Рада отказалась отменять льготы на посылки стоимостью до 150 евро
Киев • УНН
Парламент отклонил законопроект №12360 о налогообложении посылок до 150 евро. Документ не набрал голосов и не был отправлен на повторное чтение.
Верховная Рада не поддержала отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро, передает УНН со ссылкой на заседание парламента.
Детали
Законопроект №12360, который изначально касался процедуры оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов, а ко второму чтению был кардинально переписан, в частности, добавлены нормы о налогообложении посылок до 150 евро, набрал лишь 127 голосов "За" во время голосования во втором чтении и в целом.
Также Рада не смогла отправить проект закона на повторное второе - 222 голоса при необходимых 226.
"Закон отклонен", - сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.
Напомним
Законопроект №15112-д внедряет автоматическую уплату НДС маркетплейсами за товары до 150 евро. Новые правила начнут действовать не ранее 1 января 2027 года.
