Организация Объединенных Наций

Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
В Украине разработали дрон для перехвата БПЛА "Shahed". Разработчики говорят, что это самый успешный перехватчик.
Генсек ООН Антониу Гутерриш резко осудил гуманитарную катастрофу в Газе и сравнил действия Израиля с террором красных кхмеров, назвав Газу «полем смерти». Он призвал возобновить гуманитарную помощь.
россияне незаконно вывозят украинских детей с оккупированных территорий для «перевоспитания» и идеологической обработки. К похищениям причастны 316 физических и 164 юридических лица из России.
По данным ООН, с 24 февраля 2022 года по 21 марта 2025 года в Украине убито не менее 12 тысяч гражданских, среди которых 600 детей. Около 3,5 млн человек имеют статус ВПЛ.
Диабет у беременных увеличивает риск нарушений развития мозга у детей на 28%, в частности аутизма и СДВГ. Риск выше при диабете до беременности.
Военные совершили 14 нападений после объявления перемирия. Верховный комиссар ООН призвал прекратить военные операции и помочь пострадавшим от землетрясения.
ПУМБ запустил инициативу: загружайте скин карточки "Ми однієї крові" и банк перечислит 5 грн на доставку крови раненым. Больше скинов – больше помощи!
В ООН предупреждают, что сокращение бюджетов помощи может свести на нет прогресс в уменьшении смертности женщин во время беременности и родов. Сворачивание услуг уже фиксируется во многих странах.
Сегодня отмечают Всемирный день здоровья. Также, Международный день памяти о геноциде в Руанде, День без домашних дел и Международный день бобра.
В марте мировые цены на масло и масло выросли из-за сокращения производства и высокого спроса. Индекс цен на продовольствие ФАО превысил прошлогодний показатель на 6,9%.
Кабмин утвердил механизм выплат денежной помощи пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий. Помощь рассчитана на тех, у кого пенсия меньше 3000 грн.
Marvel представила второй трейлер фильма "Фантастическая четверка", где команда спасает мир от Галактуса. События разворачиваются в альтернативном мультивселенной Marvel.
Сегодня отмечаем важные даты: Международный день бездомных животных, Всемирный день моркови, День веб-мастера, День минной опасности и Всемирный день крысы.
Землетрясение в Мьянме унесло жизни 3145 человек, более 4500 получили ранения. ООН отмечает, что более 17 миллионов человек пострадали от стихийного бедствия, более 9 миллионов серьезно.
Австрия и Германия ввели ограничения на въезд для Милорада Додика. Интерпол отклонил запрос на его арест, несмотря на международный ордер из-за обвинений в сепаратизме.
Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 3085 человек. Военные объявили временное прекращение огня до 22 апреля.
Регулярная чистка микроволновки важна для безопасности, эффективности и вкуса пищи. Простые методы с уксусом или лимонным соком помогут в уходе за устройством.
Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об аутизме. В Украине количество детей с диагнозом аутизм растет на 30% ежегодно.
В ООН опровергли заявления Израиля о достаточном количестве продовольствия в Газе, подчеркнув критическую нехватку ресурсов. Из-за отсутствия поставок гумпомощи программы остановлены.
МИД Украины выразил решительный протест против принудительной мобилизации граждан на оккупированных территориях в армию рф. Украина призывает мир усилить давление на россию.
В Мьянме мощное землетрясение унесло более 2700 жизней. Гражданская война осложняет доставку помощи, необходимо жилье, еда и вода.
В Украине с 1 апреля по 15 июня будет действовать "сезон тишины" для охраны животных в период размножения. Запрещено шуметь, рубить деревья, разжигать костры и прочее, что беспокоит животных.
МИД Украины выразил решительный протест из-за принудительной мобилизации украинцев в армию рф на оккупированных территориях. Также призвали мир усилить давление на кремлевский режим.
На юге Сектора Газа обнаружили тела 15 сотрудников гуманитарных миссий. ООН призывает к немедленному расследованию инцидента с участием израильских военных.
Администрация Трампа отвергла предложение кремля о международном управлении в Украине. США стремятся к дипломатии для прекращения огня и переговоров между сторонами конфликта.
За прошедшие сутки на фронте произошло 171 боевое столкновение, больше всего на Покровском направлении. Враг активно атаковал на Курщине и Лиманском направлении, нанеся ракетные и авиационные удары.
Президент Украины заявил о готовности к переговорам с представителями российского бизнеса и оппозиции, заинтересованными в завершении войны, вместо путина. Он подчеркнул необходимость уважения к легитимному правительству в Украине.
Суд Боснии и Герцеговины выдал международный ордер на арест Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича за посягательство на территориальное устройство государства. Додик поддерживает путина и хочет отделить анклав.
Лидеры стран Европы не пришли к согласию по миротворцам в Украине. Франция и Британия настаивают на собственных войсках, Италия готова к миссии ООН, а Польша отказалась от отправки военных.