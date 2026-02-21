Мост Патона (Киев)
Инженерное сооружение и транспортный объект
Мост имени Евгения Оскаровича Патона — автомобильно-пешеходный мост через реку Днепр в Киеве. Он назван в честь выдающегося украинского инженера Евгения Патона, который возглавил его строительство. Мост является одним из первых в мире цельносварных стальных мостов и важным транспортным сообщением столицы.
Мост Патона имеет большое значение для городского транспорта, обеспечивает сообщение между левым и правым берегами Киева и является архитектурным памятником инженерного искусства.
1953
Начало строительства моста под руководством Евгения Патона
1957
Торжественное открытие моста для движения транспорта и пешеходов
1970
Мост модернизирован для увеличения пропускной способности
2007
Проведен капитальный ремонт и реконструкция
2013
Мост отмечен как объект историко-инженерного наследия
2020
Продолжение технического обслуживания и модернизации
2025
Мост Патона остается важной транспортной артерией Киева