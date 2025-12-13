Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрій

Різдвяна музика створює особливу атмосферу свят, а деякі пісні стають справжньою класикою, яку слухають поколіннями. У цій добірці УНН зібрали для вас топ-10 легендарних композицій, кожна з яких має власну історію і здатна наповнити свята теплом та святковим настроєм.

1. Хор Львівської національної опери - "Щедрик" М. Леонтовича

Написаний у Покровську, легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича став світовою знаменитістю всіх часів та народів, після того, як у 1921 році його вперше почули на концерті у Карнегі Холл, що у Нью-Йорку. А пізніше, у 1936 році, американець українського походження Петро Вільховський створив найпопулярнішу іншомовну версію пісні - Carol of the Bells. Та цей переклад не єдиний - по всьому світі є ще безліч інших версій нашого, українського Щедрика.

2. Bobby Helms - Jingle Bells Rock

Після шаленої популярності в США, ця пісня впевнено закріпилася як святкова класика, хоч її виконавцю спершу й здавалося, що успіху не буде. Вона вийшла саме тоді, коли рок-н-рол захоплював світ, тож драйвове слово "Rock" у назві звучить абсолютно доречно. Це легка, радісна та заразлива мелодія, яка миттєво піднімає настрій.

3. George Michael - Last Chrictmas

Легендарний різдвяний хіт, який Джордж Майкл написав у 1984 році, і з того часу, щороку слухачі по всьому повертаються до цієї пісні пісні. Хоч і мотив пісні веселий, однак у тексті, автор описує власні переживання після невдалих стосунків, перетворивши особисту історію на універсальну різдвяну баладу. Саме щирість і мелодійність зробили цю пісню невід’ємною частиною святкового настрою для мільйонів слухачів.

4. Frank Sinatra - Let It Snow!

Першу версію цієї пісні створили ще у 1945 році, і народилася вона зовсім не в зимову пору. У спекотний липневий день, поет Семі Кан та композитор Джул Стейн жартома взялися за "зимову" тему й у результаті подарували світу майбутній святковий хіт. Тож інколи новорічна магія виникає тоді, коли на вулиці зовсім не до різдвяного настрою.

5. Perry Como - Magic Moments (Audio)

Один із найвідоміших записів Перрі Комо "Magic Moments", випущений наприкінці 1950-х років. Пісню створив авторський тандем Берта Бахараха та Хела Девіда - майбутніх легенд популярної музики. Композиція швидко здобула популярність на радіо та стала характерним прикладом легкого естрадного звучання свого часу. Сьогодні "Magic Moments", одна з ключових робіт, що закріпила стиль і впізнаваність Перрі Комо.

6. Sia - Snowman

Зимовий хіт Сії "Snowman" з альбому Everyday Is Christmas (2017), вирізняється стилізацією під ретро-баладу та несподівано теплим сюжетом про крихкість почуттів.

7. All I Want for Christmas Is You

"All I Want for Christmas Is You" Мераї Кері, був випущений у 1994 році і швидко став класикою святкової музики. Незважаючи на десятиліття, трек досі вважається однією з найвідоміших різдвяних композицій у світі.

8. Abba - Happy New Year

Випущена ще 1980 року, пісня знаменитого шведського гурту "ABBA" досі вважається класикою різдвяного репертуару. Однак, спочатку музиканти вигадали її для жартівливого мюзиклу, і їй знадобилося майже 10 років, щоб стати всесвітньо відомим хітом.

9. Bing Crosby - I Wish You A Merry Christmas

Ця пісня має давнє походження: дослідники вважають, що її вперше виконали ще в XVI столітті, хоча точні обставини створення залишаються невідомими. Вражає і кількість виконавців, адже перелічити їх усіх неможливо, так як композиція протягом століть виконувалася в різних країнах і культурах.

10. Dean Martin - Silver Bells

Зимовий трек "Silver Bells", написаний композитором Джеєм Лівінгстон і поетом Реєм Евансом, вперше з’явився в 1951 році, і швидко став символом святкового настрою. Пісня передає атмосферу зимового міста і дитячого захоплення, поєднуючи легку естрадну мелодію з теплим баритоном Мартіна.

