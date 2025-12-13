Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрій

$42.270.00
13 грудня, 01:49 • 10953 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 22173 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 28285 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 27268 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 32048 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 38107 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 42678 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 50002 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 38220 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24820 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж13 грудня, 01:18 • 15644 перегляди
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа02:28 • 5278 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto02:48 • 12069 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video04:32 • 14507 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА05:47 • 10704 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 18 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 21724 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 37681 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 37681 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 28328 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 59015 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 49222 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 53981 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрій

Київ • УНН

 • 16 перегляди

УНН зібрали топ-10 легендарних різдвяних композицій, що наповнюють свята теплом та святковим настроєм. Серед них "Щедрик", "Last Christmas" та "All I Want for Christmas Is You".

Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрій

Різдвяна музика створює особливу атмосферу свят, а деякі пісні стають справжньою класикою, яку слухають поколіннями. У цій добірці УНН зібрали для вас топ-10 легендарних композицій, кожна з яких має власну історію і здатна наповнити свята теплом та святковим настроєм.

1. Хор Львівської національної опери - "Щедрик" М. Леонтовича

Написаний у Покровську, легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича став світовою знаменитістю всіх часів та народів, після того, як у 1921 році його вперше почули на концерті у Карнегі Холл, що у Нью-Йорку. А пізніше, у 1936 році, американець українського походження Петро Вільховський створив найпопулярнішу іншомовну версію пісні - Carol of the Bells. Та цей переклад не єдиний - по всьому світі є ще безліч інших версій нашого, українського Щедрика.

2. Bobby Helms - Jingle Bells Rock

Після шаленої популярності в США, ця пісня впевнено закріпилася як святкова класика, хоч її виконавцю спершу й здавалося, що успіху не буде. Вона вийшла саме тоді, коли рок-н-рол захоплював світ, тож драйвове слово "Rock" у назві звучить абсолютно доречно. Це легка, радісна та заразлива мелодія, яка миттєво піднімає настрій. 

3. George Michael - Last Chrictmas

Легендарний різдвяний хіт, який Джордж Майкл написав у 1984 році, і з того часу, щороку слухачі по всьому повертаються до цієї пісні пісні. Хоч і мотив пісні веселий, однак у тексті, автор описує власні переживання після невдалих стосунків, перетворивши особисту історію на універсальну різдвяну баладу. Саме щирість і мелодійність зробили цю пісню невід’ємною частиною святкового настрою для мільйонів слухачів.

4. Frank Sinatra - Let It Snow!

Першу версію цієї пісні створили ще у 1945 році, і народилася вона зовсім не в зимову пору. У спекотний липневий день, поет Семі Кан та композитор Джул Стейн жартома взялися за "зимову" тему й у результаті подарували світу майбутній святковий хіт. Тож інколи новорічна магія виникає тоді, коли на вулиці зовсім не до різдвяного настрою.

5. Perry Como - Magic Moments (Audio)

Один із найвідоміших записів Перрі Комо "Magic Moments", випущений наприкінці 1950-х років. Пісню створив авторський тандем Берта Бахараха та Хела Девіда - майбутніх легенд популярної музики. Композиція швидко здобула популярність на радіо та стала характерним прикладом легкого естрадного звучання свого часу. Сьогодні "Magic Moments", одна з ключових робіт, що закріпила стиль і впізнаваність Перрі Комо.

6. Sia - Snowman

Зимовий хіт Сії "Snowman" з альбому Everyday Is Christmas (2017), вирізняється стилізацією під ретро-баладу та несподівано теплим сюжетом про крихкість почуттів. 

7. All I Want for Christmas Is You

"All I Want for Christmas Is You"  Мераї Кері, був випущений у 1994 році і швидко став класикою святкової музики. Незважаючи на десятиліття, трек досі вважається однією з найвідоміших різдвяних композицій у світі.

8. Abba - Happy New Year

Випущена ще 1980 року, пісня знаменитого шведського гурту "ABBA" досі вважається класикою різдвяного репертуару. Однак, спочатку музиканти вигадали її для жартівливого мюзиклу, і їй знадобилося майже 10 років, щоб стати всесвітньо відомим хітом.

   

9. Bing Crosby - I Wish You A Merry Christmas

Ця пісня має давнє походження: дослідники вважають, що її вперше виконали ще в XVI столітті, хоча точні обставини створення залишаються невідомими. Вражає і кількість виконавців, адже перелічити їх усіх неможливо, так як композиція протягом століть виконувалася в різних країнах і культурах.

10. Dean Martin - Silver Bells 

Зимовий трек "Silver Bells", написаний композитором Джеєм Лівінгстон і поетом Реєм Евансом, вперше з’явився в 1951 році, і швидко став символом святкового настрою. Пісня передає атмосферу зимового міста і дитячого захоплення, поєднуючи легку естрадну мелодію з теплим баритоном Мартіна. 

Лілія Подоляк

