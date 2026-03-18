Эксклюзив
11:56 • 1690 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
11:12 • 5638 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
09:39 • 9886 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
09:19 • 13444 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне РФ против Украины для противодействия Китаю
07:35 • 17964 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 26082 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 39788 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
17 марта, 16:45 • 38245 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 44212 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 37974 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Популярные новости
Золото держится около 5000 долларов – рынки ждут сигналов от ФРСPhoto18 марта, 03:13 • 6382 просмотра
Цены на нефть растут – гибель иранского чиновника Лариджани обостряет рынокPhoto18 марта, 04:00 • 10223 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 29986 просмотра
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину - Зеленский06:46 • 13897 просмотра
На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванкуPhoto07:06 • 13237 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 2832 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 30262 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 47886 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 66182 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 62400 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Рафаэль Гросси
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Харьков
Испания
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 22224 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 27425 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 32619 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 66182 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 37689 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Dassault Rafale
Еврофайтер Тайфун
Saab JAS 39 Gripen

рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами

Киев • УНН

 • 5678 просмотра

Враг использует IP-телефонию для запугивания венгерской общины якобы от имени украинских патриотов. СБУ установила, что звонки идут из россии.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную информационно-психологическую спецоперацию российских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области и разжигание напряженности между Украиной и Венгрией. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

Подробности

По данным спецслужбы, враг использует технологию подмены номера через IP-телефонию, чтобы создать впечатление, будто звонки поступают с украинских номеров.

В частности, неизвестные лица совершают "анонимные" звонки с угрозами в адрес представителей венгерской национальной общины.

Во время разговоров они представляются якобы участниками "национал-патриотических формирований" или даже сотрудниками правоохранительных органов Украины и требуют покинуть территорию государства, угрожая физической расправой

- говорится в сообщении.

В СБУ установили, что на самом деле эти звонки осуществлялись с территории россии.

Сейчас украинские спецслужбы работают над блокированием этой информационной операции.

СБУ призывает граждан не поддаваться на провокации и сообщать правоохранителям о подобных случаях.

В случае получения угроз или подозрительных сообщений просим безотлагательно информировать правоохранительные органы

- отметили в ведомстве.

Также в СБУ подчеркнули, что продолжают системную работу по противодействию деятельности российских спецслужб.

Орбан привлек освобожденного из плена украинца к своей предвыборной кампании - СМИ14.03.26, 16:17 • 9357 просмотров

