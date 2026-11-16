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В Варшаве расследуют осквернение памятников с надписями «Слава УПА» — Украина подозревает российскую провокацию
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В Варшаве расследуют осквернение памятников с надписями «Слава УПА» — Украина подозревает российскую провокацию

Киев • УНН

 • 2502 просмотра

В Варшаве обнаружили надписи «Слава УПА» на двух памятниках. Украинское посольство предполагает российскую провокацию, но доказательств пока нет.

В Варшаве расследуют осквернение памятников с надписями «Слава УПА» — Украина подозревает российскую провокацию

Полиция Варшавы начала расследование после появления надписей "Слава УПА" на двух исторических памятниках польской столицы. Посольство Украины в Польше предполагает, что за актами вандализма может стоять Россия, которая пытается спровоцировать вражду между украинцами и поляками. Об этом сообщает TVN24, пишет УНН.

Детали

Надписи красной краской обнаружили на памятнике Героям Варшавского гетто возле музея POLIN и памятнике солдатам Первой польской армии в районе Муранув.

Правоохранители подтвердили получение сообщений о повреждении обоих памятников. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства инцидентов, подозреваемые пока не найдены.

Украинское посольство осудило вандализм, назвав его возможной российской провокацией, направленной на подрыв доверия между двумя народами.

Украина предупредила о методах российской гибридной войны

Мы считаем, что эти незаконные действия являются проявлением гибридной войны, которую Россия всеми силами пытается развернуть в европейских странах, в частности в Польше

– заявили в посольстве.

Дипломаты также призвали украинцев в Польше не соглашаться на предложения "легких денег" за нанесение граффити, повреждение имущества или выполнение других незаконных заданий.

По данным TVN24, аналогичные надписи ранее появлялись на памятниках в других городах Польши.

В то же время причастность России к этим инцидентам пока не доказана, а расследование продолжается.

В Польше неизвестные оставляют надписи «Слава УПА» на памятниках — полиция расследует серию провокаций14.11.26, 23:14 • 5046 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
TVN24
Варшава
Украина
Польша