Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден рассказал, что рак его отца распространился на кости и является очень болезненным. Об этом он сказал в интервью BBC, передает УНН.

По словам издания, во время интервью Хантер Байден эмоционально говорил о здоровье отца. Он рассказал, что "рак распространился, метастазировал в его кости и дальше", а также отметил, что это "очень больно" и "очень изнурительно".

Рак - это действительно тяжело. На это действительно грустно смотреть

Он также назвал состояние отца "очень болезненным". По словам Хантера Байдена, Джо Байден остается центром их семьи.

Он лучший отец, лучший муж, лучший дедушка. Единственное, что я могу сказать о своем отце, о его здоровье сейчас, - это то, что я хотел бы, чтобы он больше жаловался