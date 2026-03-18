рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную информационно-психологическую спецоперацию российских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области и разжигание напряженности между Украиной и Венгрией. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Подробности

По данным спецслужбы, враг использует технологию подмены номера через IP-телефонию, чтобы создать впечатление, будто звонки поступают с украинских номеров.

В частности, неизвестные лица совершают "анонимные" звонки с угрозами в адрес представителей венгерской национальной общины.

Во время разговоров они представляются якобы участниками "национал-патриотических формирований" или даже сотрудниками правоохранительных органов Украины и требуют покинуть территорию государства, угрожая физической расправой - говорится в сообщении.

В СБУ установили, что на самом деле эти звонки осуществлялись с территории россии.

Сейчас украинские спецслужбы работают над блокированием этой информационной операции.

СБУ призывает граждан не поддаваться на провокации и сообщать правоохранителям о подобных случаях.

В случае получения угроз или подозрительных сообщений просим безотлагательно информировать правоохранительные органы - отметили в ведомстве.

Также в СБУ подчеркнули, что продолжают системную работу по противодействию деятельности российских спецслужб.

