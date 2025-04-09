Вооруженные силы Польши

россия выпустила более 260 ракет и дронов по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. Польша в ответ активизировала военную авиацию и системы ПВО.
Оперативное командование ВС Польши активизировало военную авиацию из-за массированных ударов РФ по Украине. Приведены в готовность истребители, системы ПВО и радиолокационной разведки.
Оперативное командование Польши активизировало военную авиацию из-за российских ударов по объектам на западе Украины. Приведены в готовность системы ПВО и радиолокационной разведки для обеспечения безопасности прилегающих территорий.
Военный самолет рф Су-24МР углубился на 6,5 км в воздушное пространство Польши над Гданьским заливом. Инцидент длился 72 секунды и произошел из-за неисправности навигационной системы.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об активизации военной авиации. Причиной стала массированная вражеская атака на территорию Украины.
Польские военные подняли в воздух боевую авиацию и привели в готовность ПВО из-за массированного ракетного обстрела Украины со стороны РФ. Мероприятия направлены на защиту приграничных территорий.
Польские ВВС активизировали боевые самолеты и системы ПВО из-за массированной ракетной атаки россии на Украину. Мероприятия направлены на защиту прилегающих к Украине территорий.
Оперативное командование ВС Польши привело авиацию и ПВО в полную боевую готовность из-за массированного ракетного удара РФ по Украине. Задействованы все имеющиеся силы и средства для защиты воздушного пространства.
Польские системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму после ракетных ударов РФ по Украине. Нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.
Польские и союзные ВВС подняли авиацию из-за очередного нападения рф на объекты в Украине. Оперативное командование Вооруженных сил Польши привело все силы и средства в наивысшее состояние готовности.
Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, желающих вступить в "Украинский легион" в Польше, слишком мало. Планировалось создать подразделение из нескольких тысяч человек, но желающих оказалось недостаточно.
1 августа Польша запускает операции 'SAFE PODLASIE' и 'EASTERN ZORZA' на восточной границе. Цель - противодействие нелегальной миграции из Беларуси и усиление ПВО в ответ на агрессию России против Украины.
С 1 августа Польша начинает операцию EASTERN AURORA для укрепления противовоздушной обороны на восточных границах. Цель - защита от незаконных нарушений воздушного пространства, особенно дронами и другими БПЛА.