Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.
Украина должна была начать переговоры о вступлении в ЕС на этой неделе. Венгрия заблокировала этот процесс, но есть надежда на июньский компромисс.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном. Визит проходит на фоне ордера МУС на арест Нетаньяху за военные преступления в Газе.
Петер Сийярто совершил 13-й визит в Москву с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Чиновники ЕС удивлены частыми контактами венгерского министра с Кремлем.
Парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТК+ прайдов, ссылаясь на защиту детей. За нарушение предусмотрены штрафы и использование распознавания лиц.
Венгерская правящая партия FIDESZ внесла законопроект, запрещающий организацию ежегодных гей-парадов в Будапеште. Орбан в последнее время усилил нападки на ЛГБТК-группы.
Париж и Лондон выступили с инициативой месячного перемирия в воздухе, на море и энергетической инфраструктуре Украины. Макрон отметил, что наземные боевые действия пока не будут включены в перемирие из-за сложности контроля.
В Будапеште несколько тысяч работников судебной системы провели марш за независимость судебной власти в Венгрии. Протестующие выступили против "замораживания" повышения зарплат и требовали гарантий независимости судов.
Председатель ВР Руслан Стефанчук заявил о попытках рф продвинуться в сторону Киева и угрозу для всей Европы. Он отметил, что остановить агрессора можно только через силу единства и консолидированного давления.
С 1 февраля 2025 года в Украине вводятся новые банковские лимиты на переводы и меняются тарифы на электроэнергию. Также произойдут изменения в выплатах военным и подорожают международные железнодорожные билеты.
Укрзализныця уменьшает скидки на билеты в Польшу и Венгрию из-за роста расходов. Подорожание составит от 9% до 37% в зависимости от направления и класса вагона.
Некоторые китайские авиаперевозчики начали избегать полетов над юго-западной частью РФ после авиакатастрофы в Казахстане. Новые маршруты в Грузию и Венгрию теперь пролегают через Азербайджан и другие регионы России.
На железнодорожных билетах в Украине убрали дублирование на русском языке. Теперь информация подается на украинском и английском, что является шагом к евроинтеграции.
Запущены два новых железнодорожных маршрута из Киева в столицы Венгрии и Словакии. Новые сообщения должны разгрузить варшавское направление и улучшить логистические связи с ЕС.
С 15 декабря стартует новый железнодорожный маршрут Киев-Будапешт с купейными и люкс вагонами. Билеты уже в продаже, стоимость от 2800 грн, поезд предоставит удобное сообщение с другими европейскими городами.
Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда по новому графику движения-2025. С 15 декабря доступны билеты на большинство внутренних маршрутов, включая новые направления в Солотвино, Ясини и Рахов.
Украина запускает два новых железнодорожных маршрута в Братиславу и Будапешт с 15 декабря. Также увеличивается количество поездов в Варшаву и расширяется сообщение с западными областями Украины.
США сообщают о формировании 50-тысячной российской группировки, включая 11 тыс. северокорейских военных в Курской области. Солдаты КНДР проходят тренировки с российскими силами для будущего наступления.
Европейский Союз обсуждает возможности продолжения поддержки Украины в случае прекращения помощи США при Трампе. ЕС уже предоставил 118 млрд евро помощи, но критически зависит от американских военных ресурсов.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ближайшие дни посетит Украину. Он отметил важность единства ЕС и необходимости наращивания собственного потенциала независимо от США.
На саммите в Будапеште европейские лидеры обсудили будущую роль ЕС и вызовы безопасности. Лидеры призвали к большей автономии ЕС, особенно в вопросах безопасности.
Президент Украины провел переговоры с премьер-министром Венгрии на саммите Европейского политического сообщества. Зеленский отметил важность равноправных отношений и обсудил вопросы нацменьшинств.
Президент Украины встретился с генсеком НАТО для обсуждения участия северокорейских военных в войне. В Курской области рф разместила 11 тысяч военнослужащих КНДР.
Президент Украины обсудил с Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном План победы и военную помощь. Особое внимание уделено дальнобойному оружию и поддержке на пути в НАТО.
Президент Швейцарии Виола Амгерд заявила о финальной стадии переговоров с ЕС по новому политическому соглашению. Переговоры имеют целью восстановить отношения после выхода Швейцарии из предыдущих переговоров в 2021 году.
Президент Зеленский заявил, что россия стремится к контролю не только над Украиной, но и над всей Европой. Он отметил необходимость предоставления оружия вместо переговоров с путиным.
Президент Украины провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и назвал его продуктивным. На саммите Европейского политического сообщества он подчеркнул важность концепции "мир благодаря силе".
Президент Европейского совета предостерег о рисках проявления слабости перед авторитарными режимами. Он отметил взаимосвязь между отношением США к россии и сигналом для Китая.
Президент Украины прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Венгрии, где его встретил Виктор Орбан. На мероприятие приглашены 47 глав государств и правительств для обсуждения важных международных вопросов.
Президент провел ряд совещаний с руководством по фронту, оборонной промышленности и законодательной работе. Завтра Зеленский посетит саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.