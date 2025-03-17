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"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала
Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState
Лінія зіткнення в Торецьку динамічна, ЗСУ не проводили контрнаступ. Ворог просунувся біля Бурлацького та знищив шахту "Центральна", ускладнюючи оборону.
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон
Франція розглядає можливість передачі Україні додаткових винищувачів Mirage-2000 від третіх країн, які їх використовують. Також прискорять постачання ракет і дронів.
ISW: путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України у разі припинення вогню
Кремль продовжує вимагати від України віддати окуповані території. Путін не відмовиться від своїх амбіцій, навіть після припинення вогню, вважають аналітики ISW.
США обговорюють з Європою врегулювання ситуації в Україні - Віткофф
США підтримують контакти з Великою Британією, Норвегією, Францією, Фінляндією та іншими європейськими державами щодо врегулювання ситуації в Україні. Також обговорюються умови припинення вогню.
Воїни "Азову" нищівно ліквідували позиції окупантів на Покровському напрямку: відео операції "Землетрус"
Бійці 6-го батальйону 12-ої бригади "Азов" провели успішну операцію "Землетрус", підірвавши позиції росіян біля Покровська. Завдання виконано без втрат, воїни повернулись з операції.
США мають план "А" і "Б" щодо завершення війни в Україні - Рубіо
Держсекретар США Рубіо оприлюднив плани США щодо завершення війни в Україні. План "А" – припинення вогню, план "Б" – переговори за столом для остаточного завершення війни.
"Якщо путін грає з Трампом, він про це пошкодує", - сенатор Грем
Дональд Трамп хоче переконати путіна сісти за стіл переговорів щодо України. Сенатор Грем попередив, що путін пошкодує, якщо гратиме з Трампом.
Умєров заперечив оточення українських підрозділів у Курській області
Міністр оборони Умєров заявив, що українські військові відійшли на вигідніші позиції, і жоден підрозділ не перебуває в оточенні. Він назвав заяви про це російською пропагандою.
росіяни обстріляли Куп’янщину: є поранені та руйнування
16 березня російські війська обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок обстрілів поранені четверо людей, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Вночі 17 березня росія атакувала Україну дронами: у Києві працювала ППО
У ніч на 17 березня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. У Києві та ряді регіонів працювала ППО. Дрони рухалися у бік Одеси.
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області
Українські військові завдали ракетного удару по розташуванню російських військових у Брянській області. Серед постраждалих багато кадирівців, є загиблі та важко поранені.
Бойовий досвід у плануванні операцій, розбудова корпусної системи: Зеленський озвучив завдання нового начальника Генштабу ЗСУ
Зеленський призначив Андрія Гнатова новим начальником Генштабу ЗСУ. Головне завдання - активне застосування бойового досвіду та розбудова корпусної системи.
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Протягом 16 березня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курському напрямках. росія завдала 64 авіаудари та залучила понад 900 дронів-камікадзе.
Після перемовин у Джидді росія вкрала майже тиждень війни - звернення Президента України
Після переговорів у Джидді та пропозиції США щодо перемир'я, росія продовжує бойові дії, заявив Зеленський. Він наголосив, що Україна захищатиметься у разі порушення режиму тиші.
У росії заявляють про масовану атаку українських БпЛА: які регіони під ударами
У Міноборони рф заявили про збиття десятків українських дронів над Курською, Орловською, Брянською, Волгоградською, Ростовською і Тульською областями. У Курській області горіла покрівля автовокзалу.
Макрон закликає країни ЄС купувати європейську зброю замість американської
Президент Франції Еммануель Макрон має намір переконати країни Євросоюзу купувати зброю в європейських виробників. Він пропонує альтернативи американським Patriot та F-35.
Зеленський анонсував наступний "Рамштайн" в Брюсселі та нові гарантії безпеки
Володимир Зеленський повідомив про підготовку до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" в Брюсселі. Також готуються зустрічі щодо гарантій безпеки для України.
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала
Рятувальники завершили розбір завалів у Чернігові після атаки дрона. Пошкоджено будинки та авто, одна жінка постраждала. Людям надають допомогу.
Укренерго 17 березня застосовуватиме обмеження для промисловості та бізнесу
Укренерго повідомило про обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 17 березня з 06:00 до 20:00 через наслідки атак на енергооб'єкти. Відключення населення не планується.
На Сумщині окупанти атакують безпілотниками цивільні автівки: є поранені, розпочато слідство
16 березня на Сумщині російські дрони атакували два цивільні авто у Сумському районі, поранено двох людей. Під удар потрапили Миропільська та Білопільська громади.
Генштаб: ворог здійснив 11 спроб потіснити ЗСУ на Покровському напрямку, а також на Курщині, де 8 боєзіткнень з початку доби
ЗСУ стримують ворога на фронтах. Найбільше атак на Покровському напрямку, також бої тривають на Курщині. Відбулося 64 боєзіткнення.
Президент Фінляндії: путін не хоче миру, Україні потрібна зброя
Олександр Стубб заявив, що переговори з путіним дуже складно вести, бо він прагне знищення України. Тому потрібен максимальний тиск на рф: санкції, активи та озброєння України.
Загальні втрати ворога у живій силі з початку року перевищили 100 тисяч осіб - Сирський
За словами головнокомандувача ЗСУ, загальні втрати російських військових у війні проти України з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб. Сили оборони продовжують нищити ворога.
Війська рф атакували з БПЛА Золоту Балку: загинула жінка
Внаслідок атаки дрона на с. Золота Балка загинула 67-річна жінка. Її 70-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано.
Зеленський: росія випустила 1020 дронів за тиждень - потрібен жорсткіший тиск
За словами Зеленського, росія випустила понад 1020 ударних дронів і майже 1360 керованих авіабомб. Він закликав до посилення тиску на агресора для припинення війни.
росіяни перекрутили заяву Сибіги щодо операції ЗСУ на курщині - МЗС
російські ЗМІ невірно витлумачили слова глави МЗС Сибіги про операцію ЗСУ на курщині. Насправді, він говорив про важливість операції для переговорів, а не про її продовження.
За тиждень сапери розмінували територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві - Генштаб
Держспецтрансслужба за тиждень очистила 1700 га території від вибухівки, що дорівнює 195 Маріїнським паркам. Знешкоджено 828 небезпечних предметів, найбільше на Херсонщині.
У Чернігові патрульні, які прибули на місце російського удару, потрапили під повторний обстріл
Під час дронової атаки рф у Чернігові патрульні поліцейські, які першими прибули на місце удару, потрапили під повторний обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих.
"Ворог намагається тримати в напрузі всі наші підрозділи": речник ОТУ "Сіверськ" про ситуацію на прикордонні
російські війська продовжують обстрілювати Харківську, Сумську та Чернігівську області. Ворог намагається тримати в напрузі українські підрозділи на прикордонні.
Наслідки атак на Донеччину: 20 обстрілів за добу є поранені
15 березня росіяни 20 разів обстріляли Донеччину, поранено людей у Волноваському, Покровському та Краматорському районах. Пошкоджено будинки, гаражі та адмінбудівлі в різних громадах.