Почему спаржу считают суперфудом и как правильно ее выбирать
В Украине стартовал сезон спаржи, которая богата витаминами и минералами. Овощ полезен для сердца и пищеварения, а его калорийность составляет всего 30 ккал.
В Украине стартовал сезон одного из самых популярных весенних овощей - спаржи. Ее ценят за нежный вкус, низкую калорийность и большое количество полезных веществ. Сезон свежей спаржи обычно длится до середины июня, поэтому именно сейчас - лучшее время, чтобы добавить ее в свой рацион. Подробнее о том, чем полезна спаржа и как правильно ее выбирать и хранить - расскажет УНН.
Чем полезна спаржа
Спаржа считается диетическим продуктом: в 100 граммах содержится около 30 калорий. В то же время овощ богат витаминами, минералами и клетчаткой. В составе спаржи есть кальций, магний, железо, фосфор, витамины С, К и РР, а также фолиевая кислота и антиоксиданты.
Регулярное употребление спаржи может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, помогать поддерживать нормальное артериальное давление и улучшать работу сосудов. Также овощ способствует работе кишечника, ускоряет обмен веществ и помогает организму выводить лишнюю жидкость и токсины.
Кроме этого, спаржа поддерживает иммунитет, положительно влияет на нервную систему и содержит вещества, которые помогают клеткам организма дольше оставаться здоровыми.
Впрочем, врачи советуют осторожно употреблять спаржу людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также тем, кто имеет аллергию на продукт. Не рекомендуют ее при цистите, простатите или суставном ревматизме.
Как правильно выбирать и хранить спаржу
При покупке спаржи прежде всего стоит обращать внимание на ее свежесть. Качественный овощ должен быть упругим, гладким и без темных пятен или сухих участков. Верхушки стеблей должны оставаться плотно закрытыми - это тоже один из главных признаков свежей спаржи.
Не менее важно осмотреть место среза. Если оно сухое или потемневшее, то продукт уже потерял часть свежести. Свежие стебли должны быть сочными и плотными.
Фермеры также советуют проверять спаржу на звук: если потереть несколько стеблей между собой, они должны слегка поскрипывать. Это свидетельствует о достаточном количестве влаги в овоще.
Для салатов лучше выбирать более тонкую спаржу, ведь она нежнее и имеет легкий сладковатый вкус. Толстые стебли больше подходят для гриля, запекания или жарки, так как хорошо держат форму после термической обработки.
Хранить спаржу рекомендуют в холодильнике. Перед этим нужно срезать сухие кончики, поставить стебли в емкость с небольшим количеством воды и накрыть пакетом. В таком виде овощ может оставаться свежим около недели, если регулярно менять воду.
Какие виды спаржи можно найти в магазинах
Чаще всего в продаже встречается зеленая, белая и светло-фиолетовая спаржа. На самом деле это одно и то же растение, однако его выращивают в разных условиях. Зеленая спаржа растет под солнцем, поэтому имеет насыщенный цвет и более яркий вкус. Белую выращивают под землей без доступа света, из-за чего она остается светлой и более нежной по текстуре. В свою очередь, фиолетовая спаржа получает свой оттенок благодаря короткому пребыванию на солнце.
Интересные факты о спарже
Спаржа является многолетним растением и при правильном уходе может расти на одном месте почти 20 лет. При этом она сохраняет хорошую урожайность на протяжении многих сезонов;
Овощ также известен своим быстрым ростом, и при благоприятных условиях стебли могут вырастать до 10 сантиметров в сутки;
В странах Евросоюза качество спаржи контролируют по специальным стандартам. Для продажи стебли должны быть ровными, упругими и соответствовать определенным параметрам по длине и толщине;
Из спаржи готовят салаты, супы, гарниры, открытые пироги и легкие закуски. Главное правило приготовления - не передерживать овощ, ведь именно легкая термическая обработка позволяет сохранить его вкус и полезные свойства.
Рецепты из спаржи
Хрустящая спаржа
Ингредиенты:
- 10 стеблей спаржи;
- 1 яйцо;
- 3 ст. л. муки;
- 100 г панко-сухарей;
- 50 г пармезана;
- масло для жарки.
Как приготовить:
Спаржу помыть и обламать жесткие кончики.
Каждый стебель сначала обвалять в муке, затем окунуть во взбитое яйцо.
После этого обсыпать панко-сухарями и тертым пармезаном.
Обжарить в большом количестве масла до золотистой и хрустящей корочки.
Крем-суп со спаржей
Ингредиенты:
- 400 г спаржи;
- 250 мл сливок 20%;
- соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
Спаржу помыть, обрезать твердые кончики и отварить в подсоленной воде до готовности.
Переложить в блендер, добавить немного овощного бульона и взбить до однородной консистенции.
Добавить сливки и прогреть суп, не доводя до кипения.
Перед подачей украсить помидорами или зеленью.
Спаржа с грибами и шпинатом
Ингредиенты:
- 250 г спаржи;
- 300 г шампиньонов;
- 1 пучок шпината;
- 100 мл сливок или
сметаны;
- соль и перец по вкусу.
Как приготовить:
Все овощи помыть и нарезать.
Сначала обжарить грибы, затем добавить спаржу и сливки.
Тушить под крышкой 5-8 минут.
В конце добавить соль, перец и шпинат.
Перемешать, накрыть крышкой еще на несколько минут и подавать к столу.
Яичница со спаржей и сладким перцем
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 150 г спаржи;
- 2 небольших сладких перца;
- 1 ч. л. сливочного масла;
- 1 ст. л. растительного масла;
- 200 г пасты фарфалле;
- 1/3 ч. л. соли;
- черный перец по вкусу.
Как приготовить:
Спаржу помыть, обрезать твердые кончики и при необходимости слегка очистить нижнюю часть стебля.
Отварить спаржу в подсоленной воде 2-5 минут в зависимости от толщины стеблей, после чего сразу обдать холодной водой.
Отдельно отварить пасту согласно инструкции на упаковке.
На сковороде растопить сливочное масло и обжарить спаржу 2-3 минуты.
На другой сковороде обжарить сладкий перец с солью и перцем примерно 4-5 минут.
Добавить немного воды, довести до кипения и осторожно выложить яйца.
Накрыть крышкой и готовить около 3 минут, пока белок не станет плотным.
Подавать яичницу вместе со спаржей, перцем и пастой.
Спаржа с чесноком и пармезаном
Ингредиенты:
- 500 г спаржи;
- 2 ст. л. тертого
пармезана;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- молотый чеснок;
- молотый перец;
- соль по вкусу.
Как приготовить:
Спаржу помыть и очистить нижнюю часть стеблей от кожицы.
Нарезать на несколько частей.
На сковороде разогреть оливковое масло и выложить спаржу.
Добавить перец, чеснок и готовить примерно 5 минут, периодически помешивая.
В конце посыпать тертым пармезаном, перемешать и готовить еще 1-2 минуты.
Блюдо можно подавать как гарнир или как отдельную закуску.
