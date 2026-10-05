Могут ли удары рф по мостам разделить Киев на два берега: эксперт озвучил сценарий

В последнее время в сети активно обсуждают риск фактического разделения столицы на левый и правый берега из-за российских обстрелов киевских мостов через Днепр. Подробнее о том, насколько реалистичен такой сценарий и сколько времени может потребоваться на восстановление повреждённых переправ, журналистке УНН рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Детали

По словам эксперта, полный вывод из строя всех киевских мостов маловероятен.

Павел Нарожный отмечает, что технически разрушить отдельный пролёт моста возможно, однако даже серьёзные повреждения не обязательно будут означать длительное прекращение движения. В качестве примера он привёл ситуацию с Крымским мостом.

Чтобы полностью разрушить мост, чтобы по нему не могла проехать никакая техника, теоретически такой сценарий возможен. Можно разрушить один пролёт моста — от одной опоры до другой. Однако можем вспомнить, например, украинский удар по Крымскому мосту, когда были разрушены два пролёта — в одну сторону и в другую. Тогда россияне за несколько месяцев его отремонтировали, то есть установили пролёт на место. У нас это также абсолютно реально, можно отремонтировать мост в случае такого удара — говорит Павел Нарожный.

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В то же время, по словам эксперта, российские беспилотники не обладают достаточной мощностью для полного уничтожения мостового пролёта, поэтому даже в случае попадания они могут вызвать лишь повреждение «полотна».

Реактивным «Шахедом», «Геранью-4», «Геранью-5» или какими-либо другими дронами разрушить пролёт нереально. Максимальные повреждения, которые может причинить реактивный «Шахед», — это отверстие, если говорить простыми словами. Так произошло на Северном мосту. Но такие повреждения относительно легко ремонтируются — отметил военный эксперт.

Может ли Россия разрушить опоры мостов

Отдельно Павел Нарожный также объяснил ситуацию с опорами мостов. В частности, их разрушение значительно осложнило бы ситуацию.

Если даже взять какую-нибудь ракету и в ней будет, скажем, тонна взрывчатки, это всё равно не гарантирует, что даже при прямом попадании опора будет разрушена. Чтобы опора упала, нужно очень точное попадание, а сделать это на самом деле очень сложно. В любом случае опору восстановить гораздо сложнее, но это также возможно. Такой ремонт может занять несколько месяцев, но это оптимистичный срок — подчеркнул Павел Нарожный.

К тому же для полной блокировки транспортного сообщения между берегами Киева нужно было бы вывести из строя не одну, а сразу несколько переправ. Павел Нарожный считает, что такой сценарий вряд ли произойдёт.

У нас шесть мостов: Южный, Северный, Дарницкий, мост Метро, мост Патона и Подольский. То есть сценарий, при котором прямо все мосты будут разрушены, при котором движение по ним будет остановлено, — я слабо себе представляю, чтобы такой сценарий мог произойти. Чисто с технической точки зрения, если враг всё-таки готов потратить десятки, если не сотни ракет на такой сценарий, один мост можно разрушить. Но я думаю, что это маловероятно — подчеркнул военный эксперт.

Впрочем, если говорить именно о повреждении мостов, то это, всё же действительно может временно осложнить передвижение по городу. По мнению эксперта, больше всего это коснётся переправ, которыми пользуются общественный транспорт и метро.

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У нас есть два моста, по которым перемещаются поезда метро. Если попадёт в полотно, его относительно быстро можно восстановить. По всей Украине, по железной дороге довольно часто происходят прилёты, но это не приводило к полной остановке железной дороги. Я думаю, что даже если такое произойдёт, то это будет остановка метро максимум на несколько дней. Если попадёт в полотно автомобильного моста, тогда это может быть остановка на несколько недель, возможно, даже на месяц, пока всё будут ремонтировать — подчёркивает Павел Нарожный.

Остановка мостов может ударить по экономике Киева

Длительная остановка нескольких мостов стала бы проблемой не только для передвижения киевлян. Значительное количество людей ежедневно пересекает Днепр, чтобы добраться на работу или воспользоваться услугами и учреждениями на другом берегу, а это означает, что такой сценарий мог бы повлиять и на экономическую активность столицы.

Если представить ситуацию, что на двух мостах остановлено автомобильное движение, у нас есть разные оценки — от полумиллиона и более людей каждый день переезжают с левого берега на правый, а затем вечером возвращаются обратно. Поэтому если такое произойдет, это будет очень серьезным ударом по экономике Украины. Киев — крупнейший город Украины, и наибольшая экономическая и деловая активность происходит именно здесь — отметил военный эксперт.

В то же время Павел Нарожный подчеркивает, что даже в случае повреждения мостов ситуация не будет означать полного разделения столицы. К тому же стратегическое значение киевских переправ учитывается при их защите, поэтому паниковать по этому поводу не стоит.

Это настолько маловероятный сценарий. Даже если туда попадет баллистическая или крылатая ракета, я думаю, что это относительно быстро восстановят. Конечно, это не очень приятный сценарий, но, я думаю, мы это переживем, если такое произойдет. Кроме того, Воздушные силы понимают, насколько стратегически важен этот мост, и будут защищать его всеми возможными методами — резюмировал Павел Нарожный.

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