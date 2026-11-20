Папа Римський отримав подарунок від евакуйованої з окупованих Олешків родини - синьо-жовтий браслет, фотолистівку та шкарпетки. Дарунки передала президентка Карітасу України Тетяна Ставничи, передає УНН.

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Під час візиту Ставничи подякувала Папі Римському Леву XIV за небайдужість у питанні гуманітарної катастрофи в Олешках. Вона подарувала понтифіку синьо-жовтий браслет, фотолистівку із зображенням евакуйованого чоловіка з іконкою в руках та шкарпетки, які подарувала евакуйована сім’я.

Родина тривалий час залишалася заблокованою на восьмому поверсі будинку в Олешках, нижні поверхи якого були зруйновані ракетним обстрілом. Син шукав їжу в покинутих квартирах, а дружина доглядала за чоловіком, який через проблеми із суглобами не може сидіти. Щоб відволіктися, жінка в’язала шкарпетки — за цей час назбиралося кілька десятків пар. Дізнавшись про можливість евакуації, родина звернулася до Офісу Омбудсмана. Для порятунку використали пожежну драбину. Чоловіка доправили до Києва швидкою допомогою. Нині вся родина разом перебуває в лікарні та проходить реабілітацію. Дізнавшись про зустріч з Папою, сім’я передала одну з пар шкарпеток Карітасу України - йдеться у повідомленні

Як повідомили у благодійній організації, на фотолистівці зображений 80-річний пан Володимир, який евакуювався з іншими мешканцями Олешків під час гуманітарної місії. Переживати окупацію та постійні обстріли чоловіку завжди допомагала молитва до Бога. З Олешків він привіз потерту стареньку іконку рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Русі-України, куплену ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо

На початку 2026 року в окупованих Олешках виникла гуманітарна катастрофа, в результаті якої мешканці опинились без продовольчої та медичної допомоги.

16 жовтня 2026 року Папа Римський Лев XIV провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним, під час якої закликав до гуманітарного перемир’я, необхідного для доставки продовольства й медикаментів, а також забезпечення добровільної та безпечної евакуації цивільного населення Олешків.

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19 жовтня Папа Лев XIV обговорив ситуацію з Президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши на необхідності співпраці сторін задля захисту цивільних і забезпечення гуманітарного доступу.

23 жовтня 2026 року за посередництва Першої леді США Меланії Трамп було офіційно підтверджено домовленості щодо проведення гуманітарної місії та тимчасового припинення вогню в Олешках. 31 жовтня евакуйованих мешканців доставили до Києва. Карітас України разом з місцевими організаціями долучився до надання допомоги евакуйованим людям.

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