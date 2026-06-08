Николаевская область может быть полностью освобождена – эксперт оценил перспективы деоккупации Кинбурнской косы

Кинбурнская коса остается последней оккупированной частью Николаевской области и имеет важное стратегическое значение. Контроль над этой территорией влияет на безопасность судоходства в районе Днепровско-Бугского лимана и доступ к портам Николаева. В то же время эксперты призывают не спешить с выводами относительно быстрой деоккупации региона.

Могут ли ВСУ освободить всю Николаевскую область, что на самом деле происходит на Кинбурнской косе и свидетельствуют ли последние сообщения о проблемах российских войск о подготовке к отступлению? После появления информации от движения "АТЕШ" о сложностях с логистикой оккупантов и возможном оставлении отдельных позиций на косе эта тема снова оказалась в центре внимания.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии для УНН объяснил, насколько серьезны проблемы российской логистики, могут ли оккупанты оставить Кинбурнскую косу и какую роль в изменении ситуации на фронте играют украинские middle strike-дроны.

Готовятся ли россияне к отступлению с Кинбурнской косы?

По словам Коваленко, на данный момент недостаточно признаков для того, чтобы говорить о подготовке российских войск к полному выходу с Кинбурнской косы.

Пока что я не спешил бы с какими-то слишком позитивными выводами. Это могут быть определенные ротационные мероприятия, передислокация или другие внутренние процессы. Мы еще не видим достаточного количества признаков того, что россияне действительно приняли решение оставить Кинбурнскую косу. Хотя, конечно, нельзя исключать и того, что они действуют на опережение событий, понимая перспективы для своей группировки – отметил эксперт.

Эксперт не обошелся без иронии относительно ситуации на Кинбурнской косе. По его словам, сейчас там продолжается сезон насекомых, поэтому теоретически оккупантов могли "достать" не только украинские удары.

Сейчас как раз сезон насекомых и комаров на Кинбурнской косе. Поэтому, возможно, они уже настолько заели россиян, что те решили оттуда бежать – пошутил Коваленко.

Военный обозреватель подчеркнул, что давление на российскую логистику в Херсонской области пока не достигло того уровня, который уже наблюдается на юге Запорожской области.

Если мы сравним нынешнее давление на российскую логистику в Херсонской области с тем, что происходит на трассах на юге Запорожской области, то пока это не тот же уровень. Там уже сформировались серьезные кризисные явления для российского обеспечения. В Херсонской области мы тоже работаем по логистике противника, но пока это не настолько масштабировано – говорит он.

Почему Кинбурнская коса сложна для удержания

Эксперт обращает внимание, что сама география Кинбурнской косы создает серьезные трудности для любой армии.

Кинбурнская коса – это очень невыгодная территория для размещения войск. Если говорить о районе Покровского, Васильевки или других населенных пунктов, то обеспечение там осуществляется фактически через одну логистическую артерию. А непосредственно на самой косе россияне часто используют даже не автомобильный транспорт, а вертолеты для доставки боеприпасов, горючего и других ресурсов – сказал он.

По его словам, сложности с обеспечением возникли бы и у украинских подразделений в случае контроля над этой территорией.

Это очень сложная территория для удержания. Причем не только для россиян. Если бы там находились украинские подразделения, они также сталкивались бы с серьезными вызовами по обеспечению. Именно поэтому любая операция на Кинбурнской косе должна рассматриваться не как локальная акция, а как часть более широкого замысла – подчеркнул эксперт.

Возможен ли украинский десант

По мнению Коваленко, любая операция по освобождению Кинбурнской косы должна быть направлена не на удержание отдельного плацдарма, а на создание условий, при которых противник будет вынужден отступить.

Если мы говорим о серьезной операции на Кинбурнской косе, то она должна заставлять противника отступать сразу. Повторение сценария Крынок было бы ошибкой. Крынки выполнили свою роль в определенный период войны, но сейчас у нас есть другие инструменты и мы должны действовать эффективнее – отметил он.

Ключевым фактором, по словам эксперта, должно стать разрушение системы обеспечения оккупационных войск.

Нам необходимо не просто зайти в один населенный пункт и удерживать его. Нужно создать для россиян ситуацию полного логистического коллапса. Перерезать связь, нарушить систему снабжения и заставить их потерять возможность управлять войсками. Только тогда можно говорить о перспективе расширения зон контроля – пояснил Коваленко.

Как middle strike-дроны влияют на ситуацию на фронте

Отдельно эксперт обратил внимание на роль украинских ударных беспилотников средней дальности, которые все активнее влияют на российскую логистику.

Мы уже видим результаты на юге Запорожской области. Российская логистика находится под серьезным давлением. Горят грузовики, топливозаправщики, транспорт обеспечения. Они даже начали использовать гражданский транспорт для перевозки ресурсов, но это не спасает ситуацию – сказал он.

По словам Коваленко, россияне пытаются искать способы защиты от таких ударов, однако их возможности остаются ограниченными.

Противодействие может быть активным или пассивным. Пассивное – это мобильные огневые группы, натягивание сеток над дорогами, усиление охраны маршрутов. Но все дороги сетками не накроешь. Активное противодействие – это создание собственных средств middle strike для ударов по украинской логистике. Но здесь у них возникает проблема: таких технологических решений у них пока нет – отметил эксперт.

Почему юг особенно уязвим для россии

Коваленко считает, что именно южное направление может стать одним из самых проблемных для российской группировки из-за ограниченных возможностей для маневра и снабжения.

Если сравнивать с Донецкой или Луганской областями, то на юге у россиян значительно меньше возможностей для маневра. Позади у них Азовское и Черное моря. У них ограничены логистические коридоры. А Крым вообще может быть полностью изолирован – пояснил он.

По его мнению, постепенное разрушение логистических маршрутов может иметь стратегические последствия.

Логистический локдаун, который сейчас постепенно формируется, может привести к очень серьезным последствиям для российской группировки. Если этот процесс масштабировать и углублять, он способен существенно изменить ситуацию на фронте – подчеркнул эксперт.

Нужна ли сейчас пауза в войне

Комментируя дискуссии относительно возможных переговоров или временного прекращения боевых действий, Коваленко предостерег от предоставления россии времени на восстановление ресурсов.

Если сейчас дать россиянам паузу, они попытаются адаптироваться, найти контрмеры, восстановить логистику и накопить ресурсы. Мы не должны давать им такой возможности. Сегодня именно Украина постепенно получает преимущество благодаря ударам по тылу противника – отметил он.

Подытоживая, эксперт подчеркнул, что перспективы восстановления территориальной целостности Украины все больше зависят не только от классических наступательных операций, но и от способности системно разрушать логистику противника.

В 2022 году границы 1991 года ассоциировались с контрнаступлениями. Сегодня они ассоциируются с нашим доминированием в ближней тыловой зоне противника и постепенным разрушением его логистики. Мы видим, как россия теряет возможность поддерживать тот темп войны, который имела раньше. Именно поэтому тема восстановления территориальной целостности Украины должна снова активно звучать в информационном пространстве. Логистический локдаун, который мы сейчас создаем для противника, способен в перспективе привести к очень серьезным изменениям на фронте – резюмировал Коваленко.

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