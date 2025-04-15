Матс Хуммельс, чемпіон світу 2014 року та захисник «Роми», оголосив про завершення кар'єри після цього сезону. 36-річний гравець емоційно поділився цією новиною в соцмережах.
Український голкіпер Андрій Лунін ризикує пропустити матч проти Валенсії через травму ноги, отриману після гри з Реал Сосьєдад. Його може замінити 19-річний Фран Гонсалес.
Потап дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, де пояснив причини своїх закордонних поїздок. Артист заявив, що має офіційні дозволи на виїзд та всі зароблені кошти спрямовує на допомогу армії.
Репер Потап (Slavic Balagan) вийшов з плакатом у Валенсії, пропонуючи перехожим спробувати "водочку". Українці обурені тим, що артист не проявляв такої ж активності у підтримці України.
Дворазова чемпіонка Європи та бронзова призерка ЧС з художньої гімнастики Марія Височанська оголосила про завершення спортивної кар'єри. За 18 років у спорті спортсменка здобула 6 медалей чемпіонатів Європи та "бронзу" ЧС-2023.
В іспанській Валенсії триває очищення каналізаційної системи після сильної повені. Комунальні служби очистили 60% системи в Пайпорті, але проблеми з водовідведенням зберігаються.
Метеорологічне агентство Іспанії скасувало червоний рівень небезпеки повеней у Валенсії та Малазі. Стихія зачепила 78 муніципалітетів, евакуйовано понад 4200 осіб.
Метеорологічний інститут AEMET оголосив червоний рівень небезпеки на сході та півдні Іспанії через сильні дощі. Очікується до 180 мм опадів за 12 годин у регіонах Валенсія, Малага та Таррагона.
У монастирі поблизу Валенсії нападник поранив чотирьох священнослужителів палицею та пляшкою. Чоловік кричав, що він Ісус Христос, після нападу втік у гори, його розшукує Цивільна гвардія.
У Валенсії пройшли масові протести проти дій регіональної влади під час смертельних повеней. Демонстранти звинувачують владу у запізнілому оголошенні тривоги, що призвело до численних жертв.
Уряд Іспанії затвердив пакет допомоги постраждалим від повеней регіонам на суму 10,6 млрд євро. Кошти спрямують на відновлення інфраструктури та допомогу населенню у 78 муніципалітетах.
Каталонія відновлюється після масштабних повеней, які призвели до закриття доріг та зупинки залізниці. У провінції Альбасете триває пошук зниклих безвісти. Загалом кількість загиблих сягнула 215 осіб.
На узбережжі Барселони оголошено максимальний рівень небезпеки через шторм DANA, очікується до 180 мм опадів за 12 годин. Через проливні дощі затоплено частину аеропорту Ель-Прат, призупинено залізничне сполучення.
Король Феліпе VI та королева Летісія відвідали постраждалий від повені район Валенсії. Місцеві жителі закидали їх брудом та камінням, звинувачуючи у недостатній допомозі, поліція залучила кінних офіцерів.
На сході Іспанії через руйнівні повені загинуло 214 людей, найбільше у Валенсії. Влада посилює присутність правоохоронців через загрозу мародерства та продовжує рятувальні роботи.
Уряд Іспанії направляє 5000 військових та 5000 поліцейських та гвардійців у регіон Валенсія через катастрофічні повені. Стихійне лихо забрало життя понад 200 людей, зруйнувавши будинки та інфраструктуру.
В Іспанії підтвердили загибель 205 людей внаслідок катастрофічної повені. Найбільше постраждало Валенсійське співтовариство, де загинуло 202 особи, влада продовжує пошуки зниклих безвісти.
В результаті раптових повеней на сході Іспанії загинуло 158 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Стихійне лихо зруйнувало інфраструктуру Валенсії та затопило сільськогосподарські угіддя.
Супутники NASA та Copernicus зафіксували масштабні руйнування від повеней у провінції Валенсія, Іспанія. Внаслідок стихійного лиха DANA загинуло щонайменше 155 осіб.
Внаслідок повені у Валенсії загинуло щонайменше 100 осіб, невідома кількість людей зникли безвісти. Стихія завдала серйозних збитків інфраструктурі, повністю зруйновано 80 кілометрів залізничної мережі.
У провінції Валенсія через сильні повені загинуло 92 людини, загалом по країні - 95. Тисячі рятувальників шукають зниклих, а влада виділила 250 млн євро на допомогу постраждалим.
В Іспанії через сильні повені загинуло 95 людей, найбільше у Валенсії. Оголошено триденну жалобу, 115 тисяч людей залишились без світла, порушено транспортне сполучення.
На сході Іспанії через повінь загинули щонайменше 63 людини. Це найбільша кількість жертв від повені в Європі з 2021 року, коли в Німеччині загинуло 185 осіб.
В Іспанії внаслідок сильних повеней загинула 51 людина, серед них четверо дітей. Десятки людей досі чекають на порятунок у Валенсії, застрягнувши на дахах та в автомобілях.
Через сильні дощі на сході та півдні Іспанії зникли безвісти 7 осіб, затоплено будинки та автомобілі. Зійшов з рейок швидкісний потяг з 300 пасажирами, рятувальна операція триває до 31 жовтня.
Вперше Всесвітній день прибирання був проведений у 2018 році, тоді його учасникам вдалося зібрати більше 80 тисяч тонн сміття у різних країнах світу. Цього року до Всесвітнього дня прибирання приєднаються не менше 100 мільйонів людей з 197 країн світу.
Олександра Усика та його тренера затримали в аеропорту Кракова, відмовивши в посадці на літак до Іспанії. Ситуацію вирішили за допомогою президента України, Усик прокоментував інцидент в Instagram.
Дві білухи на ім'я Пломбір та Міранда, віком 14 та 15 років, були евакуйовані з Харківського дельфінарію "Немо" до океанографічного парку у Валенсії, Іспанія, після інтенсивного обстрілу з боку Росії, що загрожувало їх безпеці.
Іспанська поліція вилучила 1,8 тонни метамфетаміну у мексиканського картелю Сіналоа, заарештувавши 5 підозрюваних. Правоохоронці кажуть, що це найбільша конфіскована партія наркотику.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав попередню заявку збірної України з футболу на чемпіонат Європи - 2024.