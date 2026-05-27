Участников чешской инициативы по снарядам для Украины стало вдвое меньше - FT

Количество стран, участвующих в возглавляемой Чехией инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с момента возвращения премьер-министра Чехии Андрея Бабиша к власти в декабре, который пообещал не заставлять граждан Чехии платить за украинское оружие, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

По словам президента Чехии Петра Павела, бывшего командующего НАТО, "сейчас только девять стран финансируют эту инициативу, по сравнению с 18 в прошлом году". Эта тенденция, пишет издание, вызывает обеспокоенность относительно распределения бремени и будущего проекта, начатого предыдущим проевропейским правительством при сильной поддержке Павела.

Инициатива все еще работает, но новая сложность заключается в том, что только около девяти государств-членов вносят финансовый вклад. Эта инициатива поставляет украинцам до 50 процентов всех боеприпасов крупного калибра, поэтому в этом смысле ее нельзя легко заменить чем-то другим – сказал Павел FT.

С 2024 года Прага руководила поставкой более 4 миллионов артиллерийских снарядов крупного калибра для Украины, чтобы помочь пополнить запасы боеприпасов, указывает издание.

Павел сказал, что будущее инициативы должно быть среди вопросов, обсуждаемых на саммите НАТО в Анкаре в июле.

Офис Павела отказался назвать страны, которые недавно вышли из инициативы. Западный военный чиновник заявил, что Германия и некоторые скандинавские страны остаются среди участников, но "некоторые страны сейчас считают странным платить за то, что даже не имеет надлежащей поддержки правящих политиков страны-лидера".

Бабиш отдельно заявил FT, что его правительство отдает приоритет выделению государственных средств, которые ограничены, гражданам Чехии, поскольку домохозяйства борются со счетами за энергоносители после конфликта с Ираном, а не поддержке Украины. "У нас нет денег, поэтому мы получаем деньги от других стран, а затем поставляем [боеприпасы]", – сказал он.

Михал Стрнад, владелец и главный исполнительный директор CSG, заявил, что администрация Бабиша оставила инициативу в подвешенном состоянии на несколько месяцев после вступления в должность, на фоне того, как существовал "определенный юридический вопрос, который не понравился новому правительству, поэтому потребовалось некоторое время для его выяснения".

Однако, Стрнад сказал, что "еще рано прогнозировать, получит ли Киев в этом году меньше снарядов от своих западных союзников, также потому, что некоторые страны теперь могут использовать альтернативные каналы для поставки боеприпасов в Украину".

"Некоторые страны-доноры по сути сказали, что они больше не заинтересованы в финансировании [инициативы], поэтому они покупают напрямую у нас или у других поставщиков", – сказал Стрнад. Инициатива "не мертва, она все еще работает, но немного медленная".

