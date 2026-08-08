Вучич заявил о планах Сербии увеличить помощь Украине в энергетике и медицине
Киев • УНН
Президент Сербии Александар Вучич заявил о планах продолжать гуманитарную помощь Украине, в частности в медицинской сфере и энергетике. Он подчеркнул готовность сделать больше для поддержки украинской энергетики, особенно в зимний период.
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград планирует продолжать гуманитарную помощь Украине, в частности в сфере медицины и энергетики. Об этом он сказал во время совместного общения со СМИ вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Подробности
Вучич отметил, что Сербия уже оказывала Украине помощь в медицинской сфере, а в дальнейшем готова делать больше, в частности в вопросах оборудования, необходимого для прохождения зимнего периода.
"Мы обсудили различные формы и уровни гуманитарной помощи. Всё то, что мы делали до этого, всегда можно сделать в большем объеме. Я считаю, что наши украинские друзья будут немного больше довольны в будущем", – заявил Вучич.
Он отдельно подчеркнул необходимость поддержки украинской энергетики.
На данный момент мы выделили серьезную помощь в сфере медицины, и мне кажется, что в том, что касается энергетического сектора и оборудования, которое необходимо Украине, в частности для зимнего периода, в той мере, в которой мы можем это сделать, я думаю, что мы сделаем всё, что сможем
По словам Вучича, Белград также готов расширять сотрудничество с Украиной в других сферах после завершения войны.
Вучич: Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и её путь в ЕС08.08.26, 13:58 • 4122 просмотра