Кейр Стармер

Рейчел Рівз заявила про необхідність тіснішої співпраці з ЄС через риторику Трампа. Британія прагне доступу до оборонного фонду ЄС та участі компаній в озброєнні блоку.
Керівник ОП Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Британії Пауеллом питання безпеки та мирного врегулювання в Україні. Обговорили реалізацію угод Зеленського та Стармера.
Еммануель Макрон може взяти на себе роль посередника між Європою та володимиром путіним для переговорів про мир в Україні. Він готовий відновити контакти з кремлем, коли настане слушний час.
Військовий контингент в Україні буде коаліцією країн, а не лише Великою Британією та Францією. Зеленський заявив, що командам потрібен місяць для повної готовності.
Литва готова долучитися до "коаліції охочих" для допомоги Україні. Кястутіс Будріс закликав посилити тиск на рф санкціями та використанням заморожених активів.
Дональд Трамп планує запровадити імпортні мита, що може призвести до торговельної війни. Європа готується до відповіді, розглядаючи захист власних економічних інтересів.
Україна планує активно використовувати дипломатію у квітні, працюючи з партнерами, включаючи США та Європу, для захисту людей та досягнення миру. Також готується зустріч з Британією.
Зеленський провів розмову з прем'єром Британії, обговорили спільні кроки для миру та безпеки. Готується зустріч військових представників для підготовки контингентів.
Ліндсі Гойл заявив, що Британія рішуче налаштована підтримати мир в Україні. Також Британія готова розмістити своїх військових в Україні на невизначений термін.
Прем'єр-міністр Британії поінформував президента США про зустріч у Парижі. Лідери домовились про продовження тиску на путіна та економічну співпрацю.
Прем’єр-міністр Італії висловила занепокоєння щодо відправки європейського контингенту в Україну, вважаючи це провокацією для росії. Вона пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну.
ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
На саміті обговорили посилення України допомогою, ресурсами та пакетами допомоги, а також тиск на росію. Ухвалено рішення щодо підтримки України та розбудови безпеки в Європі.
Україна бачить Європу, представлену Францією та Великою Британією, за столом переговорів щодо закінчення війни. Зеленський наголосив на важливості їхньої участі.
Учасники саміту в Парижі підтримали збереження сильної армії України. Зеленський наголосив, що РФ не може диктувати кількість українських військових, і це спільна позиція всіх країн-учасниць.
Кіра Стармер заявив, що для стримування рф потрібна підтримка США. Він додав, що група країн координує зусилля, і в коаліції є 200 планувальників із 30 країн.
Кір Стармер заявив, що парламент повинен схвалити розміщення британських військ в Україні на довгостроковій основі. Він також наголосив на лідерській ролі Британії та Франції.
Кір Стармер наголосив на важливості тиску на рф для переговорів та готовності до впровадження мирної угоди. Він відзначив європейське лідерство в підтримці України.
Міністр оборони Британії очолить зустріч Контактної групи з питань оборони України 11 квітня. Мета - мобілізувати більше військової допомоги та посилити тиск на росію.
Прем'єр-міністр Британії розкритикував росію за ігнорування пропозиції України про припинення вогню. Він наголосив на необхідності тиску для початку реальних переговорів.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів може забезпечити Україну такою ж кількістю, як і минулого року. Він наголосив на єдності Європи у підтримці України.
На саміті в Парижі обговорили посилення санкцій для залучення росії до переговорів. Також розглянули військові плани підтримки миру в Україні на землі, в повітрі та на морі.
Прем'єр Британії та генсек НАТО обговорили подальшу підтримку України та визнали роль США у припиненні вогню. Вони підтвердили готовність Європи підтримати міцний мир.
У Парижі зібрався саміт "коаліції охочих" на підтримку України. Зеленський вже розпочав переговори з Макроном і Стармером перед широкою зустріччю лідерів 31 країни.
Після саміту в Парижі Макрон має намір проінформувати Трампа про європейську підтримку України та вимагати від Росії зобов'язань щодо припинення вогню. Обговорюється можливість розміщення європейських військ.
Велика Британія закликала росію прийняти пропозицію України щодо негайного припинення вогню. У відомстві висловили вдячність США за їхні зусилля у питанні миру.
Військові джерела відкинули пропозицію Стармера щодо відправки військ в Україну після перемир'я, назвавши її «політичним театром». США також не підтримують цю ідею.
Дипломати КНР запропонували ЄС участь у миротворчій місії в Україні. Включення Китаю до коаліції може вплинути на згоду росії на присутність миротворців.
Уряд Великої Британії прискорює військове планування для підтримки України, включно з можливим введенням сухопутних військ. Тисячі військових можуть знадобитися для підтримки будь-якого розгортання.