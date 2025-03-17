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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Фінтехекспертка Олена Сосєдка розповіла про потенціал для економіки після легалізації криптовалют в Україні

Україна активно прагне інтегрувати криптовалюти у свою фінансову систему, однак відсутність законодавчого регулювання гальмує повноцінне набуття чинності закону "Про віртуальні активи". Фінтехекспертка Олена Сосєдка вважає, що легалізація криптовалют дозволить залучити інвестиції, підвищити конкурентоспроможність країни, створити механізми захисту користувачів, а також додатково поповнити бюджет на мільярди гривень.

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Голова АРМА Дума після конфлікту з антикорупціонерами намагається повернути довіру новим меморандумом

Голова АРМА Дума після конфлікту з антикорупціонерами намагається повернути довіру новим меморандумом

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Військовий контингент: які країни готові відправляти військових в Україну та за яких умов

Низка країн Європи, Північної Америки та інших регіонів, попередньо, готові відправити військовий контингент в Україну. Франція, Британія, Канада та Австралія підтримують ідею миротворчої місії після досягнення мирної угоди.

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14 "здорових" продуктів, які можуть нашкодити вашому здоров'ю

Популярні продукти для правильного харчування часто містять приховані шкідливі інгредієнти. Від гранола до овочевих чіпсів - дізнайтеся, які "корисні" продукти насправді можуть бути небезпечними для здоров'я.

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АРМА обіцяє проводити відбір управителів через Прозорро.Продажі, але коли – невідомо

АРМА обіцяє проводити відбір управителів через Прозорро.Продажі, але коли – невідомо

Голова АРМА Олена Дума анонсувала впровадження конкурсного відбору управителів арештованого майна через Прозорро. Продажі. Це реакція на критику Рахункової палати, яка виявила проблеми з управлінням активами в агентстві.

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Секрети збалансованого харчування навесні: що радить нутриціолог

Секрети збалансованого харчування навесні: що радить нутриціолог

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ОНОВЛЕНО: Прифронтові громади Харківщини б’ють на сполох: нове регулювання фармринку загрожує закриттям аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтові громади Харківщини б’ють на сполох: нове регулювання фармринку загрожує закриттям аптек

Керівники громад Харківської області попереджають про масове закриття аптек через нове регулювання фармринку. У прифронтових населених пунктах, де працює лише по одній аптеці, тисячі людей можуть залишитися без доступу до ліків. В ХОВА переконують, що ліки будуть.

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Закритість і залежність: як законопроєкт Гетманцева може змінити роботу Фонду гарантування вкладів

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Визнання провалу: голова АРМА Дума каже, що управляти неможливо і просить нові повноваження

Визнання провалу: голова АРМА Дума каже, що управляти неможливо і просить нові повноваження

Олена Дума заявила про неможливість управління переданими АРМА активами через законодавчі обмеження. Рахункова палата виявила, що 80% ухвал про передачу майна не виконуються, а держава втрачає мільярди.

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Законопроєкт Гетманцева щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів суперечить меморандуму з МВФ

Законопроєкт Гетманцева щодо регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів суперечить меморандуму з МВФ

Новий законопроєкт щодо Фонду гарантування вкладів суперечить зобов'язанням України перед МВФ. Документ розширює повноваження ФГВФО та створює ризики для банківської системи.

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Прифронтові громади Харківщини б’ють на сполох: нове регулювання фармринку загрожує закриттям аптек

Прифронтові громади Харківщини б’ють на сполох: нове регулювання фармринку загрожує закриттям аптек

Керівники громад Харківської області попереджають про масове закриття аптек через нове регулювання фармринку. У прифронтових населених пунктах, де працює лише по одній аптеці, тисячі людей можуть залишитися без доступу до ліків.

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Великий піст 2025: що можна їсти, а в чому краще себе обмежити

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Що подарувати жінкам за знаком Зодіаку на 8 Березня? Астрологічний гід по подарунках

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"Оскар-2025": церемонія нагородження, номінанти, де дивитися, прогнози букмекерів

97-ма церемонія вручення "Оскара" відбудеться 3 березня в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Серед номінантів фільми "Анора", "Бруталіст" та "Емілія Перес", а ведучим стане комік Конан О'Браєн.

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Здорове харчування без зайвих зусиль: чому і які продукти потрібно заморожувати

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Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

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Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

ТОВ "Алакор Сіті", єдиний претендент на управління ТРЦ "Гулівер", має несплачені податки на 66 мільйонів гривень. Верховний Суд частково скасував попередні рішення та направив справу на повторний розгляд.

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