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Польша закупит 10 000 дронов Warmate, которые эффективно показали себя в Украине

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Польша подписала рамочное соглашение на поставку 10 000 БПЛА Warmate до 2035 года. Решение принято с учетом опыта применения дронов в Украине.

Польша закупит 10 000 дронов Warmate, которые эффективно показали себя в Украине

Вооруженные силы Польши получат на вооружение беспилотники Warmate, которые эффективно зарекомендовали себя в войне в Украине. Об этом информирует польское оборонное ведомство, передает УНН.

Детали

Рамочное соглашение о поставках польской армии 10 000 беспилотников (примерно тысячи комплектов) подписали в четверг, 15 мая, в Варшаве между Агентством вооружения и производителем дронов WB Electronics SA.

Отмечается, что соглашение на поставку почти тысячи комплектов барражирующих боеприпасов WARMATE предусматривает приобретение примерно тысячи комплектов БПЛА по дальнейшим контрактам. Будущие поставки приобретенных барражирующих боеприпасов будут включать их новейшие версии.

Сегодня мы подписали контракт на закупку барражирующих боеприпасов, которые абсолютно идеально выполнили свои задачи и в Украине

- сказал заместитель министра обороны Польши Павел Бейда.

Отмечается, что Warmate может использоваться как автономная система, которую носят солдаты, или как элемент вооружения, интегрированный в транспортное средство. БПЛА также оснащен модулями управления, позволяющими полностью автоматизировать большинство фаз полета и поддерживать оператора на этапе наведения на цель.

Соглашение, сроком действия до конца 2035 года, предусматривает приобретение примерно тысячи комплектов этих беспилотных летательных аппаратов.

Присутствовавший на церемонии подписания соглашения вице-премьер - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в вопросе оснащения армии высокотехнологичным вооружением Польша использует украинский опыт.

Опыт Украины, производственные возможности, которые Украина получила во время конфликта, изменение типов оборудования, которое используется в течение последних трех лет, и влияние беспилотников и систем борьбы с беспилотниками, – это абсолютная революция в восприятии действий на поле боя. Польша не останется позади

- подчеркнул Владислав Косиняк-Камыш.

"Это инвестиция огромного масштаба. 10 000 дронов Warmate становятся фактом. Они скоро прибудут в польскую армию. Мы подпишем следующие соглашения, а затем исполнительные, в ближайшее время. После пяти месяцев работы новой инспекции войск беспилотников это, пожалуй, самый большой эффект – кроме организационного и учебного влияния, а также развития всей философии", – отметил министр.

Заместитель министра обороны Павел Бейда добавил, что барражирующие боеприпасы "идеально выполнили свои задачи в Украине".

Напомним

WB GROUP (польская компания, базирующаяся в Ожарове-Мазовецком, работает в области вооружения и гражданской промышленности) подписала контракт с корейским агентством оборонных закупок DAPA на поставку барражирующих боеприпасов WARMATE 3.

ЕС должен усиленно перенимать опыт Украины, приобретенный в боях - еврокомиссар12.05.25, 19:31 • 3443 просмотра

Вита Зеленецкая

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