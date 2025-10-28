Аеропорт Аліканте-Ельче в Іспанії відновив роботу після закриття через появу дрона

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Ексклюзив
14:36 • 2504 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
10:50 • 12421 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
09:42 • 27665 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 21859 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 21205 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 18989 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 15908 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 38468 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
28 жовтня, 07:00 • 30123 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto
28 жовтня, 06:38 • 13324 перегляди
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.4м/с
72%
742мм
Популярнi новини
Голова МЗС Нідерландів сьогодні у Києві з обіцянкою максимальної підтримкиPhoto28 жовтня, 07:51 • 13572 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28714 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25070 перегляди
У Миколаєві трагічно загинули двоє малих дітей: матір залишила їх самих у квартирі на пів доби - поліціяPhotoVideo10:32 • 11914 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13371 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: розкрадання державних земель і мільйони від “врожаю в тіні”. Частина 212:22 • 13364 перегляди
"Ефект AAL Group": експерти вимагають ретельнішої перевірки компаній, що працюють з чутливою інформацією, на звʼязок з рф09:50 • 25064 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
09:42 • 27665 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38468 перегляди
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонціPhoto28 жовтня, 07:00 • 30123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Ренд Пол
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Колишній маєток Авріл Лавін у Малібу продають за $14,5 мільйонаPhoto13:18 • 5126 перегляди
Кортні Кардаш’ян представила льодяники для вагінального здоров'я12:53 • 5174 перегляди
Джессіка Альба публічно показала в Instagram свого нового бойфренда з "Top Gun" Photo28 жовтня, 08:22 • 28704 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати28 жовтня, 07:39 • 38468 перегляди
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога27 жовтня, 19:31 • 37060 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

Аеропорт Аліканте-Ельче в Іспанії відновив роботу після закриття через появу дрона

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Іспанський аеропорт Аліканте-Ельче відновив роботу після двогодинного закриття через появу безпілотника, що спричинило затримки для тисячі пасажирів. Десять міжнародних рейсів були перенаправлені до інших аеропортів.

Аеропорт Аліканте-Ельче в Іспанії відновив роботу після закриття через появу дрона

Іспанський аеропорт Аліканте-Ельче імені Мігеля Ернандеса відновив роботу після двогодинного закриття, спричиненого появою безпілотника поблизу злітно-посадкової смуги. Через інцидент понад тисяча пасажирів зазнали затримок, а десять міжнародних рейсів були змушені змінити маршрут. Про це повідомляє La Opinión de Murcia, пише УНН.

Деталі

За даними оператора Aena, близько 20:53 у понеділок системи контролю повітряного простору зафіксували політ дрона неподалік від зони посадки.

З міркувань безпеки було негайно зупинено всі зльоти та посадки.

Роботу термінала відновили лише о 23:00, коли авіадиспетчери підтвердили, що повітряний простір очищено від сторонніх об’єктів.

Десять рейсів – перенаправлено

Під час тимчасового закриття десять міжнародних літаків були перенаправлені до інших іспанських аеропортів, зокрема: 7 – до Валенсії, і по одному до Мурсії, Барселони та Пальми-де-Майорки.

В Іспанії п'ять рейсів з британськими туристами були змушені змінити напрямок руху через невідомий дрон28.10.25, 11:29 • 1836 переглядiв

Орієнтовно понад 1000 пасажирів постраждали від затримок і змін у розкладі. До півночі всі рейси, які очікували вильоту, змогли злетіти між 23:15 і 23:30.

Розслідування та дії поліції

Керівництво аеропорту повідомило про інцидент Цивільну гвардію, яка розпочала розслідування.

Паралельно Національна поліція Іспанії розгорнула в районі Торрельяно (поруч з аеропортом) фахівців підрозділу повітряних засобів, щоб виявити порушника.

Правоохоронці застосували систему AeroScope – технологію, що дозволяє виявляти, відстежувати та нейтралізувати несанкціоновані дрони в обмежених зонах.

Нагадаємо

За останні місяці щонайменше десять європейських країн зафіксували вторгнення дронів у свій повітряний простір, що викликало занепокоєння та призвело до посилення заходів безпеки. Румунія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Литва, Естонія та Бельгія стали свідками цих інцидентів, деякі з яких пов'язують з росією.

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Civil Guard
Валенсія
Фінляндія
Данія
Франція
Литва
Бельгія
Норвегія
Іспанія
Німеччина
Румунія
Естонія
Польща