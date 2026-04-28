Украине необходимо утвердить налог на посылки, чтобы сохранить финансирование от МВФ — СМИ

Эксклюзив
15:59 • 8588 просмотра
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
28 апреля, 13:16 • 20354 просмотра
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Эксклюзив
28 апреля, 11:37 • 43860 просмотра
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
28 апреля, 10:45 • 30705 просмотра
Парламент вслед за военным положением одобрил продление мобилизации
Эксклюзив
28 апреля, 10:19 • 46698 просмотра
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Эксклюзив
28 апреля, 10:10 • 41675 просмотра
Что имеет значение для суда в делах о медицинской халатности — объясняет экспертPhoto
28 апреля, 09:42 • 12598 просмотра
Украина готовит санкции за перевозку украденного россией зерна в Израиль - Зеленский
Эксклюзив
27 апреля, 18:35 • 24589 просмотра
Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
Эксклюзив
27 апреля, 15:38 • 40111 просмотра
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
Эксклюзив
27 апреля, 14:32 • 34077 просмотра
Обеспечить себя после 60 – какие альтернативы государственной пенсии существуют в Украине
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Лубинец озвучил порядок удаления деревьев и штрафы за самовольную вырубку насажденийPhoto28 апреля, 10:45 • 9144 просмотра
В вещах жительницы Закарпатья, которая направлялась в Словакию, служебный пес таможенников вынюхал 4 млн грн наличныхPhoto28 апреля, 11:20 • 16097 просмотра
Атака рф на Киев привела к ДТП с пострадавшим, обломки упали на недострой и кладбище - мэрPhoto28 апреля, 11:40 • 7762 просмотра
ОАЭ заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+28 апреля, 12:36 • 24724 просмотра
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 12434 просмотра
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
Эксклюзив
28 апреля, 11:37 • 43858 просмотра
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Эксклюзив
28 апреля, 10:19 • 46696 просмотра
Что имеет значение для суда в делах о медицинской халатности — объясняет экспертPhoto
Эксклюзив
28 апреля, 10:10 • 41674 просмотра
Главные праздники мая, которые нельзя пропустить28 апреля, 08:48 • 42704 просмотра
Нуждаются ли вьющиеся волосы в особом уходе28 апреля, 07:24 • 43404 просмотра
Украине необходимо утвердить налог на посылки, чтобы сохранить финансирование от МВФ — СМИ

Киев • УНН

 • 500 просмотра

Введение НДС на посылки является условием для финансирования МВФ на 8,1 млрд долларов. Отсутствие закона заблокирует также средства от Европейской комиссии.

Украине необходимо утвердить налог на посылки, чтобы сохранить финансирование от МВФ — СМИ

Украина должна принять закон о введении НДС на посылки из-за границы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках программы финансирования объемом 8,1 млрд долларов, иначе под вопросом будет получение средств от Европейской комиссии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН

Вопрос о почтовых отправлениях сейчас стал одним из ключевых. Без принятия этого закона пересмотр программы может не состояться, что повлечет за собой все соответствующие негативные последствия. Если программа МВФ сойдет с курса, Украина не сможет получить средства от Европейской комиссии 

- сказал источник. 

Дополнение

Совет директоров Международного валютного фонда официально одобрил программу расширенного финансирования для Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов. 

В отчете МВФ указывается, среди прочего, что украинский парламент должен принять пакет законопроектов по налоговой политике на 2026-2027 годы, который будет включать налогообложение цифровых платформ и предоставление Государственной налоговой службе доступа к соответствующей информации, введение НДС для ФЛП (ФОПов), а также налогообложение посылок. 

В конце марта Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект №15112, предусматривающий введение налогообложения посылок. 

Согласно документу, объектом налогообложения являются операции налогоплательщиков по поставке товаров (кроме подакцизных), суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, ввезенных на таможенную территорию Украины согласно правилам дистанционной продажи товаров, установленным этим Кодексом и Таможенным кодексом Украины. 

В законопроекте указывается, что от налогообложения будут освобождаться посылки, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 45 евро, для одного получателя. 

При этом такие товары должны отправляться отправителем получателю без оплаты, предназначаться для личных, семейных или других нужд, их характеристики, количество и регулярность ввоза не должны указывать на то, что они ввозятся для осуществления предпринимательской деятельности. 

Напомним 

Депутаты поддержали законопроект об обмене данными онлайн-сервисов с налоговой. Новые правила не коснутся мелких продавцов товаров до 2000 евро в год.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в четверг покинула Соединенные Штаты, вдохновленная тем, что она назвала позитивными переговорами с высокопоставленными чиновниками США, включая министра финансов Скотта Бессента, заявив, что считает его поддерживающим Украину. 

Международный валютный фонд понимает чувствительность вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП (ФОПов) в Украине. 

Павел Башинский

