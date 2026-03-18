рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Враг использует IP-телефонию для запугивания венгерской общины якобы от имени украинских патриотов. СБУ установила, что звонки идут из россии.
Служба безопасности Украины разоблачила масштабную информационно-психологическую спецоперацию российских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области и разжигание напряженности между Украиной и Венгрией. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
По данным спецслужбы, враг использует технологию подмены номера через IP-телефонию, чтобы создать впечатление, будто звонки поступают с украинских номеров.
В частности, неизвестные лица совершают "анонимные" звонки с угрозами в адрес представителей венгерской национальной общины.
Во время разговоров они представляются якобы участниками "национал-патриотических формирований" или даже сотрудниками правоохранительных органов Украины и требуют покинуть территорию государства, угрожая физической расправой
В СБУ установили, что на самом деле эти звонки осуществлялись с территории россии.
Сейчас украинские спецслужбы работают над блокированием этой информационной операции.
СБУ призывает граждан не поддаваться на провокации и сообщать правоохранителям о подобных случаях.
В случае получения угроз или подозрительных сообщений просим безотлагательно информировать правоохранительные органы
Также в СБУ подчеркнули, что продолжают системную работу по противодействию деятельности российских спецслужб.
