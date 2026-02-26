ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України 26 лютого 2026
Київ • УНН
Прогноз зростання економіки для України на 2026 рік погіршено до 2,5% на 2026 рік, ідеться у новому звіті ЄБРР від 26 лютого, пише УНН.
Деталі
"Прогноз зростання для України на цей рік було переглянуто у бік зниження до 2,5% (-2,5%), на тлі того, як для повної матеріалізації економічного впливу потенційної мирної угоди знадобиться час", - ідеться у звіті.
При цьому очікується зростання економіки України у 2027 році на рівні 4%.
Доповнення
Раніше ЄБРР прогнозував зростання економіки України на рівні 5% у 2026 році.
У жовтні Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік до 2% зі 5,2%.