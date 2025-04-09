Российские войска атаковали Николаев дронами "Shahed", повредив производственное предприятие. ПВО сбила 5 дронов, на территории предприятия сгорел грузовой фургон и поврежден склад.
российские войска атаковали Херсонскую область, ранив 7 человек, включая ребенка. Повреждены 11 домов, инфраструктура и транспорт, а ПВО сбило два дрона "Shahed".
В результате атаки российских дронов в Харькове повреждены около 100 торговых павильонов и электросети. В Купянске пострадали два человека из-за обстрелов и атаки дрона.
В Николаеве в результате атаки рф «Шахедами» повреждены жилые дома и инфраструктура, два человека пострадали. ПВО сбило 9 вражеских дронов над Николаевской областью.
На Николаевщине сбиты 4 дрона «Shahed», обломки повредили дома в Вознесенске. В селе Солончаки FPV-дрон ранил 71-летнего мужчину, его состояние стабильное.
Вражеский беспилотник "Shahed" атаковал объект критической инфраструктуры в Николаеве. В результате атаки двое работников получили ранения, на месте работают экстренные службы.
Frankenburg Technologies начнет тестирование зенитных ракет собственной разработки в Украине с 2024 года. Ракеты используют IS для наведения и могут сбивать цели на высоте до 2 км.
В селе Солончаки в результате атаки FPV-дронов ранены 6 человек во время раздачи гуманитарной помощи. Один из пострадавших, 30-летний мужчина, умер в больнице, остальные находятся в тяжелом состоянии.
В результате российского обстрела Херсонской области погиб 61-летний мужчина, ранены 8 человек. Враг атаковал 21 населенный пункт, повредив жилые дома и инфраструктуру.
На Николаевщине ПВО уничтожила 7 дронов-камикадзе, в результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. В Очакове в результате артобстрела ранены 13-летняя девочка и женщина, поврежден жилой дом.
Российские войска атаковали Херсон и область, повредив жилые дома, медицинское и образовательное учреждения. 4 человека ранены, ПВО сбила один «Shahed».
В результате российских обстрелов на Херсонщине за сутки ранены 9 человек, в том числе медики. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и техника во многих населенных пунктах области.
В Херсонской области российские войска сегодня атаковали дронами. Двое мужчин получили ранения в результате сброса взрывчатки с беспилотников в Новоронцовке и Никольском.
Российские захватчики обстреляли Николаевскую область. ПВО уничтожила беспилотник "Shahed", а вражеские минометы атаковали Очаковскую громаду. К счастью, обошлось без пострадавших.
Эксперты КНИИСЭ исследуют изменения в российском оружии для эффективного противодействия. Выявлены модификации ракет С-300/400 и шумовые характеристики "Шахедов", а также использование западных компонентов.
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
На заседании Ставки обсудили защиту энергообъектов и подготовку к зиме. Президент сообщил о решении по усилению ПВО против "шахедов" и некоторых видов ракет.
Российские войска обстреляли 22 населенных пункта Херсонской области, ранив 4 человек. Повреждены медучреждение, админздание, жилые дома и инфраструктура. ПВО сбила один вражеский дрон.
Оккупанты атаковали 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив гражданские объекты. В результате обстрелов погиб 1 человек, 10 получили ранения. ПВО сбила один вражеский дрон.
В ночь на 8 октября силы ПВО Николаевской области уничтожили три беспилотника типа "Shahed 131/136". По информации, обстрелов территории области не было.
Ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 49 взрывов. В Сумской общине в результате атаки БпЛА «Герань-2» ранены 4 гражданских, включая ребенка.
Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Херсонской области, повредив критическую инфраструктуру и жилые кварталы. ПВО сбила 2 вражеских дрона "Shahed" над регионом.
Вражеские войска совершили 82 обстрела Сумской области, зафиксировано 160 взрывов. Атаковано 13 общин, использованы различные виды вооружения, включая КАБ и дроны. В Сумах ранены 8 человек.
Оккупанты обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области, повредив жилые кварталы и инфраструктуру. В результате атак погибло 2 человека, 8 ранены. ПВО сбило 3 дрона «Шахед».
В Николаевской области сбиты три дрона «Shahed». Враг атаковал Куцурубскую громаду, повредив дома. В Баштанском районе возник пожар на объекте критической инфраструктуры.
В Николаевской области зафиксированы вражеские обстрелы. В течение ночи силы ПВО уничтожили три дрона «Шахед», а в Баштанском и Николаевском районах произошли атаки, но без жертв среди гражданских.
Ночью на Николаевщине сбит один БПЛА «Shahed». Утром российские войска атаковали Баштанский район, вероятно, управляемыми авиабомбами. Пострадавших нет.
Ночью на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа «Шахед». Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры, вызвав отключение. Большинство потребителей уже подключены, пострадавших нет.
Захватчики обстреляли многочисленные населенные пункты Херсонской области. Повреждена критическая инфраструктура, жилые дома и автомобили, сбиты два вражеских дрона.
Ночью на Николаевщине уничтожены два БпЛА «Shahed». Днем вражеский дрон FPV атаковал автомобиль в Куцурубской громаде, ранив водителя и пассажирку. 63-летняя женщина госпитализирована.