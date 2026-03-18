Гривня почала зміцнюватися - що буде далі з національною валютою
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами
Інтерсіті між Києвом та Харковом обмежать тимчасово, планують відновити до кінця березня - Укрзалізниця
Politico: у Трампа прагнуть використати мирні переговори щодо війни рф проти України для протидії Китаю
У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо
Це питання поваги й етики: SOWA про виступи без гонорару
Євросоюз неофіційно відкрив усі шість переговорних кластерів для України - Кос
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокурор Кравченко
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
Ціни на нафту зростають – загибель іранського посадовця Ларіджані загострює ринокPhoto18 березня, 04:00 • 13204 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 35500 перегляди
Маю дуже погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на Україну - Зеленський18 березня, 06:46 • 16878 перегляди
На реакторах Хмельницької АЕС створили найбільший у світі мурал-вишиванкуPhoto18 березня, 07:06 • 16303 перегляди
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 9846 перегляди
Скандальна клініка Odrex рекламує лікаря Русакова, якого судять у справі про смерть пацієнтаPhoto11:47 • 10099 перегляди
Перша допомога при опіках: що справді працює, а що робити забороненоPhoto18 березня, 06:05 • 35670 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 69917 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 64916 перегляди
Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у ХмельницькомуVideo13:03 • 4670 перегляди
Вийшов перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя" Video17 березня, 19:22 • 23682 перегляди
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto17 березня, 15:31 • 28788 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto17 березня, 12:55 • 33904 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 69917 перегляди
рф проводить ІПСО проти угорців на Закарпатті - СБУ викрила схему з погрозами

Київ • УНН

 • 12369 перегляди

Ворог використовує IP-телефонію для залякування угорської громади нібито від імені українських патріотів. СБУ встановила, що дзвінки йдуть із росії.

Служба безпеки України викрила масштабну інформаційно-психологічну спецоперацію російських спецслужб, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Закарпатській області та розпалювання напруги між Україною й Угорщиною. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

Деталі

За даними спецслужби, ворог використовує технологію підміни номера через IP-телефонію, щоб створити враження, ніби дзвінки надходять з українських номерів.

Зокрема, невідомі особи здійснюють "анонімні" дзвінки з погрозами на адресу представників угорської національної спільноти.

Під час розмов вони представляються нібито учасниками "націонал-патріотичних формувань" або навіть співробітниками правоохоронних органів України та вимагають залишити територію держави, погрожуючи фізичною розправою

- йдеться у повідомленні.

У СБУ встановили, що насправді ці дзвінки здійснювалися з території росії.

Наразі українські спецслужби працюють над блокуванням цієї інформаційної операції.

СБУ закликає громадян не піддаватися на провокації та повідомляти правоохоронцям про подібні випадки.

У разі отримання погроз або підозрілих повідомлень просимо невідкладно інформувати правоохоронні органи

- зазначили у відомстві.

Також у СБУ наголосили, що продовжують системну роботу з протидії діяльності російських спецслужб.

Орбан залучив звільненого з полону українця до своєї передвиборчої кампанії - ЗМІ14.03.26, 16:17 • 9365 переглядiв

