Перу сообщило о гибели 11 своих граждан в войне РФ против Украины

Министерство иностранных дел Перу официально сообщило о погибших гражданах страны, которые воевали на стороне России против Украины. Об этом сообщает EFE, информирует УНН.

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Отмечается, что в российскую армию попали 459 перуанцев: 11 из них погибли, 114 считаются пропавшими без вести, еще трое попали в плен к украинским военным. МИД также сообщил, что домой вернулись еще четверо перуанцев. По данным ведомства, они сбежали от принудительной вербовки на войну против Украины и оказались в России.

Все они прибыли в Перу и находятся со своими семьями — отмечали в МИД страны.

Дипломаты призвали перуанцев не верить фальшивым предложениям о работе, поскольку из-за них можно попасть в преступные сети торговли людьми. Они также попросили сообщать о вербовщиках в прокуратуру и полицию.

Напомним

По информации ГУР Минобороны, РФ планирует завербовать 18,5 тыс. иностранцев до конца 2026 года. В настоящее время в рядах вражеской армии уже находится более 28 тысяч граждан других государств.

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