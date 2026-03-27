Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал
Киев • УНН
Певица требует от Томаса Бунбери прекратить доступ к ее аккаунтам и уничтожить копии файлов. Ранее мужчина был уволен за нарушение условий конфиденциальности.
Американская певица Бритни Спирс оказалась в центре нового скандала — артистка обвинила бывшего охранника Томаса Бунбери в вероятном несанкционированном доступе к ее личным устройствам и аккаунту iCloud. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Как сообщает источник, адвокат звезды направил Томасу Бунбери официальное письмо с требованием прекратить возможные противоправные действия. Спирс утверждает, что после увольнения мужчина мог получить доступ к ее электронным аккаунтам без ее разрешения и согласия.
Артистка считает, что бывший сотрудник мог нарушить ряд законов и может быть привлечен к ответственности. Она также потребовала сообщить, передавались ли ее фото, документы или другие файлы третьим лицам, а также уничтожить возможные копии материалов в случае их наличия.
По данным СМИ, охранника уволили еще в августе из-за вероятного нарушения соглашения о неразглашении информации. В частности, он якобы контактировал с фанатами и журналистами без разрешения.
Кроме того, недавно певицу заметили на публике после инцидента с задержанием по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Как сообщает источник, событие произошло в начале марта в штате Калифорния. После проверки правоохранителей артистку отпустили.
Перед инцидентом Спирс опубликовала в соцсетях видео, которое вызвало беспокойство среди поклонников. Впоследствии ее страница в Instagram была удалена.
На данный момент официальных комментариев от Томаса Бунбери относительно обвинений и в целом скандала не было.
