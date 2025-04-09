Объединенные Арабские Эмираты

Саудовская Аравия все еще оценивает возможность вступления в БРИКС - министр экономики

Министр экономики Саудовской Аравии сообщил, что страна все еще оценивает возможность присоединения к БРИКС. В отличие от других приглашенных стран, которые уже согласились на вступление, королевство продолжает анализировать различные аспекты членства.