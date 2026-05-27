На пунктах пропуска с Польшей образовались очереди из сотен автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
Вечером 27 мая на границе с Польшей зафиксировали очереди, больше всего авто в Шегинях. Пограничники советуют выбирать менее загруженные пункты пропуска.
По состоянию на вечер 27 мая на пунктах пропуска через украинско-польскую границу наблюдается накопление транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Детали
В настоящее время наблюдается накопление транспортных средств в следующих пунктах пропуска:
На выезд из Украины:
- «Шегини» – около
170 легковых авто;
- «Краковец» – около
50 авто;
- «Устилуг» – около
10 авто.
На въезд в Украину:
- «Краковец» – около
30 авто;
- «Устилуг» – около
10 авто.
В других пунктах пропуска накопление на данный момент отсутствует.
Также в пункте пропуска "Краковец" на выезд ожидают 4 автобуса.
Чтобы избежать длительного ожидания, рекомендуем заранее планировать маршрут и, по возможности, выбирать менее загруженные направления
Напомним
По данным Государственной пограничной службы Украины, на белорусско-украинской границе на данный момент не фиксируются признаки формирования ударных группировок или переброски техники.