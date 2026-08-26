Власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром вновь считают россию угрозой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

На протяжении многих лет Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном считалась "козырной картой москвы" в ЕС. Однако через несколько месяцев после отставки Виктора Орбана новые власти в Будапеште официально закрепили в письменной форме новую внешнеполитическую ориентацию.

Правительство Мадьяра разрывает с внешнеполитической линией предыдущего правительства под руководством правого популиста Виктора Орбана, который был лояльным сторонником россии и её президента владимира путина. Орбан неоднократно смягчал или блокировал санкции ЕС против россии и проводил кампании клеветы против Украины. Этот курс также привёл к изоляции Венгрии внутри ЕС

Этот документ является руководящими принципами для венгерской делегации на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Венгрия осуждает российскую военную агрессию и полностью поддерживает суверенитет Украины и её территориальную целостность в пределах международно признанных границ. Поведение россии представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка. Будапешт поддерживает все усилия, которые приведут к переговорам об устойчивом мире и долгосрочных гарантиях безопасности для Украины