостатньо уваги.

За одним із запропонованих сюжетів, дитина зачиняє батька зовні будинку та влаштовує пастки, подібні до тих, які колись створював сам Кевін.

Калкін вперше зіграв Маккалістера у 1990 році, а востаннє повертався до цієї ролі у фільмі "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" 1992 року.

Дату прем'єри нового продовження та остаточні подробиці сюжету наразі не оголосили.

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