ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський

Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська, а також не дають росіянам просунутись в Мирнограді. Про це повідомив в Facebook головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Сирський провів нараду з командирами підрозділів ЗСУ, де обговорювалось питання узгодженого застосування, забезпечення просування та своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошуково-штурмові дії для виявлення та ліквідації противника.

У районі Покровська та Мирнограда активними діями блокуємо спроби противника накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів. Безпосередньо в містах наші воїни продовжують утримувати визначені райони - заявив головком ЗСУ.

Він додав, що для забезпечення стійкості оборони ухвалено низку рішень щодо бойового управління, взаємодії та всебічного забезпечення залучених сил і засобів.

У цьому контексті особливу роль відіграють питання організації додаткових логістичних шляхів, вчасної медичної евакуації, а також ведення контрбатарейної боротьби та протидії ворожим БПЛА - йдеться в повідомленні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за минулу добу на фронті зафіксовано 170 бойових зіткнень, з них 45 атак відбито на Покровському напрямку.