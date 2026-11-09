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В Абу-Даби состоятся трёхсторонние переговоры, с европейцами запланирована координация - Умеров

Киев • УНН

 • 3116 просмотра

Украинская делегация направляется на переговоры с США и россией 10–11 ноября. Отдельно запланированы координационные встречи с Европой, НАТО и Еврокомиссией.

В Абу-Даби состоятся трёхсторонние переговоры, с европейцами запланирована координация - Умеров

Украинская переговорная делегация направляется в Абу-Даби, где 10–11 ноября состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и рф. Там же в эти дни будут находиться представители Европы, с которыми пройдут отдельные координационные встречи. Об этом сообщил участник украинской переговорной делегации, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, пишет УНН.

Украинская переговорная делегация направляется к месту запланированных встреч в Абу-Даби. Во вторник и среду должен состояться трехсторонний формат с участием представителей Украины, США и россии

- написал Умеров в соцсетях 9 ноября.

В эти же дни в Абу-Даби, по его словам, будут находиться представители европейских стран, в частности формата Е4: Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также представители НАТО и Еврокомиссии.

С европейскими партнерами проведем отдельные координационные встречи. Для нас принципиально важно сохранять тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе

- подчеркнул Умеров.

"Как определено президентом Владимиром Зеленским, делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса", - указал он.

Умеров при этом поблагодарил Эмираты за площадку для переговоров и неизменную поддержку. А также Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за активность и подготовку к встречам.

"Наша цель — долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны. Спасибо всем, кто помогает. Слава Украине!" - подчеркнул Умеров.

ЕС направит двух высокопоставленных чиновников на переговоры в Абу-Даби — Politico09.11.26, 14:40 • 938 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
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