Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП

Президент України Володимир Зеленський після пропозиції начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офісі Президента, яку Буданов прийняв, повідомив, що керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко відсьогодні "продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", пише УНН.

Нарада з Олегом Іващенком. Передусім як керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег доповів про загальну ситуацію навколо нашої держави та актуальні загрози. Фокусуємось і надалі на зменшенні російського економічного потенціалу: що менше агресор заробляє, то більше можливостей буде для дипломатії. Особливо це стосується російського нафтового експорту, який буде обмежуватись і дешевшати - написав Зеленський у соцмережах.

Зі слів Президента, "аналогічно діємо і щодо російського воєнного виробництва: що більше обірвемо звʼязків агресора зі світом та схем обходу санкцій, то більше потенціалу буде в зусиль для закінчення війни. Вдячний СЗР за роботу в цьому напрямі та відповідну інформацію".

Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України - повідомив Зеленський.

Доповнення

28 листопада Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу Президента указом Зеленського. Це сталося після того, як НАБУ та САП провели в Андрія Єрмака обшуки.

4 грудня Президент Володимир Зеленський заявляв, що "найближчим часом" буде рішення щодо нового керівника Офісу Президента після зустрічей з кандидатами на посаду. Однак згодом повідомлялося про відкладення питання.

2 січня Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував начальнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.

Голова ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що прийняв пропозицію Президента Володимира Зеленського очолити ОП.

Буданов прийняв пропозицію очолити Офіс Президента