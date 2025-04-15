Кейр Стармер

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21652 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 141608 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 130618 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128243 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 129980 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193812 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76996 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164191 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Єрмак та радник прем’єр-міністра Британії обговорили мирне врегулювання війни та безпеку в Україні

Керівник ОП Єрмак обговорив з радником прем’єр-міністра Британії Пауеллом питання безпеки та мирного врегулювання в Україні. Обговорили реалізацію угод Зеленського та Стармера.

Війна • 8 квітня, 21:48 • 17953 перегляди

Макрон може стати головним у переговорах із путіним зі сторони Європи

Еммануель Макрон може взяти на себе роль посередника між Європою та володимиром путіним для переговорів про мир в Україні. Він готовий відновити контакти з кремлем, коли настане слушний час.

Політика • 4 квітня, 23:52 • 7498 перегляди

Робота над контингентом як частиною гарантій безпеки ведеться не лише з Францією та Великою Британією - Зеленський

Військовий контингент в Україні буде коаліцією країн, а не лише Великою Британією та Францією. Зеленський заявив, що командам потрібен місяць для повної готовності.

Війна • 4 квітня, 18:03 • 9184 перегляди

Литва підтвердила готовність долучитися до "коаліції охочих" та закликає до посилення тиску на росію

Литва готова долучитися до "коаліції охочих" для допомоги Україні. Кястутіс Будріс закликав посилити тиск на рф санкціями та використанням заморожених активів.

Війна • 1 квітня, 10:25 • 21192 перегляди

Трамп вирішує фінальні деталі щодо мит: лідери Європи готуються до тарифних воєн з США

Дональд Трамп планує запровадити імпортні мита, що може призвести до торговельної війни. Європа готується до відповіді, розглядаючи захист власних економічних інтересів.

Новини Світу • 1 квітня, 07:02 • 17605 перегляди

Зеленський заявив, що сплановано дипломатичну роботу на квітень: деталі

Україна планує активно використовувати дипломатію у квітні, працюючи з партнерами, включаючи США та Європу, для захисту людей та досягнення миру. Також готується зустріч з Британією.

Політика • 31 березня, 18:40 • 25735 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Зеленський провів розмову з прем'єром Британії, обговорили спільні кроки для миру та безпеки. Готується зустріч військових представників для підготовки контингентів.

Війна • 31 березня, 18:26 • 174861 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

Ліндсі Гойл заявив, що Британія рішуче налаштована підтримати мир в Україні. Також Британія готова розмістити своїх військових в Україні на невизначений термін.

Війна • 31 березня, 15:14 • 44407 перегляди

Стармер обговорив з Трампом підсумки саміту коаліції на підтримку України

Прем'єр-міністр Британії поінформував президента США про зустріч у Парижі. Лідери домовились про продовження тиску на путіна та економічну співпрацю.

Політика • 31 березня, 00:13 • 14806 перегляди

Мелоні висловила підтримку Трампу та виступила проти європейських “сил заспокоєння” в Україні

Прем’єр-міністр Італії висловила занепокоєння щодо відправки європейського контингенту в Україну, вважаючи це провокацією для росії. Вона пропонує поширити дію статті 5 НАТО на Україну.

Війна • 28 березня, 15:42 • 38163 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф, відкидає прохання путіна щодо SWIFT для банків - EUobserver

ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.

Політика • 28 березня, 09:22 • 39616 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588037 перегляди

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

На саміті обговорили посилення України допомогою, ресурсами та пакетами допомоги, а також тиск на росію. Ухвалено рішення щодо підтримки України та розбудови безпеки в Європі.

Війна • 27 березня, 17:24 • 50707 перегляди

Європу за столом перемовин щодо завершення війни будуть представляти Франція та Британія - Зеленський

Україна бачить Європу, представлену Францією та Великою Британією, за столом переговорів щодо закінчення війни. Зеленський наголосив на важливості їхньої участі.

Війна • 27 березня, 16:46 • 33803 перегляди

Учасники саміту в Парижі підтримують, те, що Україна повинна зберегти сильну армію - Зеленський

Учасники саміту в Парижі підтримали збереження сильної армії України. Зеленський наголосив, що РФ не може диктувати кількість українських військових, і це спільна позиція всіх країн-учасниць.

Війна • 27 березня, 16:27 • 30567 перегляди

Стармер розкрив деталі щодо сил стримування для України: потрібна підтримка США

Кіра Стармер заявив, що для стримування рф потрібна підтримка США. Він додав, що група країн координує зусилля, і в коаліції є 200 планувальників із 30 країн.

Війна • 27 березня, 16:07 • 31562 перегляди

Стармер: питання про британські війська в Україні можуть винести на голосування парламенту

Кір Стармер заявив, що парламент повинен схвалити розміщення британських військ в Україні на довгостроковій основі. Він також наголосив на лідерській ролі Британії та Франції.

Війна • 27 березня, 15:53 • 21864 перегляди

Трамп прагне миру в Україні, але відмінність у тому, що європейці готові втрутитися - Стармер

Кір Стармер наголосив на важливості тиску на рф для переговорів та готовності до впровадження мирної угоди. Він відзначив європейське лідерство в підтримці України.

Війна • 27 березня, 15:27 • 28533 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

Міністр оборони Британії очолить зустріч Контактної групи з питань оборони України 11 квітня. Мета - мобілізувати більше військової допомоги та посилити тиск на росію.

Війна • 27 березня, 15:10 • 210283 перегляди

Стармер звинуватив росію в "грі в ігри" щодо припинення вогню

Прем'єр-міністр Британії розкритикував росію за ігнорування пропозиції України про припинення вогню. Він наголосив на необхідності тиску для початку реальних переговорів.

Війна • 27 березня, 15:03 • 25035 перегляди

У рамках чеської ініціативи Україні цього року можуть надати стільки ж боєприпасів, як і минулого - Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що чеська ініціатива з постачання боєприпасів може забезпечити Україну такою ж кількістю, як і минулого року. Він наголосив на єдності Європи у підтримці України.

Війна • 27 березня, 13:50 • 17892 перегляди

Стармер про саміт у Парижі: обговорювали, як можна посилити санкції проти рф

На саміті в Парижі обговорили посилення санкцій для залучення росії до переговорів. Також розглянули військові плани підтримки миру в Україні на землі, в повітрі та на морі.

Війна • 27 березня, 13:50 • 15369 перегляди

Стармер і Рютте в Парижі обговорили підтримку України

Прем'єр Британії та генсек НАТО обговорили подальшу підтримку України та визнали роль США у припиненні вогню. Вони підтвердили готовність Європи підтримати міцний мир.

Війна • 27 березня, 13:05 • 23140 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

У Парижі зібрався саміт "коаліції охочих" на підтримку України. Зеленський вже розпочав переговори з Макроном і Стармером перед широкою зустріччю лідерів 31 країни.

Політика • 27 березня, 09:33 • 136282 перегляди

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Після саміту в Парижі Макрон має намір проінформувати Трампа про європейську підтримку України та вимагати від Росії зобов'язань щодо припинення вогню. Обговорюється можливість розміщення європейських військ.

Війна • 27 березня, 07:58 • 135679 перегляди

Британія закликала рф негайно погодитись на припинення вогню в Україні

Велика Британія закликала росію прийняти пропозицію України щодо негайного припинення вогню. У відомстві висловили вдячність США за їхні зусилля у питанні миру.

Війна • 25 березня, 23:51 • 12565 перегляди

Миротворчий план Стармера щодо України розкритикували як "політичний театр" - The Telegraph

Військові джерела відкинули пропозицію Стармера щодо відправки військ в Україну після перемир'я, назвавши її «політичним театром». США також не підтримують цю ідею.

Війна • 24 березня, 07:33 • 55173 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

Дипломати КНР запропонували ЄС участь у миротворчій місії в Україні. Включення Китаю до коаліції може вплинути на згоду росії на присутність миротворців.

Війна • 22 березня, 14:14 • 492965 перегляди

Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

Уряд Великої Британії прискорює військове планування для підтримки України, включно з можливим введенням сухопутних військ. Тисячі військових можуть знадобитися для підтримки будь-якого розгортання.

Війна • 22 березня, 03:30 • 39703 перегляди