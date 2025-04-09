Зеленский назвал процент оружия из США и Европы на фронте в Украине

Президент Зеленский сообщил, что 33-34% оружия в Украине - собственного производства, около 40% - от США, менее 30% - от Европы. Он также выразил благодарность Байдену и подчеркнул важность альянса между США и Европой.