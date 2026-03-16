Зеленский дал поручение Умерову по переговорам и анонсировал новые встречи с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский дал новые поручения секретарю СНБО Рустему Умерову относительно переговоров с россиянами, а также анонсировал новые встречи с партнерами на этой неделе. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Оборона государства – первый приоритет. Россияне к миру не готовятся. Мы должны обеспечить защиту на сто процентов – и мы это делаем. Переговоры при этом не откладываем, в дипломатии никто не разочарован. Это вопрос не эмоций, как кто-то где-то может сказать. Это вопрос того, на что готовы партнеры. россия функционирует очень просто: если они боятся, они готовы держать себя в рамках. Если давление на россию ослабляют, россия думает, что ей везет и что она якобы может воевать дальше - сказал Зеленский.

Он отметил, что именно давление на россию – это ключ к миру, к настоящей дипломатии и к настоящим договоренностям.

Сегодня я дал новые поручения Рустему Умерову – он общается постоянно с американской стороной, 24/7. Также на неделе мы будем работать с нашими партнерами в Европе, чтобы возможностей защиты у Украины стало больше, больше, а у партнеров – больше готовности поддерживать нас, поддерживать Украину - добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в эту среду, 18 марта, посетит Испанию, где встретится с премьер-министром Педро Санчесом.