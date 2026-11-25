В 2025 году в мире около 47 тысяч женщин и девочек стали жертвами убийств, совершённых их партнёрами или членами семьи. Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности и фонда «ООН-женщины», сообщает УНН со ссылкой на dpa.

Детали

Отмечается, что доклад был опубликован накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечают 25 ноября.

Как и в предыдущие годы, дом является самым опасным местом для женщин и девочек. ... Около 60% из 78 000 фемицидов в 2025 году были совершены партнёром или близким родственником, а это означает, что в среднем 129 женщин ежедневно погибали от рук кого-то из их ближайшего социального окружения. Фемицид определяется как «убийство женщин и девочек из-за их пола» - говорится в статье.

Указывается, что больше всего таких убийств зафиксировали в Африке. Относительно более безопасной для женщин и девочек оказалась Европа.

Опасные представления, социальные нормы и отсутствие институциональных гарантий создают среду, в которой убийство жены, дочери, матери или сестры становится «приемлемым». Чтобы изменить эту реальность, необходимы постоянные действия на всех уровнях общества - сказала директор Управления Моника Джума.

По данным ООН, общий уровень убийств в мире снижается, однако количество фемицидов сокращается значительно медленнее. Так, в Европе в период с 2010 по 2025 год уровень убийств снизился на 43%, тогда как уровень фемицида — лишь на 28%.

Напомним

В июне в Кении сотни людей вышли на протест против убийств женщин и детей.

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