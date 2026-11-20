Інвестиційний фонд зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, який бере участь у переговорах щодо завершення війни в Україні, вклав мільйони доларів у компанії, що постачають компоненти для військової техніки. Їхню продукцію використовують, зокрема, під час війни росії проти України. Про це повідомляє The Atlantic, пише УНН.

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За даними видання, фонд Кушнера Affinity Partners інвестував $32 млн у компанію Arxis, яка постачає важливі компоненти для винищувачів, підводних човнів і систем протиповітряної оборони.

Після виходу Arxis на біржу її акції подорожчали на 60%, що принесло прибуток інвесторам, зокрема фонду Кушнера.

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Журналісти з'ясували, що Кушнер має інвестиційні зв'язки щонайменше з 3 західними компаніями, які працюють у сфері озброєнь та військових технологій.

Серед них – австралійська Q-CTRL, розробками якої користуються оборонні відомства США, Великої Британії та Австралії, а також ізраїльська Phoenix Financial, яка володіє частками в 9 оборонних підрядниках.

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При цьому Кушнер публічно заявляє, що його завдання – припиняти війни та досягати миру.

The Atlantic звертає увагу на можливий конфлікт інтересів, адже продовження бойових дій збільшує прибутки компаній, у які вклав кошти його фонд.

Раніше CNN також порушувала питання конфлікту інтересів через інвестиційні зв'язки Кушнера з ізраїльським оборонним сектором. Сам він відкидав звинувачення та заперечував можливість впливати на рішення ізраїльської влади.

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