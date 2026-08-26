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Новое правительство Венгрии признало россию угрозой для Европы и мира - Spiegel

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Венгрия осудила агрессию россии и поддержала суверенитет Украины. Документ отражает разрыв с пророссийским курсом Виктора Орбана.

Новое правительство Венгрии признало россию угрозой для Европы и мира - Spiegel

Власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром вновь считают россию угрозой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

На протяжении многих лет Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном считалась "козырной картой москвы" в ЕС. Однако через несколько месяцев после отставки Виктора Орбана новые власти в Будапеште официально закрепили в письменной форме новую внешнеполитическую ориентацию.

Правительство Мадьяра разрывает с внешнеполитической линией предыдущего правительства под руководством правого популиста Виктора Орбана, который был лояльным сторонником россии и её президента владимира путина. Орбан неоднократно смягчал или блокировал санкции ЕС против россии и проводил кампании клеветы против Украины. Этот курс также привёл к изоляции Венгрии внутри ЕС

- говорится в публикации.

Этот документ является руководящими принципами для венгерской делегации на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Венгрия осуждает российскую военную агрессию и полностью поддерживает суверенитет Украины и её территориальную целостность в пределах международно признанных границ. Поведение россии представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка. Будапешт поддерживает все усилия, которые приведут к переговорам об устойчивом мире и долгосрочных гарантиях безопасности для Украины

- отметили журналисты.

Напомним

Парламент Венгрии одобрил изменения в конституцию страны, которыми запретил премьер-министру находиться во главе правительства более восьми лет. В частности, это касается Виктора Орбана.

Евгений Устименко

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