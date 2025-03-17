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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115622 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107084 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Зеленський призначив Андрія Гнатова новим начальником Генштабу ЗСУ. Головне завдання - активне застосування бойового досвіду та розбудова корпусної системи.

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За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Протягом 16 березня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курському напрямках. росія завдала 64 авіаудари та залучила понад 900 дронів-камікадзе.

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Після перемовин у Джидді росія вкрала майже тиждень війни - звернення Президента України

Після перемовин у Джидді росія вкрала майже тиждень війни - звернення Президента України

Після переговорів у Джидді та пропозиції США щодо перемир'я, росія продовжує бойові дії, заявив Зеленський. Він наголосив, що Україна захищатиметься у разі порушення режиму тиші.

Війна • 16 березня, 21:04 • 11832 перегляди
У росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА: які регіони під ударами

У росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА: які регіони під ударами

У Міноборони рф заявили про збиття десятків українських дронів над Курською, Орловською, Брянською, Волгоградською, Ростовською і Тульською областями. У Курській області горіла покрівля автовокзалу.

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Макрон закликає країни ЄС купувати європейську зброю замість американської

Макрон закликає країни ЄС купувати європейську зброю замість американської

Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати країни Євросоюзу купувати зброю в європейських виробників. Він пропонує альтернативи американським Patriot та F-35.

Війна • 16 березня, 20:42 • 11440 перегляди
Зеленський анонсував наступний "Рамштайн" в Брюсселі та нові гарантії безпеки

Зеленський анонсував наступний "Рамштайн" в Брюсселі та нові гарантії безпеки

Володимир Зеленський повідомив про підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі. Також готуються зустрічі щодо гарантій безпеки для України.

Війна • 16 березня, 20:19 • 11482 перегляди
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Рятувальники завершили розбір завалів у Чернігові після атаки дрона. Пошкоджено будинки та авто, одна жінка постраждала. Людям надають допомогу.

Війна • 16 березня, 19:42 • 17259 перегляди
Укренерго 17 березня застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Укренерго 17 березня застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу

Укренерго повідомило про обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 17 березня з 06:00 до 20:00 через наслідки атак на енергооб'єкти. Відключення населення не планується.

Війна • 16 березня, 19:23 • 14276 перегляди
На Сумщині окупанти атакують безпілотниками цивільні автівки: є поранені, розпочато слідство

На Сумщині окупанти атакують безпілотниками цивільні автівки: є поранені, розпочато слідство

16 березня на Сумщині російські дрони атакували два цивільні авто у Сумському районі, поранено двох людей. Під удар потрапили Миропільська та Білопільська громади.

Війна • 16 березня, 15:53 • 35442 перегляди
Генштаб: ворог здійснив 11 спроб потіснити ЗСУ на Покровському напрямку, а також на Курщині, де 8 боєзіткнень з початку доби

Генштаб: ворог здійснив 11 спроб потіснити ЗСУ на Покровському напрямку, а також на Курщині, де 8 боєзіткнень з початку доби

ЗСУ стримують ворога на фронтах. Найбільше атак на Покровському напрямку, також бої тривають на Курщині. Відбулося 64 боєзіткнення.

Війна • 16 березня, 15:21 • 42668 перегляди
Президент Фінляндії: путін не хоче миру, Україні потрібна зброя

Президент Фінляндії: путін не хоче миру, Україні потрібна зброя

Олександр Стубб заявив, що переговори з путіним дуже складно вести, бо він прагне знищення України. Тому потрібен максимальний тиск на рф: санкції, активи та озброєння України.

Війна • 16 березня, 14:34 • 51548 перегляди
Загальні втрати ворога у живій силі з початку року перевищили 100 тисяч осіб - Сирський

Загальні втрати ворога у живій силі з початку року перевищили 100 тисяч осіб - Сирський

За словами головнокомандувача ЗСУ, загальні втрати російських військових у війні проти України з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб. Сили оборони продовжують нищити ворога.

Війна • 16 березня, 12:25 • 60279 перегляди
Війська рф атакували з БПЛА Золоту Балку: загинула жінка

Війська рф атакували з БПЛА Золоту Балку: загинула жінка

Внаслідок атаки дрона на с. Золота Балка загинула 67-річна жінка. Її 70-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано.

Суспільство • 16 березня, 11:58 • 26715 перегляди
Зеленський: росія випустила 1020 дронів за тиждень - потрібен жорсткіший тиск

Зеленський: росія випустила 1020 дронів за тиждень - потрібен жорсткіший тиск

За словами Зеленського, росія випустила понад 1020 ударних дронів і майже 1360 керованих авіабомб. Він закликав до посилення тиску на агресора для припинення війни.

Війна • 16 березня, 11:31 • 24560 перегляди
росіяни перекрутили заяву Сибіги щодо операції ЗСУ на курщині - МЗС

росіяни перекрутили заяву Сибіги щодо операції ЗСУ на курщині - МЗС

російські ЗМІ невірно витлумачили слова глави МЗС Сибіги про операцію ЗСУ на курщині. Насправді, він говорив про важливість операції для переговорів, а не про її продовження.

Війна • 16 березня, 10:49 • 86347 перегляди
За тиждень сапери розмінували територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві - Генштаб

За тиждень сапери розмінували територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві - Генштаб

Держспецтрансслужба за тиждень очистила 1700 га території від вибухівки, що дорівнює 195 Маріїнським паркам. Знешкоджено 828 небезпечних предметів, найбільше на Херсонщині.

Суспільство • 16 березня, 09:58 • 54035 перегляди
У Чернігові патрульні, які прибули на місце російського удару, потрапили під повторний обстріл

У Чернігові патрульні, які прибули на місце російського удару, потрапили під повторний обстріл

Під час дронової атаки рф у Чернігові патрульні поліцейські, які першими прибули на місце удару, потрапили під повторний обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Війна • 16 березня, 09:49 • 24303 перегляди
"Ворог намагається тримати в напрузі всі наші підрозділи": речник ОТУ "Сіверськ" про ситуацію на прикордонні

"Ворог намагається тримати в напрузі всі наші підрозділи": речник ОТУ "Сіверськ" про ситуацію на прикордонні

російські війська продовжують обстрілювати Харківську, Сумську та Чернігівську області. Ворог намагається тримати в напрузі українські підрозділи на прикордонні.

Війна • 16 березня, 09:15 • 17978 перегляди
Наслідки атак на Донеччину: 20 обстрілів за добу є поранені

Наслідки атак на Донеччину: 20 обстрілів за добу є поранені

15 березня росіяни 20 разів обстріляли Донеччину, поранено людей у Волноваському, Покровському та Краматорському районах. Пошкоджено будинки, гаражі та адмінбудівлі в різних громадах.

Суспільство • 16 березня, 08:34 • 19439 перегляди