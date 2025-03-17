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Як правильно посадити плодовий сад: поради
Поради для початківців: вибір невибагливих культур, врахування клімату, грунту, сусідства. Правильна підготовка місця, зонування та планування посадок для рясного врожаю.
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні
В Україні ціни на ліки, особливо вітчизняні, зростають. Голова асоціації “Виробники ліків України” пояснює це здорожчанням сировини, енергії, логістики та боротьбою за місце на полицях аптек.
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві
Нардепи пропонують встановити монумент Вашингтону на місці колишнього пам'ятника леніну. Відкриття планують до 35-ї річниці Незалежності України та 250-річчя незалежності США.
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026
У Парижі завершився тиждень моди, що задав тренди осені-зими 2025-2026. Головні акценти: хутро, шкіра, асиметрія, підкреслена талія та поєднання класики з новаторством.
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети
Олена Дума підписала меморандум з КНУ, але ефективність такого партнерства викликає сумніви. Попередні угоди з ДКАУ та НСПП не принесли результатів, а проблеми в АРМА залишаються.
Лісові тіні: як скандали та корупція знищують ДП "Ліси України", а держава в період війни втрачає мільйонні прибутки
ДП "Ліси України" потопає в корупції, незаконних вирубках та зловживаннях. Реформа провалилася, а корупціонери збагачуються, завдаючи збитків державі на мільйони.
Кібербезпека в Україні: як захистити свої кошти від шахраїв
В Україні зростає кількість кібершахрайств. Експерти радять бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та використовувати надійні антивірусні програми для захисту своїх фінансів.
Що обговорили Україна та США на зустрічі у Джидді. Повний текст спільної заяви
У Джидді відбулась зустріч делегацій України та США щодо встановлення миру. Сторони говорили про 30-денне припинення вогню, відновлення розвідувальної підтримки та початок мирних переговорів.
Діти без обмежень: як у Броварах адаптують школи та садочки для особливих учнів
У Броварській громаді активно розвивають інклюзивну освіту в школах та садочках. Створено 65 інклюзивних груп для 201 дитини, працює ІРЦ та спеціальні класи з необхідним обладнанням.
Поради для здорового сну: як налаштувати режим і побороти втому
УНН розповідає про перевірені методи покращення якості сну та подолання ранкової втоми. Дотримання режиму, правильне харчування та фізична активність - ключові фактори здорового сну.
Фінтехекспертка Олена Сосєдка розповіла про потенціал для економіки після легалізації криптовалют в Україні
Україна активно прагне інтегрувати криптовалюти у свою фінансову систему, однак відсутність законодавчого регулювання гальмує повноцінне набуття чинності закону "Про віртуальні активи". Фінтехекспертка Олена Сосєдка вважає, що легалізація криптовалют дозволить залучити інвестиції, підвищити конкурентоспроможність країни, створити механізми захисту користувачів, а також додатково поповнити бюджет на мільярди гривень.
Голова АРМА Дума після конфлікту з антикорупціонерами намагається повернути довіру новим меморандумом
Олена Дума підписала меморандум про співпрацю з ГО "UA Experts" для впровадження європейських стандартів. Це відбулося після того, як громадська рада при АРМА склала повноваження через непрозорість роботи агентства.
Військовий контингент: які країни готові відправляти військових в Україну та за яких умов
Низка країн Європи, Північної Америки та інших регіонів, попередньо, готові відправити військовий контингент в Україну. Франція, Британія, Канада та Австралія підтримують ідею миротворчої місії після досягнення мирної угоди.
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Популярні продукти для правильного харчування часто містять приховані шкідливі інгредієнти. Від гранола до овочевих чіпсів - дізнайтеся, які "корисні" продукти насправді можуть бути небезпечними для здоров'я.
АРМА обіцяє проводити відбір управителів через Прозорро.Продажі, але коли – невідомо
Голова АРМА Олена Дума анонсувала впровадження конкурсного відбору управителів арештованого майна через Прозорро. Продажі. Це реакція на критику Рахункової палати, яка виявила проблеми з управлінням активами в агентстві.
Секрети збалансованого харчування навесні: що радить нутриціолог
Експерт розповіла про особливості збалансованого харчування навесні та важливість вітамінів після зими. Надала два корисних рецепти з курячої печінки для підвищення рівня енергії.
ОНОВЛЕНО: Прифронтові громади Харківщини б’ють на сполох: нове регулювання фармринку загрожує закриттям аптек
Керівники громад Харківської області попереджають про масове закриття аптек через нове регулювання фармринку. У прифронтових населених пунктах, де працює лише по одній аптеці, тисячі людей можуть залишитися без доступу до ліків. В ХОВА переконують, що ліки будуть.
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Прифронтові громади Харківщини б’ють на сполох: нове регулювання фармринку загрожує закриттям аптек
Керівники громад Харківської області попереджають про масове закриття аптек через нове регулювання фармринку. У прифронтових населених пунктах, де працює лише по одній аптеці, тисячі людей можуть залишитися без доступу до ліків.
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