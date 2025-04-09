Объединенные Арабские Эмираты

Китай сократил экспорт автомобилей в рф почти на 50% из-за ожидания россиянами возвращения иностранных брендов. Теперь главные направления экспорта – Мексика и ОАЭ.
Украина заняла 73-ю позицию в рейтинге самых сильных паспортов мира, разделив ее с Колумбией, Тувалу и Сальвадором. Первое место получила Ирландия, обогнав другие европейские страны.
Группировка ХАМАС заявила об освобождении одного заложника с двойным гражданством и возвращении тел четырех погибших в плену. Это происходит на фоне переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС.
Экспорт военного оборудования Швеции достиг исторического максимума в 29 миллиардов крон в 2024 году. ОАЭ, США и Бразилия стали крупнейшими импортерами, а помощь Украине удвоилась.
Участники Mind Export Summit 2025 обсудили экспортные возможности и приняли участие в бизнес-симуляции «Глобальная экспансия».
Украина не будет участвовать в переговорах между США и россией в Саудовской Аравии, заявил Зеленский. Президент подчеркнул, что его визит в регион не связан с этими переговорами и был запланирован заранее.
Министр иностранных дел Сибига на выставке в ОАЭ сообщил о производственных мощностях Украины по беспилотникам.
Президент Украины заявил о готовности привлечь Китай к мирным переговорам при определенных условиях. Среди них - готовность взять ответственность за гарантии безопасности, остановки Путина и инвестирования в восстановление Украины.
Президент Украины во время визита в Саудовскую Аравию обсудит вопрос снижения цен на нефть. Зеленский считает, что наибольшее влияние в этом вопросе имеет президент США Дональд Трамп.
Президент Украины поддержал предложение о назначении специального представителя Европы по вопросам Украины. Зеленский подчеркнул важность участия Европы в переговорах и необходимости учета интересов не только ЕС, но и Великобритании.
Президенты Турции и Украины встретятся 18 февраля в Анкаре для обсуждения стратегического партнерства. На повестке дня укрепление сотрудничества и обмен мнениями по региональным вопросам.
Спецпредставитель США Кит Келлог посетит Украину 20 февраля с двухдневным визитом. Зеленский планирует отвезти его на фронт для встречи с военными и обсуждения гарантий безопасности.
Президент Украины заявил, что отход США от тесного союза с Европой может быть использован россией. Европе нужно становиться сильнее в вопросах безопасности, вооружения и энергетики.
Президент Украины отметил важность привлечения Китая к переговорам по завершению войны. Встреча главы МИД Китая с украинскими представителями может привести к дальнейшему диалогу на высшем уровне.
Президент Украины не будет участвовать в американо-российских переговорах в Эр-Рияде, поскольку Украину не уведомили о них. Зеленский совершит отдельный визит в Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Президент Украины провел встречу с лидером ОАЭ в Абу-Даби, где обсудили освобождение пленных и подписали экономическое соглашение. Документ упрощает доступ украинских товаров на рынок ОАЭ.
лавров и ушаков вылетают в Эр-Рияд для встречи с американскими представителями. Стороны обсудят восстановление российско-американских отношений и возможное урегулирование ситуации в Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями о завершении войны в Украине. Встреча состоится по инициативе Трампа после его разговоров с Путиным и Зеленским.
Во вторник в Саудовской Аравии состоится встреча высокопоставленных чиновников США и россии для обсуждения возможного соглашения о прекращении войны. Украинская сторона выражает обеспокоенность относительно переговоров без ее участия.
Президент Украины с первой леди совершают официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. Среди ключевых тем - освобождение пленных, инвестиции и гуманитарная программа.
Саудовская Аравия поддержала идею проведения встречи Трампа и путина на своей территории. ОАЭ также предложили организовать переговоры по прекращению войны в Украине с возможным саммитом путина и Зеленского.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы возвращения россии в G7, назвав её исключение ошибкой. По его словам, путин был бы рад вернуться за стол переговоров.
Марко Рубио посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности и встречу G7 13-15 февраля. После этого он отправится с визитом в Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ для обсуждения региональной стабильности.
Макрон анонсировал масштабные частные инвестиции в сектор ИИ от Brookfield и ОАЭ. Президент продемонстрировал возможности технологии, опубликовав дипфейки со своим участием в соцсетях.
Биньямин Нетаньяху заявил, что Саудовская Аравия имеет достаточно земли для создания палестинского государства. Кроме того, он назвал палестинское государство «угрозой безопасности» после событий 7 октября.
россия рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как возможные локации для саммита между Трампом и путиным. Обе страны не являются членами Международного уголовного суда.
США требует от Индии разгрузить российские танкеры с нефтью до 27 февраля и завершить финансовые операции до 12 марта. Индия, крупнейший покупатель российской нефти, ищет новых поставщиков среди стран ОПЕК, США и других.
Министр экономики Саудовской Аравии сообщил, что страна все еще оценивает возможность присоединения к БРИКС. В отличие от других приглашенных стран, которые уже согласились на вступление, королевство продолжает анализировать различные аспекты членства.
В ОАЭ представили уникальный проект с мощностью 5,2 ГВт солнечной энергии и 19 ГВт-ч аккумулятором. Объект будет обеспечивать бесперебойное снабжение 1 ГВт чистой энергии круглосуточно.
США ввели санкции против почти 100 субъектов, связанных с военной машиной рф. Под ограничения попали банки, оборонные предприятия, иностранные компании и отдельные лица.