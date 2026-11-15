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ДТП на трасі Київ-Харків: водій цистерни, що перекинулась і загорілась, загинув

Київ • УНН

 • 98 перегляди

На Бориспільщині водій DAF не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Вантажівка перекинулась, загорілась, водій загинув.

ДТП на трасі Київ-Харків: водій цистерни, що перекинулась і загорілась, загинув

Поліція розслідує смертельне ДТП, яке сталося у Бориспільському районі за участю вантажівки DAF із цистерною. Після зіткнення з відбійником автомобіль перекинувся та загорівся. Про це повідомляє поліція Київщини, передає УНН.

Деталі

За інформацією поліції, аварія сталась 14 листопада, близько 20:35 на 115-му кілометрі автодороги сполученням Київ - Харків, поблизу села Богданівка.

Правоохоронці встановили що, 40-річний водій сідлового тягача DAF із цистерною, рухаючись у напрямку Харкова, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металевий відбійник. Внаслідок зіткнення транспортний засіб перекинувся, після чого сталося займання газоконденсату, який перевозився в цистерні. На жаль, внаслідок ДТП водій вантажівки загинув на місці події

- йдеться у дописі.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо

У суботу, 14 листопада, на трасі Київ - Харків поблизу Яготина перекинулась і запалала вантажна машина, що перевозила газовий конденсат. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, зіткнувся з відбійником, після чого автомобіль перекинувся та загорівся.

Алла Кіосак

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