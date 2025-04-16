За перші два місяці року Dacia Sandero став лідером європейських продажів з показником 45 524 авто. У десятку також увійшли Renault Clio та Volkswagen Golf.
Tesla зупинила імпорт деталей Cybercab з Китаю через мита Трампа. Це може зашкодити планам компанії щодо автономних авто та вантажівок.
У березні 2024 року українці придбали понад 2,1 тис. гібридних авто, що на 15% більше, ніж торік. Найпопулярнішими моделями стали TOYOTA RAV-4, AUDI Q8 та SUZUKI Vitara.
У першому кварталі 2025 року третина нових легковиків, куплених в Україні, були сірого кольору, лідером став TOYOTA RAV-4. Далі йдуть білий (RENAULT Duster) та чорний (TOYOTA Land Cruiser Prado).
У березні кількість вживаних Tesla, виставлених на продаж у США, рекордно зросла на 67%. Водночас продажі нових авто Tesla впали на майже 9% у порівнянні з минулим роком.
У січні-березні 2025 року українці придбали 2641 легковий автомобіль з Китаю, що на 36% менше, ніж торік. Найпопулярніші моделі – BYD Song Plus та ZEEKR 001.
Aptera Solar EV - надлегкий автомобіль на сонячних панелях, здійснив подорож з Арізони до Каліфорнії. Компанія отримала понад 48 000 замовлень на серійну модель.
З початку 2025 року українці придбали майже 9000 вживаних автомобілів з США, 42% з яких – електромобілі. Найпопулярніші моделі: TESLA Model Y, TESLA Model 3 та FORD Escape.
Уряд Канади запровадити 25% мито на американські автомобілі, що не відповідають вимогам USMCA. Також Оттава стимулюватиме внутрішнє виробництво та залучення інвестицій в автопром.
У березні 2025 року українці придбали 4 680 електромобілів, що на 6% більше, ніж торік. Найбільш популярними стали BYD Song Plus та TESLA Model Y.
Продажі Mercedes-Benz впали на 7% у першому кварталі 2024 року, через зменшення продажів фургонів на 21%. Падіння продажів електромобілів склало 14%.
Зірка UFC Конор Макгрегор поповнив свій автопарк розкішним Rolls Royce Phantom VIII Diamond Edition за понад 1,3 мільйона доларів. Авто має двигун V12 потужністю 571 к.с. та розганяється до 100 км/год за 5 секунд.
Audi припинила експорт авто до США у відповідь на нові мита Трампа. Компанія хоче продати акції, які вже є на території США.
7 квітня акції Tesla впали на 10%, до $214,80, нижче прогнозу Говарда Лютніка. Загалом, акції впали на 50% від грудневого максимуму через політичні суперечки Ілона Маска.
Jaguar Land Rover призупиняє всі поставки до США через нові мита. США є другим за величиною експортним ринком для автомобільної промисловості Великої Британії.
Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка запровадить 25% мита на всі іноземні авто. Також у середу було оголошено про 25% тариф на імпорт пива та алюмінієвих банок.
Mercedes-Benz розглядає можливість скорочення продажів моделей початкового рівня в США, таких як GLA, через введення 25% мита на імпорт авто. Компанія хоче зосередитися на дорожчих моделях.
Кабмін дозволив мопедам і мотоциклам (без бокового причепа) рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів. Це допоможе зменшити затори та підвищити безпеку руху.
У дилерському центрі Tesla в Римі згоріло 17 авто. Ілон Маск назвав інцидент тероризмом, поліція розслідує можливий підпал і зв'язок з анархістськими групами.
Борис Філатов задекларував колекцію японського мистецтва на понад 50 млн грн, авто та мотоцикли. Також він має нерухомість, готівку в доларах та гривнях, та доходи від оренди.
У Києві та Київській області 31 березня тимчасово обмежать рух транспорту через приїзд іноземних делегацій. Про це повідомило Управління державної охорони, не уточнивши місця та час обмежень.
У Києві з 1 квітня швидкість 80 км/год буде дозволена лише на 4 ділянках доріг замість 17. Рішення пов'язане з аналізом аварійності та випадками ДТП.
Tesla може легко пристосуватися до нових 25% мит на автомобілі, оскільки компанія менше залежить від іноземних компонентів. Акції Tesla зросли, коли акції інших автовиробників впали.
Трамп запровадить 25% тарифи на імпорт авто, що вдарить по європейських виробниках. Porsche та Mercedes можуть втратити мільярди євро прибутку через нові мита США.
Рада ухвалила закон, що інтегрує автоперевезення України в європейський транспортний простір. Закон передбачає зміни в ліцензуванні, вимоги до фінкомпаній та систему компетентності менеджерів.
Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі імпортні автомобілі до США з 2 квітня. Рішення викликало стурбованість в ЄС, який оцінює наслідки.
BMW співпрацює з Alibaba для інтеграції ШІ Banma в автомобілі. Це дозволить створити інтелектуального помічника для водіїв в Китаї.
У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.
Олег Немчінов задекларував понад 1,2 млн грн зарплати за минулий рік. Він має квартири у Львові та Києві, а також електромобіль CHEVROLET BOLT EV.