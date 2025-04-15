З Харкова до океанаріуму в Іспанії евакуювали двох китів-білух

Дві білухи на ім'я Пломбір та Міранда, віком 14 та 15 років, були евакуйовані з Харківського дельфінарію "Немо" до океанографічного парку у Валенсії, Іспанія, після інтенсивного обстрілу з боку Росії, що загрожувало їх безпеці.