Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня

В ближайшие трое суток на Украине значительных осадков не ожидается — жара вернётся, но ненадолго, передаёт УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В следующие трое суток преимущественно без осадков, лишь завтра на юго-востоке страны, во вторник в западных и северных областях днём местами кратковременные дожди, грозы — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, температура ночью 11–19°; днём 24–29°, завтра на юге и юго-востоке страны, 11 августа в большинстве областей 27–33°; 12 августа на Украине снижение дневной температуры на 4–6°.

ООН предупредила об усилении жары и экстремальной погоды в мире из-за климатического явления