Великий піст 2025: що можна їсти, а в чому краще себе обмежити

У 2025 році Великий піст триватиме з 3 березня до 19 квітня. Детальний розклад харчування по днях, список заборонених та дозволених продуктів для вірян УГКЦ та ПЦУ.