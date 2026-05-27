Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы

Киев • УНН

 • 6360 просмотра

Fire Point запустит более 200 спутников для суверенной системы связи. Первую крупную партию аппаратов выведут на орбиту уже в 2027 году.

Украинский оборонный производитель  Fire Point планирует запуск десятков космических спутников в 2027 году. УНН удалось получить больше информации об этом проекте. Какие именно спутники планирует запустить Fire Point и для чего они будут использоваться, читайте в нашем материале. 

Спутниковая программа Fire Point – в компании сообщили детали проекта

В интервью Financial Times Денис Штилерман сообщил, что компания уже осуществила запуск двух спутников, а еще десятки спутников будут запущены в 2027 году. 

Это не первое заявление Штилермана об идее запуска спутников. И не просто об идее, а о наличии технической базы. 

Мы построили машину для намотки углерода, которая позволяет нам наматывать большой твердотопливный ракетный ускоритель для доставки спутников

- рассказывал он в апреле этого года.

Тогда же речь шла о планах создания космического пускового терминала в ОАЭ, используя близость страны к Индийскому океану и благоприятные географические условия.

УНН обратился к Fire Point и получил больше информации о спутниковой программе. 

В компании сообщили, что речь идет о создании суверенной системы широкополосной спутниковой связи на низкой околоземной орбите с национальным уровнем доступа, контроля и приоритезации. Система будет строиться на открытой архитектуре, что является важным преимуществом, так как обезопасит ее от скрытого внешнего управления и возможного одностороннего отключения поставщиком. Система будет состоять из трех основных сегментов: космического, наземного и сетевого ядра.  Высота орбиты, на которой будут размещаться спутники, — 800 км над поверхностью Земли. Ожидается, что после полного развертывания система будет включать более 200 спутников. 

Fire Point планирует на первом этапе реализации проекта обеспечить правительственные и оборонные структуры безопасной спутниковой связью. Также, как добавили в компании, именно государство будет устанавливать правила доступа к сети. 

На данный момент уже определена архитектура системы, привлечены международные партнеры, ведется работа по частичной локализации компонентов для производства. В этом году будет проходить тестирование спутников – два из которых уже запущены. В 2027 году планируется запуск первой партии спутников системы и начало предоставления услуг для военных и госорганов. В дальнейшем проект будет масштабироваться, к нему смогут присоединяться и коммерческие пользователи. 

Оборонная цель создания спутниковой системы

Денис Штилерман отметил, что спутники предназначены для обеспечения более широких оборонных потребностей, включая связь, координацию и осведомленность о поле боя, поскольку Украина расширяет свои операции с использованием беспилотников и ракет. 

Идея нашего оружия заключается в том, что мы продаем не только оружие и не только безопасность, но и независимость в сфере безопасности

- сказал Штилерман.

Эксперты уже высоко оценивают возможность развертывания спутниковой системы и видят в ней потенциал усиления обороноспособности Украины. 

Если мы рассматриваем спутники как компонент ПВО, то они могут использоваться, в частности, для предупреждения о ракетном нападении, то есть для заблаговременной детекции пусков баллистических ракет. Это может действительно рассматриваться как один из контуров оповещения, который может использоваться в комплексе украинских средств ПВО

- считает военный аналитик Вадим Кушнир.

В Fire Point подчеркивают, что их спутниковая программа тесно связана с оборонной экосистемой компании, которая объединяет дроны, ракеты и автономные системы наведения в единую сеть управления полем боя. 

Евгений Царенко

