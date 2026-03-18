рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
Київ • УНН
Ворог використовує IP-телефонію для залякування угорської громади нібито від імені українських патріотів. СБУ встановила, що дзвінки йдуть із росії.
Служба безпеки України викрила масштабну інформаційно-психологічну спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та розпалювання напруги між Україною й Угорщиною. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
Деталі
За даними спецслужби, ворог використовує технологію підміни номера через IP-телефонію, щоб створити враження, ніби дзвінки надходять з українських номерів.
Зокрема, невідомі особи здійснюють "анонімні" дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти.
Під час розмов вони представляються нібито учасниками "націонал-патріотичних формувань" або навіть співробітниками правоохоронних органів України та вимагають залишити територію держави, погрожуючи фізичною розправою
У СБУ встановили, що насправді ці дзвінки здійснювалися з території росії.
Наразі українські спецслужби працюють над блокуванням цієї інформаційної операції.
СБУ закликає громадян не піддаватися на провокації та повідомляти правоохоронцям про подібні випадки.
У разі отримання погроз або підозрілих повідомлень просимо невідкладно інформувати правоохоронні органи
Також у СБУ наголосили, що продовжують системну роботу з протидії діяльності російських спецслужб.
