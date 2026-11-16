В Варшаве расследуют осквернение памятников с надписями «Слава УПА» — Украина подозревает российскую провокацию

Полиция Варшавы начала расследование после появления надписей "Слава УПА" на двух исторических памятниках польской столицы. Посольство Украины в Польше предполагает, что за актами вандализма может стоять Россия, которая пытается спровоцировать вражду между украинцами и поляками. Об этом сообщает TVN24, пишет УНН.

Детали

Надписи красной краской обнаружили на памятнике Героям Варшавского гетто возле музея POLIN и памятнике солдатам Первой польской армии в районе Муранув.

Правоохранители подтвердили получение сообщений о повреждении обоих памятников. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидентов, подозреваемые пока не найдены.

Украинское посольство осудило вандализм, назвав его возможной российской провокацией, направленной на подрыв доверия между двумя народами.

Украина предупредила о методах российской гибридной войны

Мы считаем, что эти незаконные действия являются проявлением гибридной войны, которую Россия всеми силами пытается развернуть в европейских странах, в частности в Польше – заявили в посольстве.

Дипломаты также призвали украинцев в Польше не соглашаться на предложения "легких денег" за нанесение граффити, повреждение имущества или выполнение других незаконных заданий.

По данным TVN24, аналогичные надписи ранее появлялись на памятниках в других городах Польши.

В то же время причастность России к этим инцидентам пока не доказана, а расследование продолжается.

В Польше неизвестные оставляют надписи «Слава УПА» на памятниках — полиция расследует серию провокаций