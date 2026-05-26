Почему спаржу считают суперфудом и как правильно ее выбирать

В Украине стартовал сезон одного из самых популярных весенних овощей - спаржи. Ее ценят за нежный вкус, низкую калорийность и большое количество полезных веществ. Сезон свежей спаржи обычно длится до середины июня, поэтому именно сейчас - лучшее время, чтобы добавить ее в свой рацион. Подробнее о том, чем полезна спаржа и как правильно ее выбирать и хранить - расскажет УНН.

Чем полезна спаржа

Спаржа считается диетическим продуктом: в 100 граммах содержится около 30 калорий. В то же время овощ богат витаминами, минералами и клетчаткой. В составе спаржи есть кальций, магний, железо, фосфор, витамины С, К и РР, а также фолиевая кислота и антиоксиданты.

Регулярное употребление спаржи может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, помогать поддерживать нормальное артериальное давление и улучшать работу сосудов. Также овощ способствует работе кишечника, ускоряет обмен веществ и помогает организму выводить лишнюю жидкость и токсины.

Кроме этого, спаржа поддерживает иммунитет, положительно влияет на нервную систему и содержит вещества, которые помогают клеткам организма дольше оставаться здоровыми.

Впрочем, врачи советуют осторожно употреблять спаржу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также тем, кто имеет аллергию на продукт. Не рекомендуют ее при цистите, простатите или суставном ревматизме.

Как правильно выбирать и хранить спаржу

При покупке спаржи прежде всего стоит обращать внимание на ее свежесть. Качественный овощ должен быть упругим, гладким и без темных пятен или сухих участков. Верхушки стеблей должны оставаться плотно закрытыми - это тоже один из главных признаков свежей спаржи.

Не менее важно осмотреть место среза. Если оно сухое или потемневшее, то продукт уже потерял часть свежести. Свежие стебли должны быть сочными и плотными.

Фермеры также советуют проверять спаржу на звук: если потереть несколько стеблей между собой, они должны слегка поскрипывать. Это свидетельствует о достаточном количестве влаги в овоще.

Для салатов лучше выбирать более тонкую спаржу, ведь она нежнее и имеет легкий сладковатый вкус. Толстые стебли больше подходят для гриля, запекания или жарки, так как хорошо держат форму после термической обработки.

Хранить спаржу рекомендуют в холодильнике. Перед этим нужно срезать сухие кончики, поставить стебли в емкость с небольшим количеством воды и накрыть пакетом. В таком виде овощ может оставаться свежим около недели, если регулярно менять воду.

Какие виды спаржи можно найти в магазинах

Чаще всего в продаже встречается зеленая, белая и светло-фиолетовая спаржа. На самом деле это одно и то же растение, однако его выращивают в разных условиях. Зеленая спаржа растет под солнцем, поэтому имеет насыщенный цвет и более яркий вкус. Белую выращивают под землей без доступа света, из-за чего она остается светлой и более нежной по текстуре. В свою очередь, фиолетовая спаржа получает свой оттенок благодаря короткому пребыванию на солнце.

Интересные факты о спарже

Спаржа является многолетним растением и при правильном уходе может расти на одном месте почти 20 лет. При этом она сохраняет хорошую урожайность на протяжении многих сезонов;

Овощ также известен своим быстрым ростом, и при благоприятных условиях стебли могут вырастать до 10 сантиметров в сутки;

В странах Евросоюза качество спаржи контролируют по специальным стандартам. Для продажи стебли должны быть ровными, упругими и соответствовать определенным параметрам по длине и толщине;

Из спаржи готовят салаты, супы, гарниры, открытые пироги и легкие закуски. Главное правило приготовления - не передерживать овощ, ведь именно легкая термическая обработка позволяет сохранить его вкус и полезные свойства.

Рецепты из спаржи

Хрустящая спаржа

Ингредиенты:

10 стеблей спаржи;

1 яйцо;

3 ст. л. муки;

100 г панко-сухарей;

50 г пармезана;

масло для жарки.

Как приготовить:

Спаржу помыть и обламать жесткие кончики.

Каждый стебель сначала обвалять в муке, затем окунуть во взбитое яйцо.

После этого обсыпать панко-сухарями и тертым пармезаном.

Обжарить в большом количестве масла до золотистой и хрустящей корочки.

Крем-суп со спаржей

Ингредиенты:

400 г спаржи;

250 мл сливок 20%;

соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Спаржу помыть, обрезать твердые кончики и отварить в подсоленной воде до готовности.

Переложить в блендер, добавить немного овощного бульона и взбить до однородной консистенции.

Добавить сливки и прогреть суп, не доводя до кипения.

Перед подачей украсить помидорами или зеленью.

Спаржа с грибами и шпинатом

Ингредиенты:

250 г спаржи;

300 г шампиньонов;

1 пучок шпината;

100 мл сливок или сметаны;

соль и перец по вкусу.

Как приготовить:

Все овощи помыть и нарезать.

Сначала обжарить грибы, затем добавить спаржу и сливки.

Тушить под крышкой 5-8 минут.

В конце добавить соль, перец и шпинат.

Перемешать, накрыть крышкой еще на несколько минут и подавать к столу.

Яичница со спаржей и сладким перцем

Ингредиенты:

4 яйца;

150 г спаржи;

2 небольших сладких перца;

1 ч. л. сливочного масла;

1 ст. л. растительного масла;

200 г пасты фарфалле;

1/3 ч. л. соли;

черный перец по вкусу.

Как приготовить:

Спаржу помыть, обрезать твердые кончики и при необходимости слегка очистить нижнюю часть стебля.

Отварить спаржу в подсоленной воде 2-5 минут в зависимости от толщины стеблей, после чего сразу обдать холодной водой.

Отдельно отварить пасту согласно инструкции на упаковке.

На сковороде растопить сливочное масло и обжарить спаржу 2-3 минуты.

На другой сковороде обжарить сладкий перец с солью и перцем примерно 4-5 минут.

Добавить немного воды, довести до кипения и осторожно выложить яйца.

Накрыть крышкой и готовить около 3 минут, пока белок не станет плотным.

Подавать яичницу вместе со спаржей, перцем и пастой.

Спаржа с чесноком и пармезаном

Ингредиенты:

500 г спаржи;

2 ст. л. тертого пармезана;

1 ст. л. оливкового масла;

молотый чеснок;

молотый перец;

соль по вкусу.

Как приготовить:

Спаржу помыть и очистить нижнюю часть стеблей от кожицы.

Нарезать на несколько частей.

На сковороде разогреть оливковое масло и выложить спаржу.

Добавить перец, чеснок и готовить примерно 5 минут, периодически помешивая.

В конце посыпать тертым пармезаном, перемешать и готовить еще 1-2 минуты.

Блюдо можно подавать как гарнир или как отдельную закуску.

