Водійські права у ЄС: нові правила, покарання та зміни для водіїв

У ЄС узгоджено зміни до правил видачі водійських прав, посилено покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС. Також вводяться цифрові права та знижено вік для водіїв автобусів.