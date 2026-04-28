Украине необходимо утвердить налог на посылки, чтобы сохранить финансирование от МВФ — СМИ
Киев • УНН
Введение НДС на посылки является условием для финансирования МВФ на 8,1 млрд долларов. Отсутствие закона заблокирует также средства от Европейской комиссии.
Украина должна принять закон о введении НДС на посылки из-за границы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках программы финансирования объемом 8,1 млрд долларов, иначе под вопросом будет получение средств от Европейской комиссии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
Вопрос о почтовых отправлениях сейчас стал одним из ключевых. Без принятия этого закона пересмотр программы может не состояться, что повлечет за собой все соответствующие негативные последствия. Если программа МВФ сойдет с курса, Украина не сможет получить средства от Европейской комиссии
Дополнение
Совет директоров Международного валютного фонда официально одобрил программу расширенного финансирования для Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов.
В отчете МВФ указывается, среди прочего, что украинский парламент должен принять пакет законопроектов по налоговой политике на 2026-2027 годы, который будет включать налогообложение цифровых платформ и предоставление Государственной налоговой службе доступа к соответствующей информации, введение НДС для ФЛП (ФОПов), а также налогообложение посылок.
В конце марта Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект №15112, предусматривающий введение налогообложения посылок.
Согласно документу, объектом налогообложения являются операции налогоплательщиков по поставке товаров (кроме подакцизных), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, ввезенных на таможенную территорию Украины согласно правилам дистанционной продажи товаров, установленным этим Кодексом и Таможенным кодексом Украины.
В законопроекте указывается, что от налогообложения будут освобождаться посылки, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 45 евро, для одного получателя.
При этом такие товары должны отправляться отправителем получателю без оплаты, предназначаться для личных, семейных или других нужд, их характеристики, количество и регулярность ввоза не должны указывать на то, что они ввозятся для осуществления предпринимательской деятельности.
Напомним
Международный валютный фонд понимает чувствительность вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП (ФОПов) в Украине.