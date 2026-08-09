Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
Киев • УНН
По данным Укргидрометцентра, в Украине в ближайшие трое суток преимущественно без осадков, лишь местами кратковременные дожди и грозы. Температура днём повысится до 33°, но 12 августа снизится на 4–6°.
В ближайшие трое суток на Украине значительных осадков не ожидается — жара вернётся, но ненадолго, передаёт УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В следующие трое суток преимущественно без осадков, лишь завтра на юго-востоке страны, во вторник в западных и северных областях днём местами кратковременные дожди, грозы
По информации синоптиков, температура ночью 11–19°; днём 24–29°, завтра на юге и юго-востоке страны, 11 августа в большинстве областей 27–33°; 12 августа на Украине снижение дневной температуры на 4–6°.
ООН предупредила об усилении жары и экстремальной погоды в мире из-за климатического явления01.08.26, 20:04 • 6870 просмотров