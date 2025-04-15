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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6452 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 6136 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 8964 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31068 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161603 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139577 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142296 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136399 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136208 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196745 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6512 перегляди

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Чемпіон світу з футболу Хуммельс оголосив про завершення кар’єри

Матс Хуммельс, чемпіон світу 2014 року та захисник «Роми», оголосив про завершення кар'єри після цього сезону. 36-річний гравець емоційно поділився цією новиною в соцмережах.

Спорт • 4 квітня, 18:39 • 12178 перегляди

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може не вийти на поле у грі проти "Валенсії"

Український голкіпер Андрій Лунін ризикує пропустити матч проти Валенсії через травму ноги, отриману після гри з Реал Сосьєдад. Його може замінити 19-річний Фран Гонсалес.

Спорт • 4 квітня, 09:30 • 12070 перегляди

Потап дав велике інтерв’ю російському журналісту та пояснив свої виїзди за кордон

Потап дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, де пояснив причини своїх закордонних поїздок. Артист заявив, що має офіційні дозволи на виїзд та всі зароблені кошти спрямовує на допомогу армії.

Культура • 10 лютого, 10:42 • 120480 перегляди

Потап у Валенсії пропонував перехожим "водочку": українці вимагають позбавити його громадянства

Репер Потап (Slavic Balagan) вийшов з плакатом у Валенсії, пропонуючи перехожим спробувати "водочку". Українці обурені тим, що артист не проявляв такої ж активності у підтримці України.

УНН Lite • 27 січня, 15:41 • 124031 перегляди

Відома українська чемпіонка з художньої гімнастики оголосила про завершення кар’єри: що трапилось

Дворазова чемпіонка Європи та бронзова призерка ЧС з художньої гімнастики Марія Височанська оголосила про завершення спортивної кар'єри. За 18 років у спорті спортсменка здобула 6 медалей чемпіонатів Європи та "бронзу" ЧС-2023.

Спорт • 29 грудня, 15:19 • 32387 перегляди

В Іспанії триває ліквідація наслідків повені, є ризик зараження питної води

В іспанській Валенсії триває очищення каналізаційної системи після сильної повені. Комунальні служби очистили 60% системи в Пайпорті, але проблеми з водовідведенням зберігаються.

Новини Світу • 19 листопада, 17:55 • 20490 перегляди

Остання хвиля шторму "Дана" в Іспанії: скасовано червоний рівень небезпеки, з’ясовано стан найбільш постраждалих районів

Метеорологічне агентство Іспанії скасувало червоний рівень небезпеки повеней у Валенсії та Малазі. Стихія зачепила 78 муніципалітетів, евакуйовано понад 4200 осіб.

Новини Світу • 14 листопада, 12:18 • 21735 перегляди

Іспанія знову під загрозою: оголошено червоний рівень небезпеки через дощі

Метеорологічний інститут AEMET оголосив червоний рівень небезпеки на сході та півдні Іспанії через сильні дощі. Очікується до 180 мм опадів за 12 годин у регіонах Валенсія, Малага та Таррагона.

Новини Світу • 13 листопада, 21:58 • 22765 перегляди

У Іспанії чоловік із криком "Я - Ісус Христос" напав на монастир поблизу Валенсії, поранивши чотирьох священнослужителів

У монастирі поблизу Валенсії нападник поранив чотирьох священнослужителів палицею та пляшкою. Чоловік кричав, що він Ісус Христос, після нападу втік у гори, його розшукує Цивільна гвардія.

Новини Світу • 10 листопада, 09:16 • 16141 перегляди

В Іспанії тисячі людей вийшли на протест через дії влади під час смертельних повеней

У Валенсії пройшли масові протести проти дій регіональної влади під час смертельних повеней. Демонстранти звинувачують владу у запізнілому оголошенні тривоги, що призвело до численних жертв.

Новини Світу • 10 листопада, 00:11 • 32075 перегляди

Уряд Іспанії виділив понад 10 млрд євро на допомогу постраждалим від повеней регіонам

Уряд Іспанії затвердив пакет допомоги постраждалим від повеней регіонам на суму 10,6 млрд євро. Кошти спрямують на відновлення інфраструктури та допомогу населенню у 78 муніципалітетах.

Новини Світу • 5 листопада, 21:18 • 19762 перегляди

Наслідки шторму в Іспанії: Каталонія відновлюється після повені, у Альбасете тривають пошуки зниклих безвісти

Каталонія відновлюється після масштабних повеней, які призвели до закриття доріг та зупинки залізниці. У провінції Альбасете триває пошук зниклих безвісти. Загалом кількість загиблих сягнула 215 осіб.

Новини Світу • 5 листопада, 10:29 • 18185 перегляди

На узбережжі Барселони активовано максимальний ступінь небезпеки через шторм DANA

На узбережжі Барселони оголошено максимальний рівень небезпеки через шторм DANA, очікується до 180 мм опадів за 12 годин. Через проливні дощі затоплено частину аеропорту Ель-Прат, призупинено залізничне сполучення.

Новини Світу • 4 листопада, 13:23 • 20703 перегляди

Іспанське королівське подружжя закидали камінням під час візиту до зони повені

Король Феліпе VI та королева Летісія відвідали постраждалий від повені район Валенсії. Місцеві жителі закидали їх брудом та камінням, звинувачуючи у недостатній допомозі, поліція залучила кінних офіцерів.

Новини Світу • 3 листопада, 14:15 • 25081 перегляди

Масштабні повені в Іспанії: кількість жертв зросла до 214

На сході Іспанії через руйнівні повені загинуло 214 людей, найбільше у Валенсії. Влада посилює присутність правоохоронців через загрозу мародерства та продовжує рятувальні роботи.

Суспільство • 3 листопада, 12:23 • 24785 перегляди

Прем'єр Іспанії визнав, що для боротьби з повенями зроблено надто мало, і відправив більше військ

Уряд Іспанії направляє 5000 військових та 5000 поліцейських та гвардійців у регіон Валенсія через катастрофічні повені. Стихійне лихо забрало життя понад 200 людей, зруйнувавши будинки та інфраструктуру.

Новини Світу • 2 листопада, 12:35 • 23131 перегляди

Масштабна повінь в Іспанії: вже понад 200 жертв

В Іспанії підтвердили загибель 205 людей внаслідок катастрофічної повені. Найбільше постраждало Валенсійське співтовариство, де загинуло 202 особи, влада продовжує пошуки зниклих безвісти.

Новини Світу • 1 листопада, 13:38 • 16917 перегляди

Повінь в Іспанії може стати наймасштабнішою у Європі за 50 років: уже 158 жертв

В результаті раптових повеней на сході Іспанії загинуло 158 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Стихійне лихо зруйнувало інфраструктуру Валенсії та затопило сільськогосподарські угіддя.

Новини Світу • 1 листопада, 06:54 • 17171 перегляди

Зображення NASA демонструють наслідки руйнівних повеней у Валенсії

Супутники NASA та Copernicus зафіксували масштабні руйнування від повеней у провінції Валенсія, Іспанія. Внаслідок стихійного лиха DANA загинуло щонайменше 155 осіб.

Новини Світу • 31 жовтня, 16:37 • 21410 перегляди

Кількість загиблих унаслідок повені у Валенсії, ймовірно, зростатиме - міністр транспорту

Внаслідок повені у Валенсії загинуло щонайменше 100 осіб, невідома кількість людей зникли безвісти. Стихія завдала серйозних збитків інфраструктурі, повністю зруйновано 80 кілометрів залізничної мережі.

Новини Світу • 31 жовтня, 12:34 • 19175 перегляди

Смертоносна повінь в Іспанії: масштаби стихійного лиха (відео)

У провінції Валенсія через сильні повені загинуло 92 людини, загалом по країні - 95. Тисячі рятувальників шукають зниклих, а влада виділила 250 млн євро на допомогу постраждалим.

Новини Світу • 31 жовтня, 08:32 • 20739 перегляди

Повінь в Іспанії забрала життя майже 100 людей, у країні оголошено жалобу

В Іспанії через сильні повені загинуло 95 людей, найбільше у Валенсії. Оголошено триденну жалобу, 115 тисяч людей залишились без світла, порушено транспортне сполучення.

Новини Світу • 30 жовтня, 20:34 • 22403 перегляди

Масштабна повінь в Іспанії: кількість жертв сягнула 63

На сході Іспанії через повінь загинули щонайменше 63 людини. Це найбільша кількість жертв від повені в Європі з 2021 року, коли в Німеччині загинуло 185 осіб.

Новини Світу • 30 жовтня, 14:23 • 17554 перегляди

Масштабні повені в Іспанії: кількість жертв зросла до 51

В Іспанії внаслідок сильних повеней загинула 51 людина, серед них четверо дітей. Десятки людей досі чекають на порятунок у Валенсії, застрягнувши на дахах та в автомобілях.

Новини Світу • 30 жовтня, 08:45 • 15455 перегляди

В Іспанії кілька людей зникли після проливних дощів на сході та півдні

Через сильні дощі на сході та півдні Іспанії зникли безвісти 7 осіб, затоплено будинки та автомобілі. Зійшов з рейок швидкісний потяг з 300 пасажирами, рятувальна операція триває до 31 жовтня.

Новини Світу • 30 жовтня, 01:15 • 23498 перегляди

20 вересня: Всесвітній день прибирання, День рису

Вперше Всесвітній день прибирання був проведений у 2018 році, тоді його учасникам вдалося зібрати більше 80 тисяч тонн сміття у різних країнах світу. Цього року до Всесвітнього дня прибирання приєднаються не менше 100 мільйонів людей з 197 країн світу.

УНН Lite • 20 вересня, 03:03 • 128568 перегляди

Усика затримали в аеропорту Кракова через "непридатність до польоту" - ЗМІ

Олександра Усика та його тренера затримали в аеропорту Кракова, відмовивши в посадці на літак до Іспанії. Ситуацію вирішили за допомогою президента України, Усик прокоментував інцидент в Instagram.

Суспільство • 18 вересня, 07:01 • 11057 перегляди

З Харкова до океанаріуму в Іспанії евакуювали двох китів-білух

Дві білухи на ім'я Пломбір та Міранда, віком 14 та 15 років, були евакуйовані з Харківського дельфінарію "Немо" до океанографічного парку у Валенсії, Іспанія, після інтенсивного обстрілу з боку Росії, що загрожувало їх безпеці.

Суспільство • 21 червня, 05:05 • 24098 перегляди

В Іспанії поліція вилучила в картелю рекордну партію метамфетаміну в майже 2 тонни

Іспанська поліція вилучила 1,8 тонни метамфетаміну у мексиканського картелю Сіналоа, заарештувавши 5 підозрюваних. Правоохоронці кажуть, що це найбільша конфіскована партія наркотику.

Новини Світу • 17 травня, 17:22 • 25706 перегляди

Збірна України оголосила список футболістів, які готуватимуться до Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав попередню заявку збірної України з футболу на чемпіонат Європи - 2024.

Спорт • 16 травня, 14:51 • 21032 перегляди