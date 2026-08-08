Вучич: Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и её путь в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и её европейский курс. Об этом Вучич заявил во время общения со СМИ вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, пишет УНН.

По его словам, позиция Сербии основывается на поддержке Устава ООН и резолюций Организации Объединённых Наций, которые предусматривают уважение к территориальной целостности государств.

Сербия и я, как президент Сербии, подчёркиваем, что мы поддерживаем Устав ООН, резолюции ООН, а это означает территориальную целостность всех членов ООН, что означает и территориальную целостность Украины. Так же мы очень благодарны Украине за то, что она поддерживает территориальную целостность Республики Сербия. И в том, что касается нас, мы будем продолжать эту принципиальную политику. В этом вопросе нет никаких "но"

Отдельно сербский президент подчеркнул поддержку Украины на пути в Европейский Союз.

Украина всегда будет иметь нашу поддержку на пути в ЕС. Мы желаем Украине как можно скорее открыть все переговорные кластеры, как можно скорее закрыть их, потому что это желание украинского народа, украинского руководства. Всё, что мы можем сделать, чтобы помочь Украине на её европейском пути, мы будем делать