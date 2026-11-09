В Абу-Даби состоятся трёхсторонние переговоры, с европейцами запланирована координация - Умеров

Украинская делегация направляется на переговоры с США и россией 10–11 ноября. Отдельно запланированы координационные встречи с Европой, НАТО и Еврокомиссией.

Украинская переговорная делегация направляется в Абу-Даби, где 10–11 ноября состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и рф. Там же в эти дни будут находиться представители Европы, с которыми пройдут отдельные координационные встречи. Об этом сообщил участник украинской переговорной делегации, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, пишет УНН. Украинская переговорная делегация направляется к месту запланированных встреч в Абу-Даби. Во вторник и среду должен состояться трехсторонний формат с участием представителей Украины, США и россии - написал Умеров в соцсетях 9 ноября. В эти же дни в Абу-Даби, по его словам, будут находиться представители европейских стран, в частности формата Е4: Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также представители НАТО и Еврокомиссии. С европейскими партнерами проведем отдельные координационные встречи. Для нас принципиально важно сохранять тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе - подчеркнул Умеров. "Как определено президентом Владимиром Зеленским, делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса", - указал он. Умеров при этом поблагодарил Эмираты за площадку для переговоров и неизменную поддержку. А также Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за активность и подготовку к встречам. "Наша цель — долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны. Спасибо всем, кто помогает. Слава Украине!" - подчеркнул Умеров. ЕС направит двух высокопоставленных чиновников на переговоры в Абу-Даби — Politico