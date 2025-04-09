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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29187 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночная атака рф дронами на Харьков: в ОВА раскрыли масштабы разрушений на рынке

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Ночная атака рф дронами на Николаев: два человека пострадали

В Николаеве в результате атаки рф «Шахедами» повреждены жилые дома и инфраструктура, два человека пострадали. ПВО сбило 9 вражеских дронов над Николаевской областью.

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В Николаевской области из-за российских атак дронами есть повреждения и раненый

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Террористы атаковали Николаев: зафиксировано двое раненых и повреждения инфраструктуры

Вражеский беспилотник "Shahed" атаковал объект критической инфраструктуры в Николаеве. В результате атаки двое работников получили ранения, на месте работают экстренные службы.

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Атака дронов на Николаевщине: в больнице погиб 30-летний мужчина

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В Херсоне россияне ударили по дому супругов: мужчина погиб

В результате российского обстрела Херсонской области погиб 61-летний мужчина, ранены 8 человек. Враг атаковал 21 населенный пункт, повредив жилые дома и инфраструктуру.

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Атака рф привела к отключениям света в Николаевской области

На Николаевщине ПВО уничтожила 7 дронов-камикадзе, в результате вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру есть обесточивание абонентов. В Очакове в результате артобстрела ранены 13-летняя девочка и женщина, поврежден жилой дом.

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Херсон подвергся ночной атаке рф: показали последствия

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россияне ранили двух медиков на Херсонщине

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Армия рф после ночного удара по Херсону атакует регион дронами: уже двое пострадавших

В Херсонской области российские войска сегодня атаковали дронами. Двое мужчин получили ранения в результате сброса взрывчатки с беспилотников в Новоронцовке и Никольском.

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Обстрел Николаевщины: уничтожен вражеский беспилотник, пострадавших нет

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российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

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Силы ПВО работают по вражеским беспилотникам в Киевской области - ОВА

В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

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Уже есть определенные решения по "шахедам" и некоторым видам ракет: Зеленский об усилении ПВО

На заседании Ставки обсудили защиту энергообъектов и подготовку к зиме. Президент сообщил о решении по усилению ПВО против "шахедов" и некоторых видов ракет.

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На Херсонщине россияне попали в медучреждение, из-за атаки рф 4 раненых

Российские войска обстреляли 22 населенных пункта Херсонской области, ранив 4 человек. Повреждены медучреждение, админздание, жилые дома и инфраструктура. ПВО сбила один вражеский дрон.

Война • 12 октября, 06:49 • 19433 просмотра

В Херсонской области уничтожили "шахед", из-за атак рф 1 погибший и 10 раненых

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На Николаевщине сбиты три беспилотника "Shahed" на Николаевщине

В ночь на 8 октября силы ПВО Николаевской области уничтожили три беспилотника типа "Shahed 131/136". По информации, обстрелов территории области не было.

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В Сумской области уничтожили 8 "шахедов", из-за дроновой атаки рф 4 травмированных, в том числе ребенок

Ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 49 взрывов. В Сумской общине в результате атаки БпЛА «Герань-2» ранены 4 гражданских, включая ребенка.

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В Херсонской области уничтожили два "шахеда" за ночь, из-за атак рф 1 погибший, 4 раненых

Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Херсонской области, повредив критическую инфраструктуру и жилые кварталы. ПВО сбила 2 вражеских дрона "Shahed" над регионом.

Война • 4 октября, 05:23 • 14896 просмотра

Оккупанты 82 раза обстреляли Сумскую область: 8 человек получили ранения

Вражеские войска совершили 82 обстрела Сумской области, зафиксировано 160 взрывов. Атаковано 13 общин, использованы различные виды вооружения, включая КАБ и дроны. В Сумах ранены 8 человек.

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В Херсонской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за атак рф 2 погибших, 8 раненых

Оккупанты обстреляли 24 населенных пункта Херсонской области, повредив жилые кварталы и инфраструктуру. В результате атак погибло 2 человека, 8 ранены. ПВО сбило 3 дрона «Шахед».

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В Николаевской области уничтожены три "шахеда", враг атаковал критическую инфраструктуру

В Николаевской области сбиты три дрона «Shahed». Враг атаковал Куцурубскую громаду, повредив дома. В Баштанском районе возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

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Противник обстрелял Николаевскую область: ПВО сбила три дрона «Шахед»

В Николаевской области зафиксированы вражеские обстрелы. В течение ночи силы ПВО уничтожили три дрона «Шахед», а в Баштанском и Николаевском районах произошли атаки, но без жертв среди гражданских.

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На Николаевщине ночью сбили "шахед", утром рф атаковала КАБами один из районов

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Ночью на Николаевщине уничтожено семь БпЛА типа «Шахед». Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры, вызвав отключение. Большинство потребителей уже подключены, пострадавших нет.

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Ночью на Николаевщине уничтожены два БпЛА «Shahed». Днем вражеский дрон FPV атаковал автомобиль в Куцурубской громаде, ранив водителя и пассажирку. 63-летняя женщина госпитализирована.

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