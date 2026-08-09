Сирия и Россия подписали меморандум о реорганизации военных баз
Киев • УНН
Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий передачу гражданских объектов Сирии и преобразование военных баз в совместные центры. Соглашение регулирует статус объектов в Хмеймиме и Тартусе после полутора лет переговоров.
Сирия и Россия подписали меморандум о взаимопонимании относительно реорганизации присутствия Москвы на сирийском побережье. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что документ, в частности, предусматривает передачу гражданских объектов под управление сирийского государства и преобразование российских военных баз в совместные учебные центры.
Соглашение является результатом полуторагодичных интенсивных переговоров, которые возглавляло Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии, и регулирует будущий статус российских объектов в Хмеймиме и Тартусе
Согласно меморандуму, Сирия возьмет на себя управление объектами, предназначенными для гражданского использования, включая аэропорт Хмеймим и четвертый коммерческий причал в порту Тартус. Стороны также договорились пересмотреть роль объектов, которые сейчас используются в военных целях, при этом российские военные базы будут преобразованы в совместные учебные и квалификационные центры.
"Министерство иностранных дел назвало соглашение важнейшим событием с начала переговоров, ... заявив, что оно открывает путь к новому этапу в сирийско-российских отношениях", - пишет издание.
Напомним
Сирия заявила Соединенным Штатам о готовности резко сократить импорт российской нефти в рамках переговоров об отмене ключевых американских санкций.
США обсуждают восстановление нефтепровода из Ирака в Сирию в обход Ормузского пролива - Bloomberg15.07.26, 11:59 • 4309 просмотров