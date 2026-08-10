Перу сообщило о гибели 11 своих граждан в войне РФ против Украины

$44.760.0051.610.06
ukenru
09:26 • 9540 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex впервые за несколько недель состоялось полноценное судебное заседание
08:40 • 11896 просмотра
Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего - в Одесской области
06:21 • 27945 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto
05:29 • 18350 просмотра
В рф фиксируют атаку на НПЗ в ТатарстанеVideo
9 августа, 23:46 • 18382 просмотра
Украина может производить ракеты Patriot дешевле и быстрее США, что пугает американских производителей — The Atlantic
9 августа, 19:01 • 49458 просмотра
"Моя Польша не бьёт, не оскорбляет, не травит" - в 22 польских городах проходят протесты против насилия в отношении украинцевVideo
9 августа, 15:37 • 56848 просмотра
Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
9 августа, 12:31 • 45388 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
9 августа, 10:17 • 48049 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
9 августа, 09:05 • 56758 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
1.8м/с
35%
750мм
Популярные новости
Враг атаковал Сумы КАБами: пять пострадавших, повреждён жилой сектор10 августа, 01:25 • 14654 просмотра
Папа Римский призвал прекратить нападения на гражданских лиц в Украине и России10 августа, 01:57 • 12328 просмотра
В Британии изменили маршрут энергетического проекта из-за «могилы» эльфа Добби из «Гарри Поттера»Photo10 августа, 02:33 • 13389 просмотра
Что празднуют 10 августа в Украине и мире10 августа, 03:00 • 9536 просмотра
Перу сообщило о гибели 11 своих граждан в войне РФ против УкраиныPhoto10 августа, 04:31 • 6170 просмотра
публикации
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10:09 • 5382 просмотра
Выход женщин на пенсию с 2027 года: сколько нужно стажа и кто имеет право на льготыPhoto06:21 • 27953 просмотра
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 81936 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 78736 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 112595 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Запорожье
Соединённые Штаты
Донецкая область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 35250 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 103569 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 124044 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 154153 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 226101 просмотра
Актуальное
Техника
Дія (сервис)
Ракетная система С-400
Отопление
Хранитель

Перу сообщило о гибели 11 своих граждан в войне РФ против Украины

Киев • УНН

 • 6444 просмотра

МИД Перу подтвердил, что 459 перуанцев попали в российскую армию, из них 11 погибли, 114 пропали без вести. Четверым удалось сбежать от принудительной вербовки и вернуться домой.

Перу сообщило о гибели 11 своих граждан в войне РФ против Украины

Министерство иностранных дел Перу официально сообщило о погибших гражданах страны, которые воевали на стороне России против Украины. Об этом сообщает EFE, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в российскую армию попали 459 перуанцев: 11 из них погибли, 114 считаются пропавшими без вести, еще трое попали в плен к украинским военным. МИД также сообщил, что домой вернулись еще четверо перуанцев. По данным ведомства, они сбежали от принудительной вербовки на войну против Украины и оказались в России.

Все они прибыли в Перу и находятся со своими семьями

— отмечали в МИД страны.

Дипломаты призвали перуанцев не верить фальшивым предложениям о работе, поскольку из-за них можно попасть в преступные сети торговли людьми. Они также попросили сообщать о вербовщиках в прокуратуру и полицию.

Напомним

По информации ГУР Минобороны, РФ планирует завербовать 18,5 тыс. иностранцев до конца 2026 года. В настоящее время в рядах вражеской армии уже находится более 28 тысяч граждан других государств.

рф вербует наемников из Африки через соцсети и отправляет на смерть — разведка28.05.26, 17:55 • 3384 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Перу
Украина