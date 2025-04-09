Организация Объединенных Наций

Зеленский считает, что Украина согласилась бы говорить не с путиным, а с другим представителем россии

Президент Украины заявил о готовности к переговорам с представителями российского бизнеса и оппозиции, заинтересованными в завершении войны, вместо путина. Он подчеркнул необходимость уважения к легитимному правительству в Украине.