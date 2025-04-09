Вооруженные силы Польши

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24606 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оперативное командование Польши активизировало военную авиацию из-за российских ударов по объектам на западе Украины. Приведены в готовность системы ПВО и радиолокационной разведки для обеспечения безопасности прилегающих территорий.

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Военный самолет рф Су-24 нарушил воздушное пространство Польши

Военный самолет рф Су-24МР углубился на 6,5 км в воздушное пространство Польши над Гданьским заливом. Инцидент длился 72 секунды и произошел из-за неисправности навигационной системы.

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Польша подняла военные самолеты из-за массированной атаки рф на Украину

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об активизации военной авиации. Причиной стала массированная вражеская атака на территорию Украины.

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Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

Польские военные подняли в воздух боевую авиацию и привели в готовность ПВО из-за массированного ракетного обстрела Украины со стороны РФ. Мероприятия направлены на защиту приграничных территорий.

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Польша подняла в воздух авиацию из-за ракетного обстрела Украины

Польские ВВС активизировали боевые самолеты и системы ПВО из-за массированной ракетной атаки россии на Украину. Мероприятия направлены на защиту прилегающих к Украине территорий.

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Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки рф по Украине

Оперативное командование ВС Польши привело авиацию и ПВО в полную боевую готовность из-за массированного ракетного удара РФ по Украине. Задействованы все имеющиеся силы и средства для защиты воздушного пространства.

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Силы ПВО Польши вернулись к штатному режиму работы

Польские системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму после ракетных ударов РФ по Украине. Нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

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Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки рф на Украину

Польские и союзные ВВС подняли авиацию из-за очередного нападения рф на объекты в Украине. Оперативное командование Вооруженных сил Польши привело все силы и средства в наивысшее состояние готовности.

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Глава Минобороны Польши о "Украинском легионе": желающих не так много

Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, желающих вступить в "Украинский легион" в Польше, слишком мало. Планировалось создать подразделение из нескольких тысяч человек, но желающих оказалось недостаточно.

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Польша запускает операцию EASTERN AURORA для усиления ПВО

С 1 августа Польша начинает операцию EASTERN AURORA для укрепления противовоздушной обороны на восточных границах. Цель - защита от незаконных нарушений воздушного пространства, особенно дронами и другими БПЛА.

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