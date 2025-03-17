У Чернігові патрульні, які прибули на місце російського удару, потрапили під повторний обстріл

Під час дронової атаки рф у Чернігові патрульні поліцейські, які першими прибули на місце удару, потрапили під повторний обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих.