В Варшаве расследуют осквернение памятников с надписями «Слава УПА» — Украина подозревает российскую провокацию
Киев • УНН
В Варшаве обнаружили надписи «Слава УПА» на двух памятниках. Украинское посольство предполагает российскую провокацию, но доказательств пока нет.
Полиция Варшавы начала расследование после появления надписей "Слава УПА" на двух исторических памятниках польской столицы. Посольство Украины в Польше предполагает, что за актами вандализма может стоять Россия, которая пытается спровоцировать вражду между украинцами и поляками. Об этом сообщает TVN24, пишет УНН.
Детали
Надписи красной краской обнаружили на памятнике Героям Варшавского гетто возле музея POLIN и памятнике солдатам Первой польской армии в районе Муранув.
Правоохранители подтвердили получение сообщений о повреждении обоих памятников. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидентов, подозреваемые пока не найдены.
Украинское посольство осудило вандализм, назвав его возможной российской провокацией, направленной на подрыв доверия между двумя народами.
Украина предупредила о методах российской гибридной войны
Мы считаем, что эти незаконные действия являются проявлением гибридной войны, которую Россия всеми силами пытается развернуть в европейских странах, в частности в Польше
Дипломаты также призвали украинцев в Польше не соглашаться на предложения "легких денег" за нанесение граффити, повреждение имущества или выполнение других незаконных заданий.
По данным TVN24, аналогичные надписи ранее появлялись на памятниках в других городах Польши.
В то же время причастность России к этим инцидентам пока не доказана, а расследование продолжается.
В Польше неизвестные оставляют надписи «Слава УПА» на памятниках — полиция расследует серию провокаций14.11.26, 23:14 • 5046 просмотров