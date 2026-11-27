Найкращим містом світу для проживання іноземців у 2026 році визнали Рас-ель-Хайму в Об'єднаних Арабських Еміратах. До трійки лідерів також увійшли мексиканська столиця Мехіко та іспанська Малага. Загалом ОАЕ та Іспанія стали найуспішнішими країнами рейтингу, кожна з яких представлена трьома містами у першій десятці. Натомість традиційно популярні серед іноземців Берлін, Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майні та Лондон опинилися серед аутсайдерів. Про це йдеться в результатах дослідження міжнародної платформи InterNations, передає УНН.

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Міжнародна платформа InterNations оприлюднила результати дослідження Expat City Ranking 2026, у межах якого визначила найкращі та найгірші міста світу для експатів - людей, які тимчасово або постійно проживають за межами своєї країни.

В опитуванні взяли участь 7 786 представників 162 національностей. Загалом до рейтингу увійшли 33 міста світу, у кожному з яких було опитано щонайменше 50 іноземних жителів. Учасники дослідження оцінювали 53 чинники, пов'язані з проживанням за кордоном. Зокрема, йдеться про якість життя, кар'єрні перспективи, фінансове становище, доступність житла, охорону здоров'я, безпеку, транспортну інфраструктуру, рівень бюрократії, простоту адаптації та ставлення місцевого населення до іноземців.

До десятки найкращих міст світу для експатів у 2026 році увійшли:

Рас-ель-Хайма (ОАЕ);

Мехіко (Мексика);

Малага (Іспанія);

Дубай (ОАЕ);

Абу-Дабі (ОАЕ);

Лісабон (Португалія);

Сінгапур;

Мадрид (Іспанія);

Валенсія (Іспанія);

Гаага (Нідерланди).

ОАЕ стали лідером рейтингу: що приваблює іноземців

Об'єднані Арабські Емірати продемонстрували найкращі результати у першій п'ятірці рейтингу. Одразу три міста країни отримали високі оцінки завдяки можливостям працевлаштування, простоті оформлення документів, доступності цифрових державних послуг та сприятливим умовам для адаптації іноземців.

Лідером цьогорічного рейтингу став Рас-ель-Хайма, який у 2024 році посідав шосту сходинку. Місто очолило рейтинги за простотою адаптації, умовами роботи за кордоном, кар'єрними перспективами та вирішенням побутових і адміністративних питань. Крім того, Рас-ель-Хайма посів друге місце за рівнем задоволеності іноземців особистими фінансами.

Згідно з результатами опитування, 86% іноземців позитивно оцінили простоту отримання візи, тоді як середній показник серед учасників дослідження становив 55%. Також 86% респондентів відзначили доброзичливість місцевих жителів. Близько 85% опитаних зазначили, що їхніх доходів достатньо для комфортного життя, а 84% задоволені своїм життям у місті. Однією з головних переваг Рас-ель-Хайми стала доступність житла. Зокрема, 80% іноземців повідомили, що їм було легко знайти помешкання, порівняно із 44% у середньому серед учасників дослідження. Вартість житла позитивно оцінили 69% респондентів, тоді як середній показник становив лише 32%.

Водночас місто має й низку недоліків. Зокрема, за загальною якістю життя Рас-ель-Хайма посів лише 18-те місце. Доступністю громадського транспорту задоволені 40% опитаних. Крім того, середня тривалість робочого тижня серед іноземців, які працюють на умовах повної зайнятості, становить 45,7 години проти 42,2 години в середньому серед учасників дослідження.

Дубай та Абу-Дабі, які посіли четверте і п'яте місця відповідно, також отримали високі оцінки за кар'єрні можливості, цифровізацію державних послуг і простоту вирішення адміністративних питань. Однак за рівнем задоволеності особистими фінансами Дубай опинився на 20-й сходинці, а Абу-Дабі – на 24-й. Зокрема, у Дубаї лише 29% опитаних позитивно оцінили вартість житла, а в Абу-Дабі 60% іноземців вважають свої доходи достатніми для комфортного проживання.

Мехіко визнали найкращим містом за фінансовими умовами

Столиця Мексики посіла друге місце у загальному рейтингу, перше – за рівнем задоволеності особистими фінансами та друге – за простотою адаптації іноземців. Своїм фінансовим становищем у Мехіко задоволені 75% опитаних, а 84% вважають, що їхніх доходів достатньо для комфортного життя. Місто також виявилося популярним серед іноземців, які працюють дистанційно або займаються підприємницькою діяльністю. Серед працюючих учасників опитування 43% працюють повністю дистанційно, а 27% мають власний бізнес.

Водночас Мехіко отримав низькі оцінки за низкою інших показників. Зокрема, за загальною якістю життя мексиканська столиця посіла 23-тє місце, а за рівнем безпеки – 31-ше із 33 можливих. Крім того, 61% респондентів негативно оцінили якість повітря у місті.

Іспанія стала найпривабливішою європейською країною для експатів

Серед європейських країн найкращі результати продемонструвала Іспанія, одразу три міста якої потрапили до першої десятки світового рейтингу.

Малага посіла третє місце у загальному рейтингу та стала містом із найвищим рівнем задоволеності іноземців своїм життям. Зокрема, 86% опитаних експатів повідомили, що задоволені проживанням у місті, тоді як середній показник серед учасників дослідження становив 70%. Понад половина респондентів у Малазі – 51% – планують залишитися у місті назавжди. Іспанське місто особливо популярне серед іноземців пенсійного віку. Середній вік учасників опитування у Малазі становив 60 років, а частка пенсіонерів серед респондентів сягнула 35%. Разом із тим Малага отримала одні з найнижчих оцінок за кар'єрними перспективами, посівши 31-ше місце за цим показником.

Валенсія, яка опинилася на дев'ятій сходинці загального рейтингу, вчетверте поспіль серед опублікованих рейтингів InterNations стала лідером за якістю життя. Проте за кар'єрними перспективами місто посіло останнє місце.

Мадрид, який зайняв восьму позицію у загальному рейтингу, став другим у світі за якістю життя.

Німеччина стала головним аутсайдером рейтингу

На противагу ОАЕ та Іспанії, одні з найгірших результатів продемонструвала Німеччина. Усі чотири німецькі міста, представлені у дослідженні, опинилися у десятці найгірших місць для проживання іноземців.

До десятки міст із найнижчими оцінками експатів у 2026 році потрапили:

Мілан (Італія);

Лондон (Велика Британія);

Цюрих (Швейцарія);

Гамбург (Німеччина);

Мюнхен (Німеччина);

Торонто (Канада);

Стамбул (Туреччина);

Франкфурт-на-Майні (Німеччина);

Нью-Йорк (США);

Берлін (Німеччина).

Основними проблемами, з якими стикаються іноземці у німецьких містах, стали висока вартість житла, складнощі з пошуком помешкання, бюрократія, мовний бар'єр та недостатня цифровізація державних послуг.

Найгіршим містом для експатів у 2026 році визнали Берлін, який посів останнє, 33-тє місце у загальному рейтингу. Зокрема, 71% опитаних іноземців незадоволені вартістю житла у німецькій столиці, а 68% повідомили про труднощі з пошуком помешкання. Ще 67% респондентів стикаються зі складнощами під час взаємодії з місцевими органами влади. Своїм фінансовим становищем у Берліні задоволені лише 42% опитаних, а залишитися у місті назавжди планують 17% респондентів.

Однак німецька столиця залишається привабливою з погляду культурного життя та дозвілля. Ці можливості позитивно оцінили 92% опитаних іноземців.

Нью-Йорк та Лондон втратили привабливість через високу вартість життя

Одні з найбільших фінансових центрів світу - Нью-Йорк та Лондон - також отримали низькі оцінки від іноземних жителів.

Нью-Йорк посів передостаннє, 32-ге місце у загальному рейтингу, а також останні сходинки за якістю життя та рівнем задоволеності особистими фінансами. Зокрема, 82% опитаних іноземців незадоволені загальною вартістю життя в американському мегаполісі. Ще 80% негативно оцінили доступність житла, а 71% - вартість медичних послуг.

Лондон, своєю чергою, опинився на 25-му місці у загальному рейтингу та на 31-му за якістю життя й особистими фінансами. Попри статус одного з найбільших міжнародних ділових центрів, британська столиця отримала низькі оцінки через значне фінансове навантаження на іноземних жителів.

Які країни стали найкращими для проживання іноземців

Окрім рейтингу міст, InterNations підготувала окремий рейтинг країн за умовами проживання експатів.

Його очолила Панама. Друге місце посіла Мексика, третє - Таїланд. До першої десятки також увійшли Об'єднані Арабські Емірати, Бразилія, Іспанія, Сінгапур, Португалія, Малайзія та Люксембург.

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