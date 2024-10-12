На Херсонщине россияне попали в медучреждение, из-за атаки рф 4 раненых
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 22 населенных пункта Херсонской области, ранив 4 человек. Повреждены медучреждение, админздание, жилые дома и инфраструктура. ПВО сбила один вражеский дрон.
В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки атаковали 22 населенных пункта, четыре человека получили ранения. ПВО ночью сбила один вражеский дрон. Об этом сообщил в субботу председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка, Камышаны, Молодежное, Кизомыс, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Никольское, Берислав, Дудчаны, Саблуковка, Томарино, Новоалександровка, Шляховое, Змиевка, Красный Маяк, Казацкое, Веселое и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в медицинское учреждение, админздание, сотовую башню; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 15 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, складские помещения и частные автомобили.
«Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения», - написал Прокудин.
«Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 «Shahed-131/136»», - указал Прокудин.
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