В Польше неизвестные оставляют надписи «Слава УПА» на памятниках — полиция расследует серию провокаций
Киев • УНН
В Варшаве и Гдыне неизвестные оставили одинаковые надписи «Slava UPA» как минимум на 5 памятниках. Полиция расследует инциденты.
В Польше неизвестные повредили ещё 2 памятника, оставив на них красной краской надписи "Slava UPA" ("Слава УПА"). На этот раз инциденты произошли в Варшаве, а ранее аналогичные надписи обнаружили на 3 мемориалах в Гдыне. Об этом сообщает TVN24, пишет УНН.
Детали
В субботу, 14 ноября, жители Варшавы заметили надпись "Slava UPA" на памятнике солдату 1-й армии Войска Польского в сквере Политических заключённых сталинизма.
Как сообщил журналист tvnwarszawa.pl Матеуш Мжик, неизвестные нанесли надпись большими красными буквами на постамент. Памятник расположен всего в 150 метрах от штаб-квартиры столичной полиции.
Надписи появились и возле Музея истории польских евреев
Вторым объектом стал памятник Героям Варшавского гетто возле Музея истории польских евреев POLIN. На нём также оставили надпись "Slava UPA" красной краской.
Представитель столичной полиции Бартош Снядала подтвердил, что правоохранители получили сообщения о повреждении обоих памятников.
Мы получили 2 сообщения о надписях на памятнике солдату 1-й армии Войска Польского и памятнике Героям Варшавского гетто. Полицейские подтвердили оба сообщения
В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства инцидентов.
Аналогичные случаи зафиксировали в Гдыне
Ранее неизвестные оставили такие же надписи на 3 памятных объектах в Гдыне. Речь идёт о памятнике выселенным жителям города, монументе "Морская Польша" и мемориальной плите защитникам Гдыни.
Местная полиция также расследует эти случаи. В настоящее время личности нарушителей и их мотивы остаются неизвестными.
Всего за последние дни в Польше зафиксировали повреждение как минимум 5 памятников с одинаковыми надписями.
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