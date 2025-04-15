Кейр Стармер

У рамках чеської ініціативи Україні цього року можуть надати стільки ж боєприпасів, як і минулого - Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів може забезпечити Україну такою ж кількістю, як і минулого року. Він наголосив на єдності Європи у підтримці України.