Вооруженные силы Польши

Глава Минобороны Польши о "Украинском легионе": желающих не так много

Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, желающих вступить в "Украинский легион" в Польше, слишком мало. Планировалось создать подразделение из нескольких тысяч человек, но желающих оказалось недостаточно.