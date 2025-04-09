Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Расследование выявило, что россия, вероятно, стоит за взрывами посылок в Великобритании, Германии и Польше. В посылках с секс-игрушками были спрятаны самодельные зажигательные устройства.
Министры обороны стран ЕС обсудили в Варшаве планы предоставления Украине 2 миллионов артиллерийских боеприпасов в этом году. Это является приоритетом и реальной задачей для европейских союзников.
У Украины есть план для принуждения россии к переговорам: удержание фронта, защита неба и развитие дальнобойных возможностей. Нужна поддержка в боеприпасах и системах ПВО.
Комиссар ЕС Андрюс Кубилюс заявил, что россия может быть готова к нападению на страны ЕС уже через пять лет. Он призвал ЕС подготовиться к возможной агрессии.
Польские правоохранители задержали 47-летнего гражданина Украины в Мазовецком воеводстве по подозрению в шпионаже. Его обвиняют в разведке военных объектов.
Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши, попал в скандал, прорекламировав собственную книгу под псевдонимом на телевидении. Он восхвалял себя, выдавая за другого человека.
В Подольском районе Киева двое мужчин бросили зажигательную смесь в приемную депутата. Они задержаны, следствие подозревает сотрудничество с российскими спецслужбами за деньги.
Сближение Трампа с москвой и критика НАТО заставляют Германию, Польшу, Корею и Японию рассматривать собственный ядерный щит.
Польша ведет переговоры с соцсетями для защиты от кибератак на выборах. Правительство сотрудничает с Meta, Alphabet и Microsoft для прекращения попыток дезинформации.
Литовская прокуратура заявила, что за поджогами в Вильнюсе и Варшаве стоят российские спецслужбы. К преступлениям причастны несовершеннолетние граждане Украины, завербованные за деньги.
Футболисты сборной Украины отправились в Испанию через Польшу для подготовки к матчам плей-офф Лиги наций против Бельгии. К тренировкам привлечены также юниоры.
Радослав Сикорский заявил о возобновлении поставок оружия через Ясенку на прежний уровень. Также он сообщил о новых предложениях по прекращению агрессии РФ.
Польская прокуратура обвинила Матеуша Моравецкого в превышении полномочий при организации дистанционных выборов 2020 года. Экс-премьер отверг обвинения и отказался давать объяснения до ознакомления с материалами дела.
Министр обороны Польши объявил о планах адаптации всех гражданских аэропортов для военных нужд. В стране модернизируют 15 гражданских аэропортов, включая расширение инфраструктуры и создание военных зон.
В Киеве и Варшаве начались переговоры между украинскими властями и МВФ относительно седьмого пересмотра программы EFF. При успешном пересмотре Украина может получить транш в 917,5 млн долларов.
Председатель ВР Руслан Стефанчук заявил о попытках рф продвинуться в сторону Киева и угрозу для всей Европы. Он отметил, что остановить агрессора можно только через силу единства и консолидированного давления.
Гала-концерт к 20-летию Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" состоится в мае 2025 года. Проект пройдет под лозунгом "Песни обожженные войной" и отметит лучших исполнителей в пяти номинациях.
Еврокомиссия обсудит ответ на заявление Трампа о введении пошлин на товары из ЕС. США уже ввели дополнительные пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.
С 1 февраля 2025 года в Украине вводятся новые банковские лимиты на переводы и меняются тарифы на электроэнергию. Также произойдут изменения в выплатах военным и подорожают международные железнодорожные билеты.
88% поляков поддерживают идею выплачивать помощь "800+" только работающим украинцам, которые платят налоги. Предложение предусматривает выплату 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет.
Укрзализныця уменьшает скидки на билеты в Польшу и Венгрию из-за роста расходов. Подорожание составит от 9% до 37% в зависимости от направления и класса вагона.
Премьер Польши Туск поддержал идею выплачивать помощь 800+ только работающим мигрантам, которые платят налоги. Предложение выдвинул мэр Варшавы Тшасковский относительно украинцев, которые официально работают в Польше.
Вблизи станции «Амбары» поезд сообщением «Киев - Сумы» сбил насмерть двух подростков 15 и 16 лет. Трагедия произошла вечером 22 января, когда молодые люди шли по путям в попутном направлении.
Президент Зеленский сообщил, что 33-34% оружия в Украине - собственного производства, около 40% - от США, менее 30% - от Европы. Он также выразил благодарность Байдену и подчеркнул важность альянса между США и Европой.
Президент Украины присвоил Варшаве награду "Город-спасатель" за помощь украинским беженцам и поддержку Украины. Награду получил мэр города Рафал Тшасковский во время визита Зеленского в Польшу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности работать над ускорением вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что независимая Украина является ключевым условием безопасности Польши и всей Европы.
На польской железной дороге из-за непогоды возникли серьезные перебои в движении, задержано или отменено 115 поездов. Наибольшие проблемы наблюдаются на маршрутах Варшава-Гдыня и Ольштын-Эльблонг из-за обледенения контактной сети.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Варшаву для встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском. После встречи запланирована совместная пресс-конференция.