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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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Dacia Sandero посів перше місце у рейтингу найпопулярніших автомобілів в Європі

За перші два місяці року Dacia Sandero став лідером європейських продажів з показником 45 524 авто. У десятку також увійшли Renault Clio та Volkswagen Golf.

Економіка • 09:05 • 4708 перегляди

Tesla призупиняє імпорт деталей Cybercab з Китаю через мита Трампа

Tesla зупинила імпорт деталей Cybercab з Китаю через мита Трампа. Це може зашкодити планам компанії щодо автономних авто та вантажівок.

Новини Світу • 16 квітня, 07:37 • 2758 перегляди

Українці почали активніше купувати гібриди: які марки обирають

У березні 2024 року українці придбали понад 2,1 тис. гібридних авто, що на 15% більше, ніж торік. Найпопулярнішими моделями стали TOYOTA RAV-4, AUDI Q8 та SUZUKI Vitara.

Суспільство • 15 квітня, 08:51 • 10781 перегляди

Сірий - у тренді: названо найпопулярніші кольори нових авто в Україні

У першому кварталі 2025 року третина нових легковиків, куплених в Україні, були сірого кольору, лідером став TOYOTA RAV-4. Далі йдуть білий (RENAULT Duster) та чорний (TOYOTA Land Cruiser Prado).

Суспільство • 14 квітня, 06:23 • 4283 перегляди

Tesla масово продають: кількість вживаних авто на продаж у США зросла на тлі дій Маска

У березні кількість вживаних Tesla, виставлених на продаж у США, рекордно зросла на 67%. Водночас продажі нових авто Tesla впали на майже 9% у порівнянні з минулим роком.

Економіка • 11 квітня, 10:09 • 9472 перегляди
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Українці менше купують китайські авто: з початку року ринок впав на 36%

У січні-березні 2025 року українці придбали 2641 легковий автомобіль з Китаю, що на 36% менше, ніж торік. Найпопулярніші моделі – BYD Song Plus та ZEEKR 001.

Економіка • 11 квітня, 07:10 • 5685 перегляди

Aptera Solar EV: сонячний електромобіль здійснив історичну подорож

Aptera Solar EV - надлегкий автомобіль на сонячних панелях, здійснив подорож з Арізони до Каліфорнії. Компанія отримала понад 48 000 замовлень на серійну модель.

Технології • 10 квітня, 10:31 • 10512 перегляди

Українці активно купують вживані авто із США, майже третина - Tesla

З початку 2025 року українці придбали майже 9000 вживаних автомобілів з США, 42% з яких – електромобілі. Найпопулярніші моделі: TESLA Model Y, TESLA Model 3 та FORD Escape.

Економіка • 10 квітня, 08:08 • 12137 перегляди

Канада введе мито на авто з США у відповідь на дії Трампа

Уряд Канади запровадити 25% мито на американські автомобілі, що не відповідають вимогам USMCA. Також Оттава стимулюватиме внутрішнє виробництво та залучення інвестицій в автопром.

Новини Світу • 9 квітня, 00:48 • 6757 перегляди

Українці почали активніше купувати електрокари: назвали бестселери березня

У березні 2025 року українці придбали 4 680 електромобілів, що на 6% більше, ніж торік. Найбільш популярними стали BYD Song Plus та TESLA Model Y.

Економіка • 8 квітня, 08:44 • 12835 перегляди

Mercedes-Benz в повідомив про уповільнення темпів продажів: з чим це пов’язано

Продажі Mercedes-Benz впали на 7% у першому кварталі 2024 року, через зменшення продажів фургонів на 21%. Падіння продажів електромобілів склало 14%.

Новини Світу • 7 квітня, 16:10 • 14051 перегляди

Зірка UFC Конор Макгрергор поповнив свій автопарк Rolls Royce Phantom за понад 1,3 млн доларів

Зірка UFC Конор Макгрегор поповнив свій автопарк розкішним Rolls Royce Phantom VIII Diamond Edition за понад 1,3 мільйона доларів. Авто має двигун V12 потужністю 571 к.с. та розганяється до 100 км/год за 5 секунд.

Спорт • 7 квітня, 15:21 • 60498 перегляди

Audi заморожує поставки автомобілів до США через мита Трампа

Audi припинила експорт авто до США у відповідь на нові мита Трампа. Компанія хоче продати акції, які вже є на території США.

Економіка • 7 квітня, 14:41 • 11229 перегляди

Акції Tesla впали нижче прогнозу міністра торгівлі США

7 квітня акції Tesla впали на 10%, до $214,80, нижче прогнозу Говарда Лютніка. Загалом, акції впали на 50% від грудневого максимуму через політичні суперечки Ілона Маска.

Економіка • 7 квітня, 12:16 • 11093 перегляди

Jaguar Land Rover призупиняє поставки в США через мита Трампа

Jaguar Land Rover призупиняє всі поставки до США через нові мита. США є другим за величиною експортним ринком для автомобільної промисловості Великої Британії.

Новини Світу • 5 квітня, 17:33 • 14254 перегляди

Porsche SE після збитків: автомобільний холдинг розглядає можливість повернення до оборонного бізнесу

Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.

Економіка • 3 квітня, 11:09 • 11497 перегляди

Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка запровадить 25% мита на всі іноземні авто. Також у середу було оголошено про 25% тариф на імпорт пива та алюмінієвих банок.

Новини Світу • 2 квітня, 20:24 • 11198 перегляди

Mercedes-Benz може припинити продаж деяких моделей в США через мита Трампа - Bloomberg

Mercedes-Benz розглядає можливість скорочення продажів моделей початкового рівня в США, таких як GLA, через введення 25% мита на імпорт авто. Компанія хоче зосередитися на дорожчих моделях.

Новини Світу • 1 квітня, 18:28 • 13424 перегляди

Мопеди та мотоцикли зможуть їздити смугою громадського транспорту: внесли зміни у ПДР

Кабмін дозволив мопедам і мотоциклам (без бокового причепа) рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Це допоможе зменшити затори та підвищити безпеку руху.

Суспільство • 1 квітня, 12:12 • 16080 перегляди

Пожежа у Римі: згоріло 17 електромобілів Tesla

У дилерському центрі Tesla в Римі згоріло 17 авто. Ілон Маск назвав інцидент тероризмом, поліція розслідує можливий підпал і зв'язок з анархістськими групами.

Новини Світу • 31 березня, 21:07 • 9057 перегляди

Декларація міського голови Дніпра: 50 мільйонів грн на мистецтво та колекція авто і мотоциклів

Борис Філатов задекларував колекцію японського мистецтва на понад 50 млн грн, авто та мотоцикли. Також він має нерухомість, готівку в доларах та гривнях, та доходи від оренди.

Політика • 31 березня, 09:10 • 43811 перегляди

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві та Київській області 31 березня тимчасово обмежать рух транспорту через приїзд іноземних делегацій. Про це повідомило Управління державної охорони, не уточнивши місця та час обмежень.

Суспільство • 31 березня, 03:06 • 159916 перегляди

У Києві значно обмежать кількість ділянок з дозволеною швидкістю руху до 80 км/год

У Києві з 1 квітня швидкість 80 км/год буде дозволена лише на 4 ділянках доріг замість 17. Рішення пов'язане з аналізом аварійності та випадками ДТП.

Київ • 28 березня, 15:33 • 41337 перегляди

Ілон Маск не постраждає від мита на авто у 25%: Tesla менше залежить від імпорту

Tesla може легко пристосуватися до нових 25% мит на автомобілі, оскільки компанія менше залежить від іноземних компонентів. Акції Tesla зросли, коли акції інших автовиробників впали.

Новини Світу • 28 березня, 10:01 • 31721 перегляди

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Трамп запровадить 25% тарифи на імпорт авто, що вдарить по європейських виробниках. Porsche та Mercedes можуть втратити мільярди євро прибутку через нові мита США.

Економіка • 27 березня, 14:22 • 474926 перегляди

Автоперевезення в Україні наблизять до стандартів ЄС: Рада ухвалила важливий закон

Рада ухвалила закон, що інтегрує автоперевезення України в європейський транспортний простір. Закон передбачає зміни в ліцензуванні, вимоги до фінкомпаній та систему компетентності менеджерів.

Економіка • 27 березня, 11:15 • 22085 перегляди

США введуть 25% мито на імпортні авто з 2 квітня

Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі до США з 2 квітня. Рішення викликало стурбованість в ЄС, який оцінює наслідки.

Новини Світу • 26 березня, 22:45 • 17731 перегляди

BMW інтегрує ШІ від Alibaba в автомобілі для китайського ринку

BMW співпрацює з Alibaba для інтеграції ШІ Banma в автомобілі. Це дозволить створити інтелектуального помічника для водіїв в Китаї.

Новини Світу • 26 березня, 14:41 • 24395 перегляди

Водійські права у ЄС: нові правила, покарання та зміни для водіїв

У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.

Новини Світу • 26 березня, 10:01 • 42492 перегляди

Немчінов задекларував ретроавто ЗАЗ: що ще є в декларації міністра Кабміну

Олег Немчінов задекларував понад 1,2 млн грн зарплати за минулий рік. Він має квартири у Львові та Києві, а також електромобіль CHEVROLET BOLT EV.

Економіка • 26 березня, 09:51 • 35754 перегляди