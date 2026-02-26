ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України 26 лютого 2026

$43.240.02
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 16876 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 32413 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
25 лютого, 18:05 • 28846 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 26949 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 23255 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 18261 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 38230 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19295 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18416 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 38230 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 42965 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 26536 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 62799 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 71969 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Полтавська область
Опалення
Дипломатка
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України 26 лютого 2026

Київ • УНН

 • 716 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік до 2,5%. Це пов'язано з тим, що економічний вплив мирної угоди потребуватиме часу для повної реалізації.

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Прогноз зростання економіки для України на 2026 рік погіршено до 2,5% на 2026 рік, ідеться у новому звіті ЄБРР від 26 лютого, пише УНН.

Деталі

"Прогноз зростання для України на цей рік було переглянуто у бік зниження до 2,5% (-2,5%), на тлі того, як для повної матеріалізації економічного впливу потенційної мирної угоди знадобиться час", - ідеться у звіті.

При цьому очікується зростання економіки України у 2027 році на рівні 4%.

Доповнення

Раніше ЄБРР прогнозував зростання економіки України на рівні 5% у 2026 році.

У жовтні Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік до 2% зі 5,2%. 

Юлія Шрамко

Економіка
Війна в Україні
Україна