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Вучич: Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и её путь в ЕС

Киев • УНН

 • 4122 просмотра

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и её европейский курс. Он подчеркнул поддержку Устава ООН и готовность помочь Украине на пути в ЕС.

Вучич: Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и её путь в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и её европейский курс. Об этом Вучич заявил во время общения со СМИ вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, пишет УНН.

Подробности

По его словам, позиция Сербии основывается на поддержке Устава ООН и резолюций Организации Объединённых Наций, которые предусматривают уважение к территориальной целостности государств.

Сербия и я, как президент Сербии, подчёркиваем, что мы поддерживаем Устав ООН, резолюции ООН, а это означает территориальную целостность всех членов ООН, что означает и территориальную целостность Украины. Так же мы очень благодарны Украине за то, что она поддерживает территориальную целостность Республики Сербия. И в том, что касается нас, мы будем продолжать эту принципиальную политику. В этом вопросе нет никаких "но"

– заявил Вучич.

Отдельно сербский президент подчеркнул поддержку Украины на пути в Европейский Союз.

Украина всегда будет иметь нашу поддержку на пути в ЕС. Мы желаем Украине как можно скорее открыть все переговорные кластеры, как можно скорее закрыть их, потому что это желание украинского народа, украинского руководства. Всё, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине на её европейском пути, мы будем делать

– сказал он.

Вучич также поблагодарил Украину за поддержку европейского курса Сербии.

"Я благодарен украинскому президенту за поддержку, которую он всегда оказывал Сербии на её европейском пути. Никогда не было такого, чтобы президент Зеленский или его команда сказали что-то плохое о нашей Украине. Я очень благодарен нашим украинским друзьям за уважение", – добавил президент Сербии.

В Белграде в честь визита Зеленского самый высокий небоскрёб подсветили в цвета флага Украины08.08.26, 01:05 • 5472 просмотра

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
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Александр Вучич
Белград
Сербия
Владимир Зеленский
Украина