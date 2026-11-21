Відеогра Grand Theft Auto VI встановила абсолютний рекорд індустрії розваг, принісши $3,79 млрд за перший день продажів. Ця сума перевищила загальні касові збори будь-якого фільму за весь час його прокату. Про це повідомляє Rockstar Games, пише УНН.

Деталі

Реліз довгоочікуваної гри відбувся 19 листопада 2026 року. За даними розробників, ще до офіційного виходу геймери придбали 32,5 млн копій GTA VI, встановивши рекорд попередніх продажів серед відеоігор.

Якщо розподілити добову виручку рівномірно, гра приносила приблизно $2,63 млн щохвилини, або майже $44 тисячі щосекунди.

Найуспішніший старт в історії індустрії розваг

Компанія Take-Two Interactive, якій належить Rockstar Games, підтвердила рекордні показники продажів за підсумками 19 листопада.

Новинка перевершила попередні досягнення не лише відеоігрової індустрії, а й кінематографа. Для порівняння, найкасовіший фільм в історії, "Аватар", заробив у світовому прокаті близько $2,9 млрд.

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Реліз GTA VI також спричинив рекордне навантаження на інтернет-мережі. За даними оператора DE-CIX, увечері 18 листопада трафік на його точках обміну даними у світі досяг 33,03 Тбіт/с.

Показник став найвищим за всю історію спостережень компанії. Рекорд зафіксували на тлі масового попереднього завантаження гри.

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