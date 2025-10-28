Аеропорт Аліканте-Ельче в Іспанії відновив роботу після закриття через появу дрона
Київ • УНН
Іспанський аеропорт Аліканте-Ельче відновив роботу після двогодинного закриття через появу безпілотника, що спричинило затримки для тисячі пасажирів. Десять міжнародних рейсів були перенаправлені до інших аеропортів.
Іспанський аеропорт Аліканте-Ельче імені Мігеля Ернандеса відновив роботу після двогодинного закриття, спричиненого появою безпілотника поблизу злітно-посадкової смуги. Через інцидент понад тисяча пасажирів зазнали затримок, а десять міжнародних рейсів були змушені змінити маршрут. Про це повідомляє La Opinión de Murcia, пише УНН.
Деталі
За даними оператора Aena, близько 20:53 у понеділок системи контролю повітряного простору зафіксували політ дрона неподалік від зони посадки.
З міркувань безпеки було негайно зупинено всі зльоти та посадки.
Роботу термінала відновили лише о 23:00, коли авіадиспетчери підтвердили, що повітряний простір очищено від сторонніх об’єктів.
Десять рейсів – перенаправлено
Під час тимчасового закриття десять міжнародних літаків були перенаправлені до інших іспанських аеропортів, зокрема: 7 – до Валенсії, і по одному до Мурсії, Барселони та Пальми-де-Майорки.
В Іспанії п'ять рейсів з британськими туристами були змушені змінити напрямок руху через невідомий дрон28.10.25, 11:29 • 1836 переглядiв
Орієнтовно понад 1000 пасажирів постраждали від затримок і змін у розкладі. До півночі всі рейси, які очікували вильоту, змогли злетіти між 23:15 і 23:30.
Розслідування та дії поліції
Керівництво аеропорту повідомило про інцидент Цивільну гвардію, яка розпочала розслідування.
Паралельно Національна поліція Іспанії розгорнула в районі Торрельяно (поруч з аеропортом) фахівців підрозділу повітряних засобів, щоб виявити порушника.
Правоохоронці застосували систему AeroScope – технологію, що дозволяє виявляти, відстежувати та нейтралізувати несанкціоновані дрони в обмежених зонах.
Нагадаємо
За останні місяці щонайменше десять європейських країн зафіксували вторгнення дронів у свій повітряний простір, що викликало занепокоєння та призвело до посилення заходів безпеки. Румунія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Литва, Естонія та Бельгія стали свідками цих інцидентів, деякі з яких пов'язують з росією.