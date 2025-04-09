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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28114 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На железнодорожных билетах в Украине убрали дублирование на русском языке. Теперь информация подается на украинском и английском, что является шагом к евроинтеграции.

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"Укрзализныця" запускает новый поезд в Будапешт: куда можно добраться дальше

С 15 декабря стартует новый железнодорожный маршрут Киев-Будапешт с купейными и люкс вагонами. Билеты уже в продаже, стоимость от 2800 грн, поезд предоставит удобное сообщение с другими европейскими городами.

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В Украине открывают продажу билетов на новые поезда: куда можно поехать

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда по новому графику движения-2025. С 15 декабря доступны билеты на большинство внутренних маршрутов, включая новые направления в Солотвино, Ясини и Рахов.

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Новые железнодорожные маршруты запускают из Украины в ЕС: куда теперь можно доехать поездом

Украина запускает два новых железнодорожных маршрута в Братиславу и Будапешт с 15 декабря. Также увеличивается количество поездов в Варшаву и расширяется сообщение с западными областями Украины.

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Россия готовит 50-тысячную группировку с войсками КНДР для наступления на Курщине

США сообщают о формировании 50-тысячной российской группировки, включая 11 тыс. северокорейских военных в Курской области. Солдаты КНДР проходят тренировки с российскими силами для будущего наступления.

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В ЕС пытаются понять, смогут ли они продолжить поддерживать Украину без Трампа - Bloomberg

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Фон дер Ляйен на саммите в Будапеште: Европа должна сама решать свою судьбу

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В Будапеште подводят итоги переговоров между Швейцарией и ЕС

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Нам нужно достаточное количество оружия, а не объятия с путиным - Президент

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