Бритни Спирс. Фото: Backgrid

Бритни Спирс вместе со своим сыном Шоном Престоном Федерлайном устроили себе яркий вечер в Нью-Йорке, поужинав в одном из популярных среди знаменитостей заведений, передает УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

На эксклюзивных снимках, полученных TMZ, видно, как поп-легенда и ее сын выходят из ресторана Sartiano's в пятницу вечером, около 21:00.

Бритни выбрала для выхода черное мини-платье, широкополую шляпу и красные кружевные перчатки, тогда как Шон Престон предпочел более повседневный стиль, надев серый свитшот.

Фото: Backgrid

Этот визит Бритни и ее сына в «Большое яблоко» состоялся на следующий день после того, как поп-звезда отпраздновала День благодарения в кругу близких: с Шоном Престоном, мамой Линн, отцом Джейми, сестрой Джейми Линн и другим сыном — Джейденом Джеймсом.

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Семью заметили в их родном городе Кентвуде, штат Луизиана; похоже, они решили оставить в прошлом годы отчуждения.

Это воссоединение произошло после того, как певица призналась в Instagram (в публикации, которую позже удалила), что «безумно» скучает по своей семье.

Судя по празднованию Дня благодарения в Луизиане и ужину в Нью-Йорке, похоже, что в этот праздничный сезон Бритни решила уделить максимум внимания именно семье.

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